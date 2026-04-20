Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Herttoniemen metroaseman kunnostuksessa kuultiin matkustajia ja parannettiin viihtyisyyttä

21.4.2026 13:56:03 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Jaa

Kaupunkiliikenne Oy kunnosti Herttoniemen metroaseman sisä- ja ulkotilat vuonna 2025. Kunnostustöissä parannettiin teknisen kunnon lisäksi aseman viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Suunnittelussa otettiin huomioon matkustajilta tulleet toiveet ja säilytettiin aseman omaleimaisuus. 

Ihmisiä Herttoniemen metroaseman lippuhallissa.
Uudet riippuvalaisimet johdattavat kulkua sisäänkäynniltä laituritasolle. Kaupunkiliikenne Oy

Herttoniemen metroaseman kunnostustöiden suunnittelussa perustana oli aseman teknisen kunnon parantaminen, mutta yhtä lailla suunnittelua ohjasi pyrkimys säilyttää metroaseman ominaispiirteet ja lisätä viihtyisyyttä.

Metroaseman alkuperäinen värimaailma selvitettiin ja säilytettiin. Rinnalle tuotiin konseptiin sopivia lisäsävyjä. Julkisivujen alkuperäinen konstruktiivinen ilme säilytettiin, eikä rakennuksen muotokieleen tehty muutoksia.

Kaupunkiliikenteen tavoitteena on metroasemien kunnostustöiden yhteydessä säilyttää asemien identiteetti ja arkkitehtuuri sekä luoda niistä mahdollisimman miellyttäviä ja toimivia liikkumisympäristöjä.

Suunnittelussa otettiin huomioon matkustajien toiveet

Metroaseman kunnostustyön suunnittelun tukena käytettiin matkustajille vuonna 2024 tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneet toivoivat parannusta muun muassa aseman sisä- ja ulkotilojen yleisilmeeseen, siisteyteen ja viihtyisyyteen sekä aseman yleiseen toiminnallisuuteen, muun muassa odottamisolosuhteisiin lippuhallissa ja bussipysäkeillä.

"Otimme matkustajilta tulleet toiveet huomioon suunnittelussa. Olemme saaneet kiitosta muun muassa lippuhallin tyylikkäästä valaistuksesta ja siitä, että pienilläkin muutoksilla asemasta on saatu viihtyisä", kertoo Kaupunkiliikenteen hankekehityspäällikkö Kirsi Borg.

Aseman ilmeen suunnitteluun otettiin ideoita Herttoniemen lähimetsistä. Matkustajat toivoivat, että aseman väritys säilyisi ennallaan. Värit säilytettiin kunnostustöissä, ja rinnalle tuotiin lisää metsän värejä. Sisätilojen väreiksi valittiin männyn, kaarnan, naavan, mustikan ja metsäsienen sävyjä.

Lippuhallin uudet riippuvalaisimet on ryhmitelty muistuttamaan havupuiden oksistoa. Valaisimet johdattavat kulkua lippuhallin sisäänkäynniltä laituritasolle. Ulko-alueiden istutuksissa käytetään havupuita ja kiviä.

Kunnostustyö paransi aseman viihtyisyyttä ja käytettävyyttä

Metroaseman käytettävyys parani, kun liukuportaat ja molemmat hissit uusittiin. Lippuhallin uudet riippuvalaisimet sekä laituritason merkittävästi parantunut, uudistettu valaistus lisäävät aseman viihtyisyyttä.

Lippuhallien pintoja huollettiin ja uusittiin ja julkisivulasit vaihdettiin. WC-tilat on uusittu, ja lippuhalliin lisättiin istumapaikkoja. R-kioskin tiloja on laajennettu. Aseman taloteknisiä ja turvallisuusjärjestelmiä korjattiin ja uusittiin.  

Metrolaitureille asennettiin näkövammaisille tarkoitettuja taktiileja, joiden tarkoitus on parantaa erityisryhmien turvallista kulkemista metroasemalla. Kyseessä on koko metroverkostoa koskeva pilotointihanke, jossa eri käyttäjäryhmien kokemusten perusteella valitaan toimivin ratkaisu.

Metroaseman ulkotiloissa uusittiin kiveys, parannettiin valaistusta ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Bussikatoksia huollettiin, ja itäisen lippuhallin ja huoltorakennuksen vesikatteet kunnostettiin. Piha-alueen viheristutukset tehdään kevään aikana.   

Kulkureittien sulkeminen ja matkustajamäärän kasvu näkyivät ruuhkina

Metroaseman kulkureittejä jouduttiin muuttamaan ja sulkemaan kunnostustöiden vuoksi, ja työmaajärjestelyistä aiheutui ruuhkia asemalle.  

"Lippuhallin liukuportaat ja hissi olivat osittain yhtä aikaa poissa käytöstä. Tämä vaati matkustajilta kärsivällisyyttä", sanoo kiinteistökehityspäällikkö Lasse Vepsä

Töiden aikana vuonna 2025 aseman päivittäinen käyttäjämäärä nousi 29300:aan edellisen vuoden 25800:sta. Kasvanut matkustajamäärä ja työmaa keskellä vilkasta metroasemaa aiheuttivat ruuhkia, mutta Kaupunkiliikenne teki työmaalla turvallisuutta parantavia järjestelyjä.

Lisätiedot:

Kaupunkiliikenne Oy, kiinteistökehityspäällikkö Lasse Vepsä, lasse.vepsa@kaupunkiliikenne.fi

Linkit

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye