Rosebud Postitalon ohjelmaa huhti–toukokuussa

Ma 27.4. klo 17

Anneli Kanto: Elämänlangalla (Gummerus)

Kirjailija Anneli Kanto kertoo päiväkirjassaan kirjoittamisesta, vanhenemisesta, perhesuhteista, ystävyyksistä ja rakkaudesta.

Kanto kirjoittaa päiväkirjaa vuoden kierron verran kesästä 2024 kesään 2025. Sivuilla vuorottelevat arjen ilot ja surut, kirjailijantyön valot ja varjot. Kuinka paljon työvuosia seitsemänkymppisellä vielä on? Millaisia sukupolvikokemuksia suurten ikäluokkien ihmiset jakavat? Mitä ajatuksia maailmantilanne herättää? Uskaltaako varttuneella iällä rakastua? Entä jos sydän särkyy?

Kanto kirjoittaa rehellisesti ja suoraan vanhenemisesta: menetyksistä, aamusuruista, otsan vaaka- ja pystyrypyistä sekä suhteesta edesmenneisiin vanhempiin, aikuisiin lapsiin ja bonus-lapsenlapsiin. Elämänmakuinen ote ja huumorin lämpö takaavat samastuttavan ja lohdullisen lukukokemuksen.

Ti 28.4. klo 17

Pekka Järvinen: Mieleni minut tekevi – Kohti ihmisen itseymmärrystä (Teos)

Psykologian lisensiaatti, teologian maisteri ja ryhmäpsykoanalyytikko Järvinen kritisoi kirjassaan muodikasta aivopuhetta. Ihmiskäsityksemme on vaarallisesti typistymässä neurobiologiseen suuntaan. Vaikka ajattelun ja tunteiden perusta on aivotoiminnoissa, ne syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Me emme ole aivojemme armoilla. Ihmisen käyttäytyminen on ensisijaisesti psyykkisesti välittynyttä. Koemme elämää, tulkitsemme maailmaa ja ohjaamme itse itseämme mielemme ja minämme välityksellä.

Haastattelijana psykologian emeritusprofessori Kalevi Korpela.

To 30.4. klo 10, Aleksanterinkatu 9

Rosebud Sivullinen avautuu uudessa sijainnissa Kluuvin kauppakeskuksessa

Ke 6.5. klo 17

Juha Jyrkäs: Rauni (Salakirjat)

Länsisuomalainen vaiettu kansanrunous kokee uuden tulemisensa - eeppisen runouden helmet, nyt ensi kertaa samoissa kansissa!

Suomalaisesta kansanperinteestä puhuttaessa keskeisimpänä nousevat esille Kalevala ja itäsuomalais-karjalainen runous. Vaan moniko on tietoinen siitä, että ensimmäiset nelipolvitrokeiset eli kalevalamittaiset runot kerättiinkin Länsi-Suomesta?

Kirjailija, muusikko ja kansanrunotutkija Juha Jyrkäs on perehtynyt syvällisesti länsisuomalaiseen kansanperinteeseen, joka on paljon luultua rikkaampaa. Ison tutkimis-, keräys- ja toimitustyön tuloksena on valmistunut Rauni - länsisuomalainen eepos - joka paaluttaa kertaheitolla lännen runot itärunojen rinnalle. Se on koottu yhteen alkuperäisistä länsisuomalaisista kansanrunoista.

Kehyskertomuksessa Rauni-neito ja Vauhtus-noita kohtaavat Hämeen härkätiellä. Sen seurauksena lukijalle avautuvat tarinat, joissa esiintyy maagisia eläimiä, vaimonsa polttava Klaus Kurki, oudon paimenen tapaava Mataleena, miestappoon sortuva Hyväneuvo kuin itse ukko Väinämöinenkin.

To 7.5. klo 17

Lassi Sinkkonen: Towards Us (Kroxet/Kulttuurivihkot)

Lassi Sinkkonen stands among the defining voices of Finland’s young poet generation of the 1960s and ’70s. Towards Us, a comprehensive selection of his poetry curated and translated with great care by Ernest Wuorinen, introduces this unique Nordic voice to the English-reading public for the first time.

As a working-class man, Sinkkonen’s descriptions of urban and proletarian life are central to his writing. Humor and biting irony add zest to his day-to-day realism and to descriptions of even the harshest life conditions. Despite the often dark and jagged outlook, there’s also love and longing, ecstatic encounters with nature, as well as visions of societal change and a hope for something better.

Towards Us launches Kroxet Books’ Modern Nordic Poets series, devoted to introducing essential 20th?century voices from the North in English translation to a new generation of readers worldwide.

Ti 12.5. klo 17

Suvi Salmenniemi, Pilvi Porkola & Hanna Ylöstalo: Arkipäivän utopiat (Gaudeamus)

Poliittisessa puheessa tulevaisuus hahmottuu usein synkkänä ja vaihtoehdottomana. Vaikeat yhteiskunnalliset kysymykset etenevästä ekokriisistä ja kasvavasta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta eivät ole helposti ratkaistavissa. Tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua.

Arkipäivän utopiat esittää toisenlaisten maailmojen kuvittelukyvyn yhteiskunnallisen muutoksen voimana. Teos antaa työkaluja ja tukea dystooppisen poliittisen keskustelun taltuttamiseen ja toivon luomiseen. Vaihtoehtoisia työn, talouden ja ajan järjestyksiä eletään todeksi monin tavoin jo nyt.

Miten kehittää toimintatapoja ja käsitteitä kestävämpään elämäntapaan? Miten vahvistaa tulevaisuususkoa ja yhteistä toimijuutta nykyisessä, usein pessimistisessä keskustelussa maailmassa, jota hallitsevat monenlaiset yhteiskunnalliset epävarmuudet? Miten ylläpitää toivoa? Millaisia utopioita toteutetaan taiteessa, pedagogiikassa ja erilaisissa yhteisöissä?

Tapahtumat striimataan Rosebudin YouTube-kanavalle: https://www.youtube.com/@Sivullisenlava Myymälän sisäänkäynti Elielinaukion puolella, Postikatu 1. Ohjelmamuutokset mahdollisia.