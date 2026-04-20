SDP:n Perholehto antaa hallitukselle kolme vinkkiä kehysriiheen

Sunnuntaina ministeri Essayah vaati muun muassa määräaikaisia korjausavustuksia rakennusalalle ja ensiasunnon ostajien määräaikaista vapauttamista varainsiirtoverosta. Maanantaina myös valtiovarainministeri Purra piti korjausrakentamisen tukemista mahdollisena.

– Hallitus on aiemmin viitannut kintaalla SDP:n jokaisessa vaihtoehtobudjetissaan ehdottamalle korjausrakentamisen tukemiselle, mutta nyt kehysriihen alla jo useampi hallituspuolue pitää ideaa hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Kehysriihi on hallituksen viimeinen tilaisuus näyttää, ettei se hylkää ehdotuksia vain siksi, että ne tulevat väärältä suunnalta, huomauttaa Perholehto.

– Asuntomarkkinoiden umpisolmua on seurattu sivusta aivan liian pitkään, vaikka tiedetään, että avain löytyy ensiasunnon ostajista, joita on rohkaistava liikkeelle. Heille suunnattu määräaikainen vapautus varainsiirtoverosta ja korkovähennysoikeuden palautus voi lykätä pitkätkin ostoketjut liikkeelle, hän jatkaa.

– Hallituksen lähes kymmenesosaan leikkaaman erityisryhmien investointiavustuksen määrä olisi vähintään tuplattava. Avustuksen turvin tuetaan heikommassa asemassa olevia selviytymään arjessa, mikä kohentaa elämänlaatua ja vähentää suoran avun tarvetta jatkossa. Korjausliikkeiden tekeminen on tietysti haastavaa, kun hallitus on lakkauttanut juuri tällaisessa tilanteessa oivallisen valtion asuntorahaston SDP:nkin vastustuksesta huolimatta.

Perholehto kannustaa hallitusta myös jatkamaan ASP-lainsäädännön uudistamista.

– Asuntosäästämisen ja omistusasumisen pitää olla jatkossakin laajasti mahdollista erilaisista lähtökohdista tuleville nuorille. Tällä kaudella tehty ASP-lainsäädännön uudistus jäi mielestämme vielä puolitiehen. Omasäästöosuutta voitaisi laskea tavallisten asuntolainojen tavoin 5 prosenttiin ja laina-aikaa myös pidentää lähemmäs niiden tasoa.

– Valtiovarainministeri Purra myönsi vihdoin eilen sen, mikä on ollut jo selvää: hallitus on epäonnistunut viimeisessäkin tavoitteessaan eli velkasuhteen vakauttamisessa. Kovista leikkauksistaan huolimatta hallitus ei saavuta ainoatakaan työllisyys- tai taloustavoitettaan.