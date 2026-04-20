Herttoniemen metroaseman kunnostuksessa kuultiin matkustajia ja parannettiin viihtyisyyttä

Herttoniemen metroaseman kunnostustöiden suunnittelussa perustana oli aseman teknisen kunnon parantaminen, mutta yhtä lailla suunnittelua ohjasi pyrkimys säilyttää metroaseman ominaispiirteet ja lisätä viihtyisyyttä.

Metroaseman alkuperäinen värimaailma selvitettiin ja säilytettiin. Rinnalle tuotiin konseptiin sopivia lisäsävyjä. Julkisivujen alkuperäinen konstruktiivinen ilme säilytettiin, eikä rakennuksen muotokieleen tehty muutoksia.

Kaupunkiliikenteen tavoitteena on metroasemien kunnostustöiden yhteydessä säilyttää asemien identiteetti ja arkkitehtuuri sekä luoda niistä mahdollisimman miellyttäviä ja toimivia liikkumisympäristöjä.

Suunnittelussa otettiin huomioon matkustajien toiveet

Metroaseman kunnostustyön suunnittelun tukena käytettiin matkustajille vuonna 2024 tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneet toivoivat parannusta muun muassa aseman sisä- ja ulkotilojen yleisilmeeseen, siisteyteen ja viihtyisyyteen sekä aseman yleiseen toiminnallisuuteen, muun muassa odottamisolosuhteisiin lippuhallissa ja bussipysäkeillä.

"Otimme matkustajilta tulleet toiveet huomioon suunnittelussa. Olemme saaneet kiitosta muun muassa lippuhallin tyylikkäästä valaistuksesta ja siitä, että pienilläkin muutoksilla asemasta on saatu viihtyisä", kertoo Kaupunkiliikenteen hankekehityspäällikkö Kirsi Borg.

Aseman ilmeen suunnitteluun otettiin ideoita Herttoniemen lähimetsistä. Matkustajat toivoivat, että aseman väritys säilyisi ennallaan. Värit säilytettiin kunnostustöissä, ja rinnalle tuotiin lisää metsän värejä. Sisätilojen väreiksi valittiin männyn, kaarnan, naavan, mustikan ja metsäsienen sävyjä.

Lippuhallin uudet riippuvalaisimet on ryhmitelty muistuttamaan havupuiden oksistoa. Valaisimet johdattavat kulkua lippuhallin sisäänkäynniltä laituritasolle. Ulko-alueiden istutuksissa käytetään havupuita ja kiviä.

Kunnostustyö paransi aseman viihtyisyyttä ja käytettävyyttä

Metroaseman käytettävyys parani, kun liukuportaat ja molemmat hissit uusittiin. Lippuhallin uudet riippuvalaisimet sekä laituritason merkittävästi parantunut, uudistettu valaistus lisäävät aseman viihtyisyyttä.

Lippuhallien pintoja huollettiin ja uusittiin ja julkisivulasit vaihdettiin. WC-tilat on uusittu, ja lippuhalliin lisättiin istumapaikkoja. R-kioskin tiloja on laajennettu. Aseman taloteknisiä ja turvallisuusjärjestelmiä korjattiin ja uusittiin.

Metrolaitureille asennettiin näkövammaisille tarkoitettuja taktiileja, joiden tarkoitus on parantaa erityisryhmien turvallista kulkemista metroasemalla. Kyseessä on koko metroverkostoa koskeva pilotointihanke, jossa eri käyttäjäryhmien kokemusten perusteella valitaan toimivin ratkaisu.

Metroaseman ulkotiloissa uusittiin kiveys, parannettiin valaistusta ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Bussikatoksia huollettiin, ja itäisen lippuhallin ja huoltorakennuksen vesikatteet kunnostettiin. Piha-alueen viheristutukset tehdään kevään aikana.

Kulkureittien sulkeminen ja matkustajamäärän kasvu näkyivät ruuhkina

Metroaseman kulkureittejä jouduttiin muuttamaan ja sulkemaan kunnostustöiden vuoksi, ja työmaajärjestelyistä aiheutui ruuhkia asemalle.

"Lippuhallin liukuportaat ja hissi olivat osittain yhtä aikaa poissa käytöstä. Tämä vaati matkustajilta kärsivällisyyttä", sanoo kiinteistökehityspäällikkö Lasse Vepsä.

Töiden aikana vuonna 2025 aseman päivittäinen käyttäjämäärä nousi 29300:aan edellisen vuoden 25800:sta. Kasvanut matkustajamäärä ja työmaa keskellä vilkasta metroasemaa aiheuttivat ruuhkia, mutta Kaupunkiliikenne teki työmaalla turvallisuutta parantavia järjestelyjä.

Lisätiedot:

Kaupunkiliikenne Oy, kiinteistökehityspäällikkö Lasse Vepsä, lasse.vepsa@kaupunkiliikenne.fi