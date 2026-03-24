Oulun elämysareenan suunnittelu etenee – A-Insinöörit vastaa rakenne-, palo- ja akustiikkasuunnittelusta
22.4.2026 09:23:00 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
A-Insinöörit on sopinut SRV:n kanssa Ouluun rakennettavan uuden elämysareenan rakennesuunnittelusta sekä paloturvallisuuden ja akustiikan suunnittelusta. Oulun asemaseudun tuntumaan sijoittuva elämysareena tuo kansainvälisen tason urheilu-, kulttuuri- ja konferenssitapahtumat laajasti pohjoisen Suomen saavutettaviksi.
Oulun uusi elämysareena on suunnitteilla Raksilan nykyisen marketkorttelin länsipäähän. Areenan ympäristöineen toteuttaa SRV:n ja Trevianin muodostama Raksila 2.0 -ryhmittymä, jossa Trevian vastaa hankkeen kaupallisesta kehittämisestä ja rahoituksesta. A-Insinöörit vastaa areenan rakennetekniikan, paloturvatekniikan sekä akustiikan ja melunhallinnan suunnittelusta. Suunnittelusopimukset allekirjoitettiin viime viikolla.
Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan areenaan mahtuu urheilutapahtumissa noin 8 700 ja konserttikäytössä 11 700 katsojaa. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat myös areenan yhteyteen rakennettava harjoitusjäähalli, venue sekä maanalainen pysäköinti.
– Suuren mittakaavansa, monikäyttöisyytensä ja keskeisen sijaintinsa vuoksi elämysareena on poikkeuksellisen vaativa suunnittelukohde. Se edellyttää vankkaa teknistä osaamista, kokonaisuuksien hallintaa ja tiivistä yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä koko hankkeen ajan, SRV:n strateginen hankekehitysjohtaja Hannu Lokka toteaa.
– Proaktiivinen yhteistyö kaikkien suunnittelijoiden ja toteuttajien kesken on elämysareenan kaltaisessa hankkeessa onnistumisen edellytys. On hienoa päästä osoittamaan monialaista projektiosaamistamme monitoimiareenan suunnittelussa. Tehtävänämme on varmistaa kustannusviisas toteutettavuus ja kokonaisuus, joka on turvallinen, tukee katsojaelämyksiä ja toimii hyvin kaikissa tilanteissa, aina peleistä konsertteihin, A-Insinöörien projektijohtaja Timo Leppänen sanoo.
Elämysareena on osa Raksila 2.0 -kokonaisuutta, jossa Oulun asemanseutu kehittyy pohjoista Suomea palvelevaksi tapahtumien, matkaliikenteen ja liike-elämän keskukseksi.
Hankkeessa on parhaillaan käynnissä kehitys- ja asemakaavoitusvaihe. Areenan rakennesuunnittelussa korostuvat suurten ja avarien tilojen toteuttaminen siten, että rakenteet mahdollistavat areenan monipuolisen käytön ja pitkän elinkaaren. Paloteknisessä suunnittelussa painopiste on suurten yleisömäärien turvallisuudessa ja toimivissa poistumisratkaisuissa. Akustiikan ja melunhallinnan suunnittelussa huomioidaan puolestaan sekä vaativa tapahtumakäyttö että areenan sijainti kaupunkirakenteessa.
Elämysareenahankkeen kehitys- ja asemakaavoitusvaihe käynnistyi lokakuussa 2025. Tavoitteena on tehdä lopullinen investointi- ja rakentamispäätös vuoden 2027 loppuun mennessä. Elämysareenan rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2028, ja areenan on määrä valmistua vuonna 2030.
Yhteyshenkilöt
Hannu Lokka, head of strategic project development, SRV
puh. 0400 454 342
hannu.lokka@srv.fi
Timo Leppänen, projektijohtaja, A-Insinöörit (tiedotteeseen liittyvät)
puh. 040 569 6123
timo.leppanen@ains.fi
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi
