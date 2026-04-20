SDP:n Perholehto antaa hallitukselle kolme vinkkiä kehysriiheen
21.4.2026 13:49:03 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Helpottakaa rakennusalan tilannetta tukemalla korjausrakentamista, turvatkaa heikoimmassa asemassa olevien asumistarpeet ja puhaltakaa nyt viimein asuntokauppaan eloa, kehottaa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
Sunnuntaina ministeri Essayah vaati muun muassa määräaikaisia korjausavustuksia rakennusalalle ja ensiasunnon ostajien määräaikaista vapauttamista varainsiirtoverosta. Maanantaina myös valtiovarainministeri Purra piti korjausrakentamisen tukemista mahdollisena.
– Hallitus on aiemmin viitannut kintaalla SDP:n jokaisessa vaihtoehtobudjetissaan ehdottamalle korjausrakentamisen tukemiselle, mutta nyt kehysriihen alla jo useampi hallituspuolue pitää ideaa hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Kehysriihi on hallituksen viimeinen tilaisuus näyttää, ettei se hylkää ehdotuksia vain siksi, että ne tulevat väärältä suunnalta, huomauttaa Perholehto.
– Asuntomarkkinoiden umpisolmua on seurattu sivusta aivan liian pitkään, vaikka tiedetään, että avain löytyy ensiasunnon ostajista, joita on rohkaistava liikkeelle. Heille suunnattu määräaikainen vapautus varainsiirtoverosta ja korkovähennysoikeuden palautus voi lykätä pitkätkin ostoketjut liikkeelle, hän jatkaa.
– Hallituksen lähes kymmenesosaan leikkaaman erityisryhmien investointiavustuksen määrä olisi vähintään tuplattava. Avustuksen turvin tuetaan heikommassa asemassa olevia selviytymään arjessa, mikä kohentaa elämänlaatua ja vähentää suoran avun tarvetta jatkossa. Korjausliikkeiden tekeminen on tietysti haastavaa, kun hallitus on lakkauttanut juuri tällaisessa tilanteessa oivallisen valtion asuntorahaston SDP:nkin vastustuksesta huolimatta.
Perholehto kannustaa hallitusta myös jatkamaan ASP-lainsäädännön uudistamista.
– Asuntosäästämisen ja omistusasumisen pitää olla jatkossakin laajasti mahdollista erilaisista lähtökohdista tuleville nuorille. Tällä kaudella tehty ASP-lainsäädännön uudistus jäi mielestämme vielä puolitiehen. Omasäästöosuutta voitaisi laskea tavallisten asuntolainojen tavoin 5 prosenttiin ja laina-aikaa myös pidentää lähemmäs niiden tasoa.
– Valtiovarainministeri Purra myönsi vihdoin eilen sen, mikä on ollut jo selvää: hallitus on epäonnistunut viimeisessäkin tavoitteessaan eli velkasuhteen vakauttamisessa. Kovista leikkauksistaan huolimatta hallitus ei saavuta ainoatakaan työllisyys- tai taloustavoitettaan.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Viitanen: Hallitus on lopullisesti lakannut kantamasta vastuuta Suomen taloudesta20.4.2026 20:27:06 EEST | Tiedote
Viimeinenkin hallituksen talouden tavoite lensi maanantai-iltana romukoppaan, kun valtiovarainministeri Purra totesi, että valtion velkaantuminen ei taitu. Tosin harva siihen on enää uskonutkaan, kun tarkastelee hallituksen tekemää talouspolitiikkaa, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen toteaa.
SDP:n Aki Lindén: Ei ole perusteita laajentaa Kela-kokeilua – rahat ohjattava julkiseen perusterveydenhuoltoon20.4.2026 16:30:25 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Aki Lindén arvostelee hallituksen suunnitelmia jatkaa ja laajentaa yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilua. Hallituksen pitäisi nyt vetää rehelliset johtopäätökset. Kokeilu ei ole saavuttanut tavoitteitaan, eikä sitä tule jatkaa ja laajentaa tilanteessa, jossa samaan aikaan leikataan julkisesta perusterveydenhuollosta, Lindén sanoo.
SDP:n Joona Räsänen: Valtiovarainministerin hurskastelu käy suomalaisille kalliiksi20.4.2026 14:36:12 EEST | Tiedote
-Valtiovarainministeri Purra jatkaa epätoivoisia hyökkäyksiään SDP:tä kohtaan, kun hallituksen omalla politiikalla velkavuori sen kuin kasvaa, työttömyys on Euroopan surkeinta ja konkurssit ennätystasolla, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaa Joona Räsänen (sd).
Raumalainen kansanedustaja Juha Viitala ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi18.4.2026 18:30:00 EEST | Tiedote
Rauman Työväenyhdistys esittää kansanedustaja Juha Viitalaa SDP:n varapuheenjohtajaksi. Yhdistys päätti asiasta kokouksessaan 18.4.2026 ja esittää Viitalaa myös ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin 2027.
SDP:n Skinnari ja Kaarisalo: Suurten järvien matala vedenpinta selvitettävä – kirjallinen kysymys hallitukselle18.4.2026 09:41:29 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Ville Skinnari ja Riitta Kaarisalo (sd.) ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen suurten järvien, erityisesti Päijänteen, Saimaan ja Pielisen, poikkeuksellisen matalista vedenkorkeuksista. Skinnari korostaa, että ilmiö näkyy konkreettisesti ihmisten arjessa erityisesti järvialueilla.
