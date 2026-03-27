Ainutlaatuisia tutkimuksia Hiilipörssin ennallistamalla Piitsonsuolla

Hiilipörssi Oy:n ennallistamalla Piitsonsuolla Pohjois-Karjalan Ilomantsissa tehdään kiinnostavia tutkimuksia Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhankkeessa Suot, ilmastonmuutos ja ennallistaminen.

Osana hanketta selvitetään ensimmäistä kertaa maailmassa, miten ennallistettujen soiden vesipinnat eli suon vesittämällä palautetut allikot vastaavat vastaavia luonnontilaisten soiden allikoiden oloja ja toimintoja.

– Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka Suomessa ja muualla maailmassa yleisiä vähäravinteisia, karuja soita kannattaa ennallistaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, lajiston elvyttämiseksi ja vesistövaikutusten vähentämiseksi, kertoo tutkimushankkeen johtaja, professori Eeva-Stiina Tuittila Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimushanke tukee Suomen päätöksentekoa EU:n luonnon ennallistamisvelvoitteen täyttämiseksi. Sen mukaan merkittävä osa, 60 prosenttia, ihmistoimien muuttamista huonokuntoisista luontotyypeistä on ennallistettava vuoteen 2040 mennessä.

Voidaanko ennallistamalla luoda allikoihin luonnonkaltaisia oloja?

Allikkotutkimuksessa on kaksi koealuetta. Ennallistetun Piitsonsuon pieniä avovetisiä alueita verrataan luonnontilaisen pohjoispirkanmaalaisen Siikanevan allikoihin ja kuljuihin. Lammikoita tutkitaan ensi elokuun alussa viikon ajan.

Tällöin mitataan allikoiden veden kemiallisia ominaisuuksia sekä kasvihuonekaasujen, hiilidioksidin ja metaanin, vaihtoa. Lisäksi kartoitetaan kasvillisuutta ja eläimistöä.

Vertailemalla saadaan kuva palautettujen ja luonnontilaisten vesialueiden välisistä eroista ja samankaltaisuuksista.

Tuittila odottaa, että tuloksia valmistuisi jo tämän vuoden loppupuolella, aluksi lammikoiden metaanipäästömittauksista.

Professori ennakoi, että Piitsonsuon allikot eivät ehkä täysin vastaa luonnontilaisia

– Mutta tutkimus kertoo, voidaanko ennallistamalla luoda luonnontilaisen kaltaisia mikrohabitaatteja.

Mikrohabitaatti tarkoittaa pientä, lajistoltaan tai toiminnoiltaan erityistä elinympäristöä.

Piitsonsuolla selvitetään erilaisten ennallistamismenetelmien tehoa

Piitsonsuota professori Tuittila pitää tutkimuksellisesti hyvin kiinnostavana.

– Se on tietääkseni ensimmäinen suo, missä tutkitaan erilaisia ennallistamismenetelmiä ja niiden vaikutusta ennallistamisen onnistumiseen.

Piitsonsuolla on käytetty kolmenlaisia ennallistamismenetelmiä. Ennallistuksen suunnitteli Hiilipörssi Oy:n tieteellinen johtaja, FT Risto Sulkava.

Yhdellä alueista on tukittu kaikki ojat, toisella ojiin on tehty patoja ja kolmannella on sekä rakennettu patoja että siirretty tukkeeksi ojanpientareiden turvemassa.

– Jos voimme osoittaa, että jokin ennallistamismenetelmä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastovaikutuksia, se on hyvin konkreettinen tulos, professori Tuittila sanoo.

Piitsonsuon eliöstö voi elpyä läheisten suojelualueiden ansiosta

Piitsonsuo on Hiilipörssi Oy:n suurin ennallistamiskohde, ja sen ennallistustyöt toteutettiin vuosina 2021–2024. Ennallistuksen rahoitukseen osallistui useita tahoja, muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maa- ja metsätalousministeriö sekä kymmeniä Hiilipörssi Oy:n yritysasiakkaita.

Ennallistettu alue on kaikkine lievesoineen yhteensä yli 460 hehtaaria – noin 650 jalkapallokentän laajuinen.

Monimuotoisella suolla esiintyy useita suotyypejä, kuten vähäravinteista rahkanevaa, rimpi- ja lyhytkorsinevaa sekä sararämettä.

Piitsonsuo sijaitsee Suomen ja mantereisen EU:n itäisimmässä kolkassa Ilomantsissa. Se on arvokkaiden Kesonsuon ja Koitajoen luonnonsuojelualueiden välittömässä yhteydessä. Tämä mahdollistaa lajiston leviämisen suojelualueilta ennallistetulle suolle.

Aiemmat seurannat ja hankkeen laajuus

Piitsonsuolla Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä on tähän mennessä seurannut kasvihuonekaasujen vaihtoa, suon hiilensidontaa sekä rahkasammalen ja muun kasvillisuuden kehitystä.

Suomen Akatemian Suot, ilmastonmuutos ja ennallistaminen -hanke kestää kahdeksan vuotta ja siihen osallistuu monitieteinen tutkijaryhmä. Hankkeen budjetti on viisi miljoonaa euroa.

Hiilipörssi Oy on soiden ennallistamiseen erikoistunut yritys, joka on ennallistanut soita vuodesta 2020 eri puolilla Suomea. www.hiiliporssi.fi