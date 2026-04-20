Pohjoinen ilmavirtaus voimistuu ja sää viilenee – puuskaiset tuulet aiheuttavat paikoin vahinkoja

Ilmatieteen laitoksen tiistaina 21. huhtikuuta tekemän ennusteen mukaan vielä tiistaina sää on poutaista korkeapaineen vallitessa, mutta keskiviikosta alkaen Suomeen alkaa virrata pohjoisesta kylmää ilmaa samalla kun Jäämerellä oleva matalapaine siirtyy Suomen itäpuolelle.

"Päivälämpötilat laskevat vähitellen ja jäävät keskiviikosta alkaen suuressa osassa maata alle kymmenen asteen, Lapissa paikoin alle viiden asteen", sanoo ylimeteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta.

Lähinnä etelässä lämpötila voi nousta yli kymmenen asteen. Yöt ovat jatkossakin kylmiä.

Lumikuurot voivat olla sakeita varsinkin pohjoisessa

Matalapaineeseen liittyvä kylmä rintama saapuu Jäämereltä Pohjois-Lappiin jo varhain keskiviikkoaamuna. Siihen liittyen maan pohjoisosassa tulee monin paikoin lumikuuroja, jotka voivat olla sakeita ja heikentää lyhytaikaisesti ajokeliä.

Lumikuuroja merkittävämpää on kuitenkin voimistuva pohjoisen ja luoteen välinen tuuli: maan pohjoisosassa tuuli on voimakkaimmillaan keskiviikkoaamupäivästä alkuiltapäivään, jolloin jopa yli 20 metriä sekunnissa puhaltavat puuskat ovat mahdollisia. Päivän ja iltapäivän kuluessa tuuli voimistuu myös maan etelä- ja keskiosassa, mutta puuskat ovat siellä todennäköisesti hieman maan pohjoisosaa heikompia. Tuulet heikkenevät myöhään illalla, mutta vielä torstaina aamupäivällä noin 15 metriä sekunnissa puhaltavat puuskat ovat mahdollisia maan etelä- ja itäosassa.

Tuulen puuskat aiheuttavat todennäköisesti ainakin yksittäisiä tuulivahinkoja ympäri maata, sillä routa on jo sulanut suurelta osin Lappia lukuun ottamatta.

"Erityisesti kylmän rintaman ylityksen yhteydessä muodostuvissa lumikuuroissa voi esiintyä tuulivahinkoja Kainuusta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella", Nyman arvioi.

Vaikka säätyyppi muuttuu epävakaisemmaksi ja viileämmäksi, merkittäviä sateita ei ole tiedossa vielä lähipäivinä. Maasto on edelleen kuivaa, ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata ja Etelä-Lappia. Maastopalovaroituksen aikana avotulta ei saa sytyttää. Erityisesti tuulisella säällä mahdollinen maastopalo voi levitä hyvin nopeasti.