Kevät on kauriskolarien aikaa – törmäysmäärät kasvussa joka vuosi

Vuonna 2025 tapahtui Tilastokeskuksen mukaan enemmän eläinkolareita kuin edellisenä vuonna – yhteensä 13 291 kappaletta. Eläinkolarien määrä kasvoi vuonna 2025 erityisesti kevätkuukausina verrattuna aiemman vuoden kevääseen.

– Tämä kehitys, että eläinkolarit lisääntyvät keväisin, on jatkunut jo useamman vuoden. Syitä on ainakin peura- ja kauriskantojen kasvu ja leudot tai lyhyet talvet, jotka mahdollistavat eläinten laajemman liikkumisen, Ifin ajoneuvovakuutusten vakuutuspäällikkö Johanna Johansson kertoo.

Korkein riski kauriskolariin on Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa

Loka-marraskuussa auto törmää todennäköisimmin valkohäntäpeuraan ja toukokuussa kolari sattuu usein metsäkauriin kanssa.

Kolaririski metsäkauriiseen on korkeimmillaan erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Ne liikkuvat muiden hirvieläinten tavoin tyypillisesti hämärän aikaan, eli aamu- ja iltahämärällä kannattaa ratin takana olla erityisen valppaana.

– Suuren riskin alueilla on asetettu varoitusmerkkejä ja ne on syytä ottaa vakavasti eli hiljentää ajonopeutta ja lisätä tarkkaavaisuutta. Riski törmätä eläimeen on suuri etenkin riista-aitojen päissä tai aukkokohdissa. Myös pellot ja teiden läheisyydessä olevat ruokintapaikat houkuttelevat eläimiä, Johansson huomauttaa.

Metsäkauriskolarista tyypillisesti 2 000–5 0000 euron vahingot

Metsäkauris on hirvieläimistä pienin, joten sen kanssa törmätessä sattuu onneksi vain hyvin harvoin henkilövahinkoja. Autokin selviää tyypillisesti hirvikolaria pienemmillä peltivaurioilla.

Nykyautojen tekniikka, eli erilaiset tutkat, anturit, kamerat ja kaistavahdit, nostavat kuitenkin korjauskustannuksia pieniltäkin vaikuttavissa vahingoissa.

– Tyypillisesti korjauskustannukset kaurisvahingossa vaihtelevat 2000–5000 euron välillä riippuen siitä, mihin kohtaan autoa kauris on osunut ja kuinka paljon tekniikkaa on rikkoutunut, kuvaa Johansson.

Villisikakolarit kasvussa

If kertoi viime keväänä villisikakolareista, joita oli vuonna 2024 sattunut 24. Vuonna 2025 määrä on hieman noussut ja Tilastokeskuksen mukaan kolareita sattui yhteensä 35.

– Määrät ovat pieniä edelleen, mutta haluamme muistuttaa, että loukkaantunut villisika voi olla hengenvaarallinen. Toimintaohje on sama kuin, jos olisit törmännyt suurpetoon kuten karhuun: pysy autossa, älä lähesty eläintä, laita hätävilkut päälle, siirrä auto turvalliseen paikkaan, soita hätänumeroon 112 ja odota apua, muistuttaa Johansson.