Pohjoinen ilmavirtaus voimistuu ja sää viilenee – puuskaiset tuulet aiheuttavat paikoin vahinkoja
21.4.2026 13:28:55 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli voimistuu keskiviikkona aamusta alkaen koko maassa. Samalla sää muuttuu koleaksi.
Ilmatieteen laitoksen tiistaina 21. huhtikuuta tekemän ennusteen mukaan vielä tiistaina sää on poutaista korkeapaineen vallitessa, mutta keskiviikosta alkaen Suomeen alkaa virrata pohjoisesta kylmää ilmaa samalla kun Jäämerellä oleva matalapaine siirtyy Suomen itäpuolelle.
"Päivälämpötilat laskevat vähitellen ja jäävät keskiviikosta alkaen suuressa osassa maata alle kymmenen asteen, Lapissa paikoin alle viiden asteen", sanoo ylimeteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta.
Lähinnä etelässä lämpötila voi nousta yli kymmenen asteen. Yöt ovat jatkossakin kylmiä.
Lumikuurot voivat olla sakeita varsinkin pohjoisessa
Matalapaineeseen liittyvä kylmä rintama saapuu Jäämereltä Pohjois-Lappiin jo varhain keskiviikkoaamuna. Siihen liittyen maan pohjoisosassa tulee monin paikoin lumikuuroja, jotka voivat olla sakeita ja heikentää lyhytaikaisesti ajokeliä.
Lumikuuroja merkittävämpää on kuitenkin voimistuva pohjoisen ja luoteen välinen tuuli: maan pohjoisosassa tuuli on voimakkaimmillaan keskiviikkoaamupäivästä alkuiltapäivään, jolloin jopa yli 20 metriä sekunnissa puhaltavat puuskat ovat mahdollisia. Päivän ja iltapäivän kuluessa tuuli voimistuu myös maan etelä- ja keskiosassa, mutta puuskat ovat siellä todennäköisesti hieman maan pohjoisosaa heikompia. Tuulet heikkenevät myöhään illalla, mutta vielä torstaina aamupäivällä noin 15 metriä sekunnissa puhaltavat puuskat ovat mahdollisia maan etelä- ja itäosassa.
Tuulen puuskat aiheuttavat todennäköisesti ainakin yksittäisiä tuulivahinkoja ympäri maata, sillä routa on jo sulanut suurelta osin Lappia lukuun ottamatta.
"Erityisesti kylmän rintaman ylityksen yhteydessä muodostuvissa lumikuuroissa voi esiintyä tuulivahinkoja Kainuusta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella", Nyman arvioi.
Vaikka säätyyppi muuttuu epävakaisemmaksi ja viileämmäksi, merkittäviä sateita ei ole tiedossa vielä lähipäivinä. Maasto on edelleen kuivaa, ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata ja Etelä-Lappia. Maastopalovaroituksen aikana avotulta ei saa sytyttää. Erityisesti tuulisella säällä mahdollinen maastopalo voi levitä hyvin nopeasti.
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tutkimus: ilmaston 1,5 asteen raja ylittyi odotettua aiemmin20.4.2026 10:57:42 EEST | Tiedote
Maapallon keskilämpötila ylitti 1,5 celsiusasteen rajan jo vuonna 2024, mikä on jopa seitsemän vuotta aikaisemmin kuin useimmat ilmastomallit ennustivat. Tuore tutkimus osoittaa, että vain ne mallit, jotka simuloivat lähivuosikymmenten lämpenevän nopeimmin, onnistuivat ennakoimaan tämän kehityksen oikein.
Why 1.5°C warming arrived early – and what it means for the future20.4.2026 10:57:42 EEST | Press release
Global temperatures exceeded the 1.5°C warming threshold in 2024 for the first time – three to seven years earlier than most climate models predicted. This was not just a symbolic milestone: it was a real-world test of whether climate models accurately capture the pace of near-term warming.
