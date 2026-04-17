Rosebud Postitalon ohjelmaa huhti–toukokuussa
24.4.2026 16:00:00 EEST | Rosebud Oy | Tiedote
Ma 27.4. klo 17
Anneli Kanto: Elämänlangalla (Gummerus)
Kirjailija Anneli Kanto kertoo päiväkirjassaan kirjoittamisesta, vanhenemisesta, perhesuhteista, ystävyyksistä ja rakkaudesta.
Kanto kirjoittaa päiväkirjaa vuoden kierron verran kesästä 2024 kesään 2025. Sivuilla vuorottelevat arjen ilot ja surut, kirjailijantyön valot ja varjot. Kuinka paljon työvuosia seitsemänkymppisellä vielä on? Millaisia sukupolvikokemuksia suurten ikäluokkien ihmiset jakavat? Mitä ajatuksia maailmantilanne herättää? Uskaltaako varttuneella iällä rakastua? Entä jos sydän särkyy?
Kanto kirjoittaa rehellisesti ja suoraan vanhenemisesta: menetyksistä, aamusuruista, otsan vaaka- ja pystyrypyistä sekä suhteesta edesmenneisiin vanhempiin, aikuisiin lapsiin ja bonus-lapsenlapsiin. Elämänmakuinen ote ja huumorin lämpö takaavat samastuttavan ja lohdullisen lukukokemuksen.
Ti 28.4. klo 17
Pekka Järvinen: Mieleni minut tekevi – Kohti ihmisen itseymmärrystä (Teos)
Psykologian lisensiaatti, teologian maisteri ja ryhmäpsykoanalyytikko Järvinen kritisoi kirjassaan muodikasta aivopuhetta. Ihmiskäsityksemme on vaarallisesti typistymässä neurobiologiseen suuntaan. Vaikka ajattelun ja tunteiden perusta on aivotoiminnoissa, ne syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Me emme ole aivojemme armoilla. Ihmisen käyttäytyminen on ensisijaisesti psyykkisesti välittynyttä. Koemme elämää, tulkitsemme maailmaa ja ohjaamme itse itseämme mielemme ja minämme välityksellä.
Haastattelijana psykologian emeritusprofessori Kalevi Korpela.
To 30.4. klo 10, Aleksanterinkatu 9
Rosebud Sivullinen avautuu uudessa sijainnissa Kluuvin kauppakeskuksessa
Ke 6.5. klo 17
Juha Jyrkäs: Rauni (Salakirjat)
Länsisuomalainen vaiettu kansanrunous kokee uuden tulemisensa - eeppisen runouden helmet, nyt ensi kertaa samoissa kansissa!
Suomalaisesta kansanperinteestä puhuttaessa keskeisimpänä nousevat esille Kalevala ja itäsuomalais-karjalainen runous. Vaan moniko on tietoinen siitä, että ensimmäiset nelipolvitrokeiset eli kalevalamittaiset runot kerättiinkin Länsi-Suomesta?
Kirjailija, muusikko ja kansanrunotutkija Juha Jyrkäs on perehtynyt syvällisesti länsisuomalaiseen kansanperinteeseen, joka on paljon luultua rikkaampaa. Ison tutkimis-, keräys- ja toimitustyön tuloksena on valmistunut Rauni - länsisuomalainen eepos - joka paaluttaa kertaheitolla lännen runot itärunojen rinnalle. Se on koottu yhteen alkuperäisistä länsisuomalaisista kansanrunoista.
Kehyskertomuksessa Rauni-neito ja Vauhtus-noita kohtaavat Hämeen härkätiellä. Sen seurauksena lukijalle avautuvat tarinat, joissa esiintyy maagisia eläimiä, vaimonsa polttava Klaus Kurki, oudon paimenen tapaava Mataleena, miestappoon sortuva Hyväneuvo kuin itse ukko Väinämöinenkin.
To 7.5. klo 17
Lassi Sinkkonen: Towards Us (Kroxet/Kulttuurivihkot)
Lassi Sinkkonen stands among the defining voices of Finland’s young poet generation of the 1960s and ’70s. Towards Us, a comprehensive selection of his poetry curated and translated with great care by Ernest Wuorinen, introduces this unique Nordic voice to the English-reading public for the first time.
As a working-class man, Sinkkonen’s descriptions of urban and proletarian life are central to his writing. Humor and biting irony add zest to his day-to-day realism and to descriptions of even the harshest life conditions. Despite the often dark and jagged outlook, there’s also love and longing, ecstatic encounters with nature, as well as visions of societal change and a hope for something better.
Towards Us launches Kroxet Books’ Modern Nordic Poets series, devoted to introducing essential 20th?century voices from the North in English translation to a new generation of readers worldwide.
Ti 12.5. klo 17
Suvi Salmenniemi, Pilvi Porkola & Hanna Ylöstalo: Arkipäivän utopiat (Gaudeamus)
Poliittisessa puheessa tulevaisuus hahmottuu usein synkkänä ja vaihtoehdottomana. Vaikeat yhteiskunnalliset kysymykset etenevästä ekokriisistä ja kasvavasta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta eivät ole helposti ratkaistavissa. Tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua.
Arkipäivän utopiat esittää toisenlaisten maailmojen kuvittelukyvyn yhteiskunnallisen muutoksen voimana. Teos antaa työkaluja ja tukea dystooppisen poliittisen keskustelun taltuttamiseen ja toivon luomiseen. Vaihtoehtoisia työn, talouden ja ajan järjestyksiä eletään todeksi monin tavoin jo nyt.
Miten kehittää toimintatapoja ja käsitteitä kestävämpään elämäntapaan? Miten vahvistaa tulevaisuususkoa ja yhteistä toimijuutta nykyisessä, usein pessimistisessä keskustelussa maailmassa, jota hallitsevat monenlaiset yhteiskunnalliset epävarmuudet? Miten ylläpitää toivoa? Millaisia utopioita toteutetaan taiteessa, pedagogiikassa ja erilaisissa yhteisöissä?
Tapahtumat striimataan Rosebudin YouTube-kanavalle: https://www.youtube.com/@Sivullisenlava Myymälän sisäänkäynti Elielinaukion puolella, Postikatu 1. Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Ma 20.4. klo 17 Christina Gufé: 99 kirjettä Kafkalle (Aviador) Espanjalainen kirjailija Christina Gufé ja kääntäjä Eija Grundström keskustelevat kustantaja Vesa Tompurin kanssa uunituoreesta käännöskirjasta Rosebud Postitalon lavalla. 99 kirjettä Kafkalle on kirjeromaani rakastuneen naisen Kafkalle kirjoittamia kirjeitä todellisuudesta, tuskasta, ajasta, tilasta ja halusta. Niillä hän vastaa Kafkan päiväkirjateksteihin, jotka ovat innoittaneet kirjailijan filosofisiin pohdintoihin, runolliseen ilmaisuun ja absurdiin observointiin. Kirja on saanut suosituksia niin Maria Vargas Llosalta kuin Espanjan kuningattarelta. Cristina Gufé on Espanjan Galiciasta kotoisin oleva kirjallisuuskriitikoiden suuresti arvostama kirjailija, runoilija, toimittaja ja filosofian opettaja. Suomentaja Eija Grundström on pitkään alalla toiminut espanjan kääntäjä, tulkki ja opettaja. Ohjelmassa haastattelun lisäksi yleisökysymyksiä. Ti 21.4. klo 17 Maxim Fedorov ja Toni Stenström keskustelevat Ke 22.4. klo 17 Ma
Rosebud Sivullinen muuttaa10.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Rosebud avaa uuden laajan kirjakaupan Kluuvin kortteliin, entisen XXL:n tiloihin, Aleksanterinkadun ja Kluuvikadun kulmaan. Sisäänkäynti on Yliopistonkadulta katsottuna katutasossa ja Aleksille avautuvat puolestaan isot näyteikkunat. Uuden kaupan sijainti on paluu syntysijoillemme. Rosebudin yhteisölliset juuret juontuvat viereiseen Heimolan taloon, yliopiston Matematiikan laitokselle, 80-luvun alkuun. Avajaisia vietetään huhtikuun alussa.
Iranin sota Postitalossa4.3.2026 15:08:51 EET | Tiedote
Asiantuntijat keskustelevat Lähi-idän kriisistä ja geopoliittisista jännitteistä Rosebudin Postitalon kirjakaupassa 11.3. kello 16. "Iran ja muuttuva maailmanjärjestys" -keskustelu taustoittaa Israelin ja Yhdysvaltojen helmikuun 28. päivänä alkanutta hyökkäystä Iraniin, mikä on suistanut Lähi-idän syvään kriisiin ja herättää lukuisia kysymyksiä alkaen siitä, mihin Israel ja Yhdysvallat sotatoimillaan pyrkivät. Miten käy kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen, kun Israel tappaa Iranin ylimmän johdon ja yrittää tuhota sekä vaihtaa Iranin nykyhallinnon Yhdysvaltojen tuella? Iranilaiset mielenosoittajat nousivat kapinaan jo ennen sotaa, mutta Iranin hallinto tappoi tuhansia: avaavatko iskut tien demokratisoitumiselle vai päinvastoin syvälle kaaokselle ja kostonkierteelle? Keskustelussa Lähi-idän asiantuntija, kanslianeuvos ja tietokirjailija Mikko Lohikoski ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
Uusi kirja Kellokosken sairaalasta20.2.2026 16:11:03 EET | Tiedote
HUSin museotoimikunta on julkaissut alkuvuodesta 2026 teoksen "Kellokosken sairaalan kulttuuriperintö: arkkitehtuurin, taiteen ja ympäristön näkökulmia psykiatrisen sairaalan historiaan". Kirjan jakelijana toimii Rosebud Books ja kirja kuuluu Ruusunpiikki-sarjaan. 192-sivuinen kirja on kovakantinen ja neliväripainatettu. Teos koostuu useista artikkelista, jotka valaisevat Kellokosken sairaalan historiaa kulttuuriperinnön näkökulmasta. Kirja sisältää paljon uutta tietoa sekä runsaasti historiallisia valokuvia sekä kirjaa varten otettuja kuvia sairaalaympäristöstä sekä kuvia sairaalan taide- ja museokokoelmista. Kirjan päätoimittajat ovat Maria Tukia ja Anders Manns. Toimituskuntaan kuuluu lisäksi mm. Ilkka Taipale, joka on kirjoittanut kirjaan puutarha-artikkelin ja esipuheen. Arvostelu- ja vapaakappaleet voitte tilata: Rosebud Books, tilaukset@rosebud.fi Lisätiedot: Anders Manns, HUS, anders.manns@hus.fi
Leo Mechelinin kootut teokset julki – merkittävä vaikuttaja liberaalin demokratian ja rauhanliikkeen edistäjänä22.1.2026 10:38:23 EET | Tiedote
Rosebud on julkaissut suomalaisen senaattori, professori Leo Mechelinin Kootut teokset 1–6. Leo Mechelin oli merkittävä liberaalin demokratian puolustaja ja kansainvälisen rauhanliikkeen pioneeri: suorasukainen autonomian puolustaja on nykyisessä maailmantilanteessa yhä ajankohtaisempi. Koko massiivinen teossarja julkistetaan Leo Mechelinin päivänä Rosebudin uudessa Sivullinen-kirjakaupassa Helsingin Postitalossa maanantaina 26. tammikuuta kello 18.
