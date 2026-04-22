Professori Benita Heiskaselle Turun yliopiston ensimmäinen tiedeviestintäpalkinto
22.4.2026 09:30:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Yhdysvaltain politiikkaa mediassa aktiivisesti analysoivalle Benita Heiskaselle myönnettiin Turun yliopiston tiedeviestintäpalkinto, joka jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen sai Turun yliopiston tiedeviestintäpalkinnon tunnustuksena aktiivisuudestaan yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen myönsi tunnustuksen Heiskaselle yliopistolla 22. huhtikuuta 2026 järjestetyssä tilaisuudessa.
– Ilahdutti kovasti kuulla, että yliopisto on lanseerannut tiedeviestintäpalkinnon. Yliopiston kolmas tehtävä on vaativa ja aikaavievä, mutta usein unohdettu työpanos, jota on vaikea arvioida numeerisin mittarein. Se on tärkeä tapa jakaa tutkimuksessa kartuttamaamme tietoa ja käydä vuoropuhelua suuren yleisön kanssa. Yliopistolaisten työ ei rajoitu kampuksen seinien sisään, vaan siihen liittyy laajempi yhteiskunta- ja ihmiskuntavelvoite. Hienoa, että tämä osa työtämme saa nyt tunnustusta, Heiskanen sanoo.
Heiskanen on monille suomalaisille tuttu televisiosta, radiosta ja sanomalehdistä. Hän on jo vuosien ajan avannut ja analysoinut mediassa aktiivisesti Yhdysvaltain politiikkaan liittyviä ilmiöitä. Parhaimmillaan Heiskanen kommentoi Yhdysvaltain politiikan käänteitä jopa vuorokauden ympäri.
Johtamaansa John Morton -keskukseen Heiskanen on luonut vahvan viestintäkulttuurin, jossa tutkijoita kannustetaan tuomaan asiantuntijuuttaan esiin. Hänen lisäkseen keskuksessa on useita muitakin tutkijoita, jotka esiintyvät mediassa aktiivisesti.
Tiedeviestinnällä vahvistetaan ihmisten luottamusta tieteeseen
Turun yliopiston uuden tiedeviestintäpalkinnon tavoitteena on antaa tunnustusta tiedeviestintää tekeville tutkijoille ja tehdä näkyväksi tiedeviestinnän erilaisia tapoja. Palkinto myönnetään vuosittain tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka tekee aktiivista tiedeviestintää tai on saanut yksittäisen merkittävän onnistumisen tiedeviestinnän saralla.
Palkinnon saajan valitsee raati, johon kuuluivat tänä vuonna rehtori Marjo Kaartinen, Turun yliopiston viestintäjohtaja Anne Paasi, Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ja Turun Sanomien tiedetoimittaja Ritva Setälä. Lisäksi yleisö sai äänestää suosikkiaan viidestä ehdokkaasta ja yleisöäänestyksen tulos huomioitiin yhtenä äänenä, kun raati valitsi voittajan.
– Meillä on paljon tutkijoita, jotka tekevät arvokasta työtä tiedeviestinnän saralla. Kun tietoa ja sen luotettavuutta kyseenalaistetaan yhä äänekkäämmin, on tutkimustulosten levittäminen ja tutkijoiden aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun entistä tärkeämpää. Palkinnolla haluamme nostaa esiin työn, joka auttaa vahvistamaan ihmisten luottamusta tieteeseen, sanoo viestintäjohtaja Anne Paasi.
Benita HeiskanenProfessoriJohn Morton -keskus, Turun yliopistoPuh:040 050 1889benita.heiskanen@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/benita-heiskanen
Anne PaasiviestintäjohtajaTurun yliopistoPuh:+358 40 735 4858anne.paasi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/anne-paasi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
