Kokoomuksen Sammallahti: Työlupien korttirumba unholaan ja lasten tapahtumat vapaaksi byrokratiasta

Norminpurkutyöryhmä esittää muun muassa työelämän pätevyys- ja lupakorttien karsimista, päällekkäisyyksien purkua sekä siirtymistä selkeämpään, keskitettyyn tapaan todentaa osaaminen.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että lasten ja nuorten tapahtumien lupamenettelyjä kevennetään ja vähennetään vapaaehtoistoimijoiden hallinnollista taakkaa.

“Suomessa työn tekeminen ei yleensä kaadu osaamisen puutteeseen, vaan lupa- ja paperiviidakkoon. Yhtä työntekijää kierrätetään vuodesta toiseen samoilla kursseilla keräämässä uusia kortteja lompakkoon, ja lysti kustantaa riihikuivaa rahaa niin työnantajalle, työntekijälle kuin asiakkaille. Kohtuuden kanssa tällä ei ole ollut pitkään aikaan mitään tekemistä”, Sammallahti sanoo.

Sammallahden mukaan esitetyt muutokset palauttavat järjestelmään hitusen tervettä järkeä.

“Yksinkertainen periaate riittää: osaaminen ratkaisee, ei korttien määrä. Tarvitaan yksi selkeä järjestelmä, josta pätevyydet löytyvät, ja kriittistä arviointia siitä, mitä työssä turvallisuuden ja osaamisen takaamiseksi vaaditaan”, Sammallahti sanoo.

Sammallahti nostaa esiin myös lasten ja nuorten tapahtumat, joiden lupakäytännöt halutaan suhteuttaa niiden kokoon ja luonteeseen.

“Tällä hetkellä pieni koulun tapahtuma tai junioriturnaus voi ajautua samanlaiseen lupamyllyyn kuin suuri festivaali. Se ei ole kenenkään etu, etenkään lasten ja nuorten. Tarkoituksena on keventää lupamenettelyä niin, että pieniin, ei-kaupallisiin tapahtumiin riittäisi käytännössä yksi ilmoitus”, Sammallahti sanoo.

Hänen mukaansa muutos on välttämätön, jotta vapaaehtoistoiminta pysyy elinvoimaisena.

“Vapaaehtoiset pyörittävät lasten harrastuksia iltaisin ja viikonloppuisin omien töidensä lisäksi. Vastineeksi he saavat nipun lomakkeita ja laskun perään. Jos haluamme, että lapset liikkuvat, harrastavat ja vapaaehtoiset jaksavat antaa oman panoksensa yhteiseen hyvään, pitää yksinkertaisesti lopettaa näiden ihmisten kuormittaminen turhalla byrokratialla”, Sammallahti sanoo.