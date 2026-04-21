Kasvu Open

180 kasvun nälkäistä yritystä ottaa seuraavan askeleen Kasvupolku-sparrauksessa

22.4.2026 09:30:00 EEST | Kasvu Open | Tiedote

Jaa

Kasvupolku®-sparrausohjelmaan valitut yritykset toimivat konkreettisena näyttönä suomalaisten pk-yritysten kasvupotentiaalista ja -halusta. Kasvu Open tarjoaa tänä vuonna maksutonta asiantuntija-apua sadoille kasvuhakuisille yrityksille eri sparrausohjelmissa.

Kasvuyritysten suurimmat sparraustarpeet liittyvät myyntiin ja markkinointiin, johtamiseen sekä kasvun rahoitukseen.
Kasvupolulla on mukana laaja yrityskattaus: yritykset toimivat yli 20 toimialalla aina Lapista pääkaupunkiseudulle. Yritysvalinnat tehnyt tuomaristo valitsi mukaan monipuolisesti erilaisia yrityksiä, jotka sanoittavat kasvuhalunsa ääneen ja tunnistavat kasvusuunnitelmansa pullonkaulat.

Mukaan valittujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 264 miljoonaa euroa, jonka yritykset aikovat kasvattaa yhteensä 636 miljoonaan euroon kolmen vuoden aikana. Yrityksissä työskentelee yhteensä noin 1650 henkilöä. Suunnitellun kasvun tekemiseen yritykset tarvitsevat yli 1800 uutta työntekijää.

Lisää tietoa yritysten kasvukyvystä ja -tavoitteista saat Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisusta 3.6.2026. Tilaa julkaisu sähköpostiin, ja sukellat ensimmäisten joukossa suomalaisen kasvun ytimeen. Julkaisusta selviää muun muassa:

  • Rahoitus ei enää ole suurin kasvun pullonkaula – mikä on?
  • Onko pk-yritysten kasvuhakuisuus murroksessa?
  • Miten kasvun resepti on muuttunut?

KASVUPOLKU-SPARRAUKSEEN VALITUT YRITYKSET

Yritykset on ohjattu luonteviin sparrausryhmiin, joilla varmistetaan paras hyöty, oikeanlainen vertaisryhmä ja yhteistyömahdollisuudet.

DIGI JA TEKNOLOGIAT

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, jotka kehittävät liiketoimintaansa digitaalisten ratkaisujen, teknologian tai tekoälyn avulla. 

  • DAHA, Salo
  • Havua, Jyväskylä
  • Hokkipaino, Salo
  • Intoo Koulutus, Turku
  • Kolmikoneistus, Rauma
  • Lumenled, Jyväskylä
  • NextTek, Pöytyä
  • P-Pysäköintipalvelut, Kerava
  • Pirkanmaan Turvapalvelut, Tampere
  • Projektinuotit, Vantaa
  • Raahen Terästuote, Raahe
  • Reflector, Helsinki
  • Sensorola, Vantaa
  • Serimedia, Muurame
  • Sinalab, Vantaa
  • Sisustusremontointi hakanen & tytär, Helsinki
  • Tavara Trading TTR, Vantaa
  • Intering, Klaukkala
  • Wirebon, Helsinki

ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, jotka kehittävät ratkaisuja päästöttömän ja kestävän tulevaisuuden eteen. 

  • Adamatic, Tampere
  • AirTreater Finland, Jyväskylä
  • Aninka Environment, Järvenpää
  • Ebeco, Espoo
  • Finspection, Seinäjoki
  • Kivitalokeskus, Espoo
  • Marine Charging Point, Turku
  • Mestamaster, Helsinki
  • Novox, Espoo
  • Oceansite, Lahti
  • Outacon, Muurame
  • Porvoon Teollisuussähkö, Porvoo
  • PRO-lämpö, Ylöjärvi
  • PUHI, Liperi
  • QQ-Group, Salo
  • Renewe Group, Helsinki
  • Seinäjoen Talofixi, Seinäjoki
  • StrongPoint, Tampere
  • Xylo Gas, Siuntio
  • Yomonitor, Järvenpää

GLOBAL GROWTH

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, joilla on selkeä kansainvälistymistavoite ja valmius kasvattaa liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla. Yrityksillä on jo näyttöjä tuotteesta tai palvelusta.

  • 4Safe, Vantaa
  • Allergia- ja Sisäilma-apu Sarne, Helsinki
  • Book Brothers, Helsinki
  • Carino Nutrition, Sipoo
  • Chipmetrics, Joensuu
  • CPQ Finland, Porvoo
  • Dogio, Klaukkala
  • Fetch, Vantaa
  • Finn-Jiit, Muurame
  • Finnester Coatings, Lahti
  • Fitsec, Espoo
  • Headnought, Lappeenranta
  • Index Information Technologies, Helsinki
  • Invertion, Rauma
  • Rapid Structural Design, Jyväskylä
  • Jukolan Juusto, Joutsa
  • Lempi Lifestyle, Pori
  • Premerko, Keuruu
  • Sailmet, Kirkkonummi
  • Suomen Laiturikauppa, Turku
  • Tambest, Forssa

KASVUN PERUSTA

Sparrausryhmässä on mukana perinteisempien toimialojen yrityksiä, jotka eivät vielä ole voimakkaassa kasvuvaiheessa, mutta haluavat vahvistaa kilpailukykyään ja parantaa nykyistä markkina-asemaansa.

  • Bulju, Keuruu
  • CAP Valmennus, Salo
  • Clean Step, Raasepori
  • Fiksukyläkaupat, Jyväskylä
  • Kunnon Päivät, Vantaa
  • Mediafemma, Turku
  • Mintix, Jämsä
  • Muutoslinnut, Jyväskylä
  • Publishertools, Helsinki
  • puistotati.fi, Helsinki
  • Studio Baila, Lempäälä
  • Vauvahoiva Suomi, Helsinki
  • Wiberg's, Salo
  • Wingman Security, Valkeakoski
  • YRTO, Hankasalmi

KASVUN RAKENTAJAT

Sparrausryhmässä on mukana perinteisempien toimialojen yrityksiä, joilla on jo useampia toimintavuosia ja näyttöjä kasvusta, ja halua vahvistaa kilpailukykyään ja parantaa nykyistä markkina-asemaansa.

  • Amban Nordic, Espoo
  • Art House, Helsinki
  • Aura Isännöinti, Turku
  • e-Sollertis, Kuopio
  • Flexio, Tampere
  • Greenlips Finland, Salo
  • IsoSkills, Espoo
  • Kaarinan Lukko, Kaarina
  • Klaara Service, Helsinki
  • Kuljetus Joni Koppo, Lappeenranta
  • LKPK Elma, Imatra
  • Martta Kotihoiva, Hämeenlinna
  • Ralkon, Tampere
  • River IT, Seinäjoki
  • Ruustinna, Saarijärvi
  • Tussitaikurit, Tampere

POHJOISEN KASVAJAT

Sparrausryhmässä on mukana Pohjois-Suomen alueelta eri toimialojen pk-yrityksiä, joilla on halua ja potentiaalia kasvaa. 

  • Arctic Career, Rovaniemi
  • Arctic Wellness, Rovaniemi
  • Glass Resort, Rovaniemi
  • HOP IN, Kajaani
  • Kajaanin Lukko, Kajaani
  • Moodcolors Finland, Sotkamo
  • Oulun Yrityskalusto, Oulu
  • Pahkamaa Talousjohto & Consulting, Rovaniemi
  • Sinun Tekoäly, Sotkamo
  • Tapio Lae, Vaasa
  • Tomerin, Rovaniemi
  • ViherRakennus, Oulu
  • Vihiluodon Maininki, Kempele

SCALEUPIT

Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa ja useamman henkilön tiimi. 

  • Admor Composites, Valkeakoski
  • Agile Work, Helsinki
  • Arkkitehdit Tommila, Helsinki
  • Creanord, Helsinki
  • Fin-lvi, Nurmijärvi
  • Great Life Europe / Snellman Motosport, Porvoo
  • GRM-services, Vantaa
  • Insinööritoimisto Sulin, Helsinki
  • Jämerä Kivitalot, Espoo
  • Kaskas Media, Helsinki
  • Kiertoa, Seinäjoki
  • Kinnarin Tila, Hollola
  • Lasituspalvelu Pihlavamäki, Muurame
  • Muurlan Elektroniikka, Salo
  • Natural well, Jyväskylä
  • Nisa-Tuote, Nurmijärvi
  • POF Interior, Tampere
  • PRRolls, Pyhäjoki
  • RokoteNyt, Espoo
  • Sebitti, Oulu
  • Soleus, Helsinki
  • SPV Salibandy, Seinäjoki
  • Suomen Urheiluhierontakeskus SUHK, Espoo
  • Suomen Viemärihuolto, Tuusula
  • Tahcon, Helsinki
  • Takana, Vantaa
  • Tromp Medical, Vantaa
  • X-WK Logistics, Turku

STARTUPIT

Sparrausryhmässä on mukana varhaisen vaiheen yrityksiä, joilla on vahva kasvun nälkä ja tavoitteena kansainvälistyminen. 

  • Brandt Design, Hanko
  • Easywhistle, Kuopio
  • Elexive, Tampere
  • inlisol, Uusikaupunki
  • InnoLearny, Porvoo
  • Ketonen Yhtiöt, Salo
  • Kuvistaa, Jyväskylä
  • Linnea Technologies, Pori
  • Lukimo, Hyvinkää
  • Lunarias, Lahti
  • Munkamu, Oulu
  • Nulloomnia, Helsinki
  • OH Operations, Oulu
  • Saaristo.online, Vaasa
  • ServiceFit, Vantaa
  • WiseDigi, Turku

TEOLLISUUSTOIMIJAT

Sparrausryhmässä on mukana teollisuusyrityksiä sekä teollisuusalaa palvelevia toimijoita - mukana on niin perinteisiä konepajoja ja valmistajia kuin uuden polven teknologiavetoisia teollisuusyrityksiä.

  • Aicci, Muurame
  • Aidia, Keuruu
  • Aminoversum, Kuopio
  • HeKeyTech, Sotkajärvi
  • Imatran Bitumikate, Imatra
  • KeS-Siltaykköset, Jämsä
  • Nordes, Helsinki
  • OS Automation, Varkaus
  • Perunapaikka Tauriainen, Lappeenranta
  • PH-Rakennuttajapalvelu, Jyväskylä
  • Premeka, Muurame
  • Q3 Measuring Technology, Jämsä
  • Sorvimo Optimointipalvelut, Tampere
  • Tunkua, Tampere

UUDENMAAN KASVAJAT

Sparrausryhmässä on mukana Uudenmaan alueelta (pl. PK-seutu) eri toimialojen pk-yrityksiä, joilla on halua ja potentiaalia kasvaa. 

  • Ecoskin, Porvoo
  • Honeyplan, Tuusula
  • Ilmastointinikkarit, Kerava
  • Justuxia, Tuusula
  • Juurikkala, Porvoo
  • Miss K Foods, Porvoo
  • Rekola Oy Trolley Systems, Mäntsälä
  • Sentina, Nurmijärvi
  • Stoors, Porvoo
  • Suomen Luonnonmaalit, Tuusula
  • Telnova, Tuusula
  • Tilitiimi T&M, Porvoo
  • Trans World Shipping, Kerava
  • Trans-Clean, Järvenpää
  • Väripirtti, Tuusula

Näiden lisäksi kolme yritystä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

KASVUPOLKU: UUSI SUUNTA KASVULLE

Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Kasvun lisäksi tarjolla on kunniaa, sillä Kasvupolulle osallistuneiden joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026.

LISÄTIEDOT

Malla Karhunen
Kasvu Open
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co

Avainsanat

kasvu openkasvupolkusparrauspk-yrityksetkasvuyrityksetkasvupotentiaalikasvuhalu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kasvu Open
Lataa

Linkit

Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta.  Lue lisää

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye