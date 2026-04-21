180 kasvun nälkäistä yritystä ottaa seuraavan askeleen Kasvupolku-sparrauksessa

Kasvupolulla on mukana laaja yrityskattaus: yritykset toimivat yli 20 toimialalla aina Lapista pääkaupunkiseudulle. Yritysvalinnat tehnyt tuomaristo valitsi mukaan monipuolisesti erilaisia yrityksiä, jotka sanoittavat kasvuhalunsa ääneen ja tunnistavat kasvusuunnitelmansa pullonkaulat.

Mukaan valittujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 264 miljoonaa euroa, jonka yritykset aikovat kasvattaa yhteensä 636 miljoonaan euroon kolmen vuoden aikana. Yrityksissä työskentelee yhteensä noin 1650 henkilöä. Suunnitellun kasvun tekemiseen yritykset tarvitsevat yli 1800 uutta työntekijää.

Lisää tietoa yritysten kasvukyvystä ja -tavoitteista saat Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisusta 3.6.2026. Julkaisusta selviää muun muassa:

Rahoitus ei enää ole suurin kasvun pullonkaula – mikä on?

Onko pk-yritysten kasvuhakuisuus murroksessa?

Miten kasvun resepti on muuttunut?

KASVUPOLKU-SPARRAUKSEEN VALITUT YRITYKSET

Yritykset on ohjattu luonteviin sparrausryhmiin, joilla varmistetaan paras hyöty, oikeanlainen vertaisryhmä ja yhteistyömahdollisuudet.

DIGI JA TEKNOLOGIAT

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, jotka kehittävät liiketoimintaansa digitaalisten ratkaisujen, teknologian tai tekoälyn avulla.

DAHA , Salo

, Salo Havua , Jyväskylä

, Jyväskylä Hokkipaino , Salo

, Salo Intoo Koulutus , Turku

, Turku Kolmikoneistus , Rauma

, Rauma Lumenled , Jyväskylä

, Jyväskylä NextTek , Pöytyä

, Pöytyä P-Pysäköintipalvelut , Kerava

, Kerava Pirkanmaan Turvapalvelut , Tampere

, Tampere Projektinuotit , Vantaa

, Vantaa Raahen Terästuote , Raahe

, Raahe Reflector , Helsinki

, Helsinki Sensorola , Vantaa

, Vantaa Serimedia , Muurame

, Muurame Sinalab , Vantaa

, Vantaa Sisustusremontointi hakanen & tytär , Helsinki

, Helsinki Tavara Trading TTR , Vantaa

, Vantaa Intering , Klaukkala

, Klaukkala Wirebon, Helsinki

ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, jotka kehittävät ratkaisuja päästöttömän ja kestävän tulevaisuuden eteen.

Adamatic , Tampere

, Tampere AirTreater Finland , Jyväskylä

, Jyväskylä Aninka Environment , Järvenpää

, Järvenpää Ebeco , Espoo

, Espoo Finspection , Seinäjoki

, Seinäjoki Kivitalokeskus , Espoo

, Espoo Marine Charging Point , Turku

, Turku Mestamaster , Helsinki

, Helsinki Novox , Espoo

, Espoo Oceansite , Lahti

, Lahti Outacon , Muurame

, Muurame Porvoon Teollisuussähkö , Porvoo

, Porvoo PRO-lämpö , Ylöjärvi

, Ylöjärvi PUHI , Liperi

, Liperi QQ-Group , Salo

, Salo Renewe Group , Helsinki

, Helsinki Seinäjoen Talofixi , Seinäjoki

, Seinäjoki StrongPoint , Tampere

, Tampere Xylo Gas , Siuntio

, Siuntio Yomonitor, Järvenpää

GLOBAL GROWTH

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, joilla on selkeä kansainvälistymistavoite ja valmius kasvattaa liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla. Yrityksillä on jo näyttöjä tuotteesta tai palvelusta.

4Safe , Vantaa

, Vantaa Allergia- ja Sisäilma-apu Sarne , Helsinki

, Helsinki Book Brothers , Helsinki

, Helsinki Carino Nutrition , Sipoo

, Sipoo Chipmetrics , Joensuu

, Joensuu CPQ Finland , Porvoo

, Porvoo Dogio , Klaukkala

, Klaukkala Fetch , Vantaa

, Vantaa Finn-Jiit , Muurame

, Muurame Finnester Coatings , Lahti

, Lahti Fitsec , Espoo

, Espoo Headnought , Lappeenranta

, Lappeenranta Index Information Technologies , Helsinki

, Helsinki Invertion , Rauma

, Rauma Rapid Structural Design , Jyväskylä

, Jyväskylä Jukolan Juusto , Joutsa

, Joutsa Lempi Lifestyle , Pori

, Pori Premerko , Keuruu

, Keuruu Sailmet , Kirkkonummi

, Kirkkonummi Suomen Laiturikauppa , Turku

, Turku Tambest, Forssa

KASVUN PERUSTA

Sparrausryhmässä on mukana perinteisempien toimialojen yrityksiä, jotka eivät vielä ole voimakkaassa kasvuvaiheessa, mutta haluavat vahvistaa kilpailukykyään ja parantaa nykyistä markkina-asemaansa.

Bulju , Keuruu

, Keuruu CAP Valmennus , Salo

, Salo Clean Step , Raasepori

, Raasepori Fiksukyläkaupat , Jyväskylä

, Jyväskylä Kunnon Päivät , Vantaa

, Vantaa Mediafemma , Turku

, Turku Mintix , Jämsä

, Jämsä Muutoslinnut , Jyväskylä

, Jyväskylä Publishertools , Helsinki

, Helsinki puistotati.fi , Helsinki

, Helsinki Studio Baila , Lempäälä

, Lempäälä Vauvahoiva Suomi , Helsinki

, Helsinki Wiberg's , Salo

, Salo Wingman Security , Valkeakoski

, Valkeakoski YRTO, Hankasalmi

KASVUN RAKENTAJAT

Sparrausryhmässä on mukana perinteisempien toimialojen yrityksiä, joilla on jo useampia toimintavuosia ja näyttöjä kasvusta, ja halua vahvistaa kilpailukykyään ja parantaa nykyistä markkina-asemaansa.

Amban Nordic , Espoo

, Espoo Art House , Helsinki

, Helsinki Aura Isännöinti , Turku

, Turku e-Sollertis , Kuopio

, Kuopio Flexio , Tampere

, Tampere Greenlips Finland , Salo

, Salo IsoSkills , Espoo

, Espoo Kaarinan Lukko , Kaarina

, Kaarina Klaara Service , Helsinki

, Helsinki Kuljetus Joni Koppo , Lappeenranta

, Lappeenranta LKPK Elma , Imatra

, Imatra Martta Kotihoiva , Hämeenlinna

, Hämeenlinna Ralkon , Tampere

, Tampere River IT , Seinäjoki

, Seinäjoki Ruustinna , Saarijärvi

, Saarijärvi Tussitaikurit, Tampere

POHJOISEN KASVAJAT

Sparrausryhmässä on mukana Pohjois-Suomen alueelta eri toimialojen pk-yrityksiä, joilla on halua ja potentiaalia kasvaa.

Arctic Career , Rovaniemi

, Rovaniemi Arctic Wellness , Rovaniemi

, Rovaniemi Glass Resort , Rovaniemi

, Rovaniemi HOP IN , Kajaani

, Kajaani Kajaanin Lukko , Kajaani

, Kajaani Moodcolors Finland , Sotkamo

, Sotkamo Oulun Yrityskalusto , Oulu

, Oulu Pahkamaa Talousjohto & Consulting , Rovaniemi

, Rovaniemi Sinun Tekoäly , Sotkamo

, Sotkamo Tapio Lae , Vaasa

, Vaasa Tomerin , Rovaniemi

, Rovaniemi ViherRakennus , Oulu

, Oulu Vihiluodon Maininki, Kempele

SCALEUPIT

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa ja useamman henkilön tiimi.

Admor Composites , Valkeakoski

, Valkeakoski Agile Work , Helsinki

, Helsinki Arkkitehdit Tommila , Helsinki

, Helsinki Creanord , Helsinki

, Helsinki Fin-lvi , Nurmijärvi

, Nurmijärvi Great Life Europe / Snellman Motosport , Porvoo

, Porvoo GRM-services , Vantaa

, Vantaa Insinööritoimisto Sulin , Helsinki

, Helsinki Jämerä Kivitalot , Espoo

, Espoo Kaskas Media , Helsinki

, Helsinki Kiertoa , Seinäjoki

, Seinäjoki Kinnarin Tila , Hollola

, Hollola Lasituspalvelu Pihlavamäki , Muurame

, Muurame Muurlan Elektroniikka , Salo

, Salo Natural well , Jyväskylä

, Jyväskylä Nisa-Tuote , Nurmijärvi

, Nurmijärvi POF Interior , Tampere

, Tampere PRRolls , Pyhäjoki

, Pyhäjoki RokoteNyt , Espoo

, Espoo Sebitti , Oulu

, Oulu Soleus , Helsinki

, Helsinki SPV Salibandy , Seinäjoki

, Seinäjoki Suomen Urheiluhierontakeskus SUHK , Espoo

, Espoo Suomen Viemärihuolto , Tuusula

, Tuusula Tahcon , Helsinki

, Helsinki Takana , Vantaa

, Vantaa Tromp Medical , Vantaa

, Vantaa X-WK Logistics, Turku

STARTUPIT

Sparrausryhmässä on mukana varhaisen vaiheen yrityksiä, joilla on vahva kasvun nälkä ja tavoitteena kansainvälistyminen.

Brandt Design , Hanko

, Hanko Easywhistle , Kuopio

, Kuopio Elexive , Tampere

, Tampere inlisol , Uusikaupunki

, Uusikaupunki InnoLearny , Porvoo

, Porvoo Ketonen Yhtiöt , Salo

, Salo Kuvistaa , Jyväskylä

, Jyväskylä Linnea Technologies , Pori

, Pori Lukimo , Hyvinkää

, Hyvinkää Lunarias , Lahti

, Lahti Munkamu , Oulu

, Oulu Nulloomnia , Helsinki

, Helsinki OH Operations , Oulu

, Oulu Saaristo.online , Vaasa

, Vaasa ServiceFit , Vantaa

, Vantaa WiseDigi, Turku

TEOLLISUUSTOIMIJAT

Sparrausryhmässä on mukana teollisuusyrityksiä sekä teollisuusalaa palvelevia toimijoita - mukana on niin perinteisiä konepajoja ja valmistajia kuin uuden polven teknologiavetoisia teollisuusyrityksiä.

Aicci , Muurame

, Muurame Aidia , Keuruu

, Keuruu Aminoversum , Kuopio

, Kuopio HeKeyTech , Sotkajärvi

, Sotkajärvi Imatran Bitumikate , Imatra

, Imatra KeS-Siltaykköset , Jämsä

, Jämsä Nordes , Helsinki

, Helsinki OS Automation , Varkaus

, Varkaus Perunapaikka Tauriainen , Lappeenranta

, Lappeenranta PH-Rakennuttajapalvelu , Jyväskylä

, Jyväskylä Premeka , Muurame

, Muurame Q3 Measuring Technology , Jämsä

, Jämsä Sorvimo Optimointipalvelut , Tampere

, Tampere Tunkua, Tampere

UUDENMAAN KASVAJAT

Sparrausryhmässä on mukana Uudenmaan alueelta (pl. PK-seutu) eri toimialojen pk-yrityksiä, joilla on halua ja potentiaalia kasvaa.

Ecoskin , Porvoo

, Porvoo Honeyplan , Tuusula

, Tuusula Ilmastointinikkarit , Kerava

, Kerava Justuxia , Tuusula

, Tuusula Juurikkala , Porvoo

, Porvoo Miss K Foods , Porvoo

, Porvoo Rekola Oy Trolley Systems , Mäntsälä

, Mäntsälä Sentina , Nurmijärvi

, Nurmijärvi Stoors , Porvoo

, Porvoo Suomen Luonnonmaalit , Tuusula

, Tuusula Telnova , Tuusula

, Tuusula Tilitiimi T&M , Porvoo

, Porvoo Trans World Shipping , Kerava

, Kerava Trans-Clean , Järvenpää

, Järvenpää Väripirtti, Tuusula

Näiden lisäksi kolme yritystä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

KASVUPOLKU: UUSI SUUNTA KASVULLE

Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Kasvun lisäksi tarjolla on kunniaa, sillä Kasvupolulle osallistuneiden joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026.

Malla Karhunen

Kasvu Open

+358 50 543 1400

malla.karhunen@kasvuopen.co