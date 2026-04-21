180 kasvun nälkäistä yritystä ottaa seuraavan askeleen Kasvupolku-sparrauksessa
22.4.2026 09:30:00 EEST | Kasvu Open | Tiedote
Kasvupolku®-sparrausohjelmaan valitut yritykset toimivat konkreettisena näyttönä suomalaisten pk-yritysten kasvupotentiaalista ja -halusta. Kasvu Open tarjoaa tänä vuonna maksutonta asiantuntija-apua sadoille kasvuhakuisille yrityksille eri sparrausohjelmissa.
Kasvupolulla on mukana laaja yrityskattaus: yritykset toimivat yli 20 toimialalla aina Lapista pääkaupunkiseudulle. Yritysvalinnat tehnyt tuomaristo valitsi mukaan monipuolisesti erilaisia yrityksiä, jotka sanoittavat kasvuhalunsa ääneen ja tunnistavat kasvusuunnitelmansa pullonkaulat.
Mukaan valittujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 264 miljoonaa euroa, jonka yritykset aikovat kasvattaa yhteensä 636 miljoonaan euroon kolmen vuoden aikana. Yrityksissä työskentelee yhteensä noin 1650 henkilöä. Suunnitellun kasvun tekemiseen yritykset tarvitsevat yli 1800 uutta työntekijää.
Lisää tietoa yritysten kasvukyvystä ja -tavoitteista saat Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisusta 3.6.2026. Tilaa julkaisu sähköpostiin, ja sukellat ensimmäisten joukossa suomalaisen kasvun ytimeen. Julkaisusta selviää muun muassa:
- Rahoitus ei enää ole suurin kasvun pullonkaula – mikä on?
- Onko pk-yritysten kasvuhakuisuus murroksessa?
- Miten kasvun resepti on muuttunut?
KASVUPOLKU-SPARRAUKSEEN VALITUT YRITYKSET
Yritykset on ohjattu luonteviin sparrausryhmiin, joilla varmistetaan paras hyöty, oikeanlainen vertaisryhmä ja yhteistyömahdollisuudet.
DIGI JA TEKNOLOGIAT
Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, jotka kehittävät liiketoimintaansa digitaalisten ratkaisujen, teknologian tai tekoälyn avulla.
- DAHA, Salo
- Havua, Jyväskylä
- Hokkipaino, Salo
- Intoo Koulutus, Turku
- Kolmikoneistus, Rauma
- Lumenled, Jyväskylä
- NextTek, Pöytyä
- P-Pysäköintipalvelut, Kerava
- Pirkanmaan Turvapalvelut, Tampere
- Projektinuotit, Vantaa
- Raahen Terästuote, Raahe
- Reflector, Helsinki
- Sensorola, Vantaa
- Serimedia, Muurame
- Sinalab, Vantaa
- Sisustusremontointi hakanen & tytär, Helsinki
- Tavara Trading TTR, Vantaa
- Intering, Klaukkala
- Wirebon, Helsinki
ENERGIA JA KESTÄVÄ KEHITYS
Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, jotka kehittävät ratkaisuja päästöttömän ja kestävän tulevaisuuden eteen.
- Adamatic, Tampere
- AirTreater Finland, Jyväskylä
- Aninka Environment, Järvenpää
- Ebeco, Espoo
- Finspection, Seinäjoki
- Kivitalokeskus, Espoo
- Marine Charging Point, Turku
- Mestamaster, Helsinki
- Novox, Espoo
- Oceansite, Lahti
- Outacon, Muurame
- Porvoon Teollisuussähkö, Porvoo
- PRO-lämpö, Ylöjärvi
- PUHI, Liperi
- QQ-Group, Salo
- Renewe Group, Helsinki
- Seinäjoen Talofixi, Seinäjoki
- StrongPoint, Tampere
- Xylo Gas, Siuntio
- Yomonitor, Järvenpää
GLOBAL GROWTH
Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, joilla on selkeä kansainvälistymistavoite ja valmius kasvattaa liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla. Yrityksillä on jo näyttöjä tuotteesta tai palvelusta.
- 4Safe, Vantaa
- Allergia- ja Sisäilma-apu Sarne, Helsinki
- Book Brothers, Helsinki
- Carino Nutrition, Sipoo
- Chipmetrics, Joensuu
- CPQ Finland, Porvoo
- Dogio, Klaukkala
- Fetch, Vantaa
- Finn-Jiit, Muurame
- Finnester Coatings, Lahti
- Fitsec, Espoo
- Headnought, Lappeenranta
- Index Information Technologies, Helsinki
- Invertion, Rauma
- Rapid Structural Design, Jyväskylä
- Jukolan Juusto, Joutsa
- Lempi Lifestyle, Pori
- Premerko, Keuruu
- Sailmet, Kirkkonummi
- Suomen Laiturikauppa, Turku
- Tambest, Forssa
KASVUN PERUSTA
Sparrausryhmässä on mukana perinteisempien toimialojen yrityksiä, jotka eivät vielä ole voimakkaassa kasvuvaiheessa, mutta haluavat vahvistaa kilpailukykyään ja parantaa nykyistä markkina-asemaansa.
- Bulju, Keuruu
- CAP Valmennus, Salo
- Clean Step, Raasepori
- Fiksukyläkaupat, Jyväskylä
- Kunnon Päivät, Vantaa
- Mediafemma, Turku
- Mintix, Jämsä
- Muutoslinnut, Jyväskylä
- Publishertools, Helsinki
- puistotati.fi, Helsinki
- Studio Baila, Lempäälä
- Vauvahoiva Suomi, Helsinki
- Wiberg's, Salo
- Wingman Security, Valkeakoski
- YRTO, Hankasalmi
KASVUN RAKENTAJAT
Sparrausryhmässä on mukana perinteisempien toimialojen yrityksiä, joilla on jo useampia toimintavuosia ja näyttöjä kasvusta, ja halua vahvistaa kilpailukykyään ja parantaa nykyistä markkina-asemaansa.
- Amban Nordic, Espoo
- Art House, Helsinki
- Aura Isännöinti, Turku
- e-Sollertis, Kuopio
- Flexio, Tampere
- Greenlips Finland, Salo
- IsoSkills, Espoo
- Kaarinan Lukko, Kaarina
- Klaara Service, Helsinki
- Kuljetus Joni Koppo, Lappeenranta
- LKPK Elma, Imatra
- Martta Kotihoiva, Hämeenlinna
- Ralkon, Tampere
- River IT, Seinäjoki
- Ruustinna, Saarijärvi
- Tussitaikurit, Tampere
POHJOISEN KASVAJAT
Sparrausryhmässä on mukana Pohjois-Suomen alueelta eri toimialojen pk-yrityksiä, joilla on halua ja potentiaalia kasvaa.
- Arctic Career, Rovaniemi
- Arctic Wellness, Rovaniemi
- Glass Resort, Rovaniemi
- HOP IN, Kajaani
- Kajaanin Lukko, Kajaani
- Moodcolors Finland, Sotkamo
- Oulun Yrityskalusto, Oulu
- Pahkamaa Talousjohto & Consulting, Rovaniemi
- Sinun Tekoäly, Sotkamo
- Tapio Lae, Vaasa
- Tomerin, Rovaniemi
- ViherRakennus, Oulu
- Vihiluodon Maininki, Kempele
SCALEUPIT
Sparrausryhmässä on mukana yrityksiä, joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa ja useamman henkilön tiimi.
- Admor Composites, Valkeakoski
- Agile Work, Helsinki
- Arkkitehdit Tommila, Helsinki
- Creanord, Helsinki
- Fin-lvi, Nurmijärvi
- Great Life Europe / Snellman Motosport, Porvoo
- GRM-services, Vantaa
- Insinööritoimisto Sulin, Helsinki
- Jämerä Kivitalot, Espoo
- Kaskas Media, Helsinki
- Kiertoa, Seinäjoki
- Kinnarin Tila, Hollola
- Lasituspalvelu Pihlavamäki, Muurame
- Muurlan Elektroniikka, Salo
- Natural well, Jyväskylä
- Nisa-Tuote, Nurmijärvi
- POF Interior, Tampere
- PRRolls, Pyhäjoki
- RokoteNyt, Espoo
- Sebitti, Oulu
- Soleus, Helsinki
- SPV Salibandy, Seinäjoki
- Suomen Urheiluhierontakeskus SUHK, Espoo
- Suomen Viemärihuolto, Tuusula
- Tahcon, Helsinki
- Takana, Vantaa
- Tromp Medical, Vantaa
- X-WK Logistics, Turku
STARTUPIT
Sparrausryhmässä on mukana varhaisen vaiheen yrityksiä, joilla on vahva kasvun nälkä ja tavoitteena kansainvälistyminen.
- Brandt Design, Hanko
- Easywhistle, Kuopio
- Elexive, Tampere
- inlisol, Uusikaupunki
- InnoLearny, Porvoo
- Ketonen Yhtiöt, Salo
- Kuvistaa, Jyväskylä
- Linnea Technologies, Pori
- Lukimo, Hyvinkää
- Lunarias, Lahti
- Munkamu, Oulu
- Nulloomnia, Helsinki
- OH Operations, Oulu
- Saaristo.online, Vaasa
- ServiceFit, Vantaa
- WiseDigi, Turku
TEOLLISUUSTOIMIJAT
Sparrausryhmässä on mukana teollisuusyrityksiä sekä teollisuusalaa palvelevia toimijoita - mukana on niin perinteisiä konepajoja ja valmistajia kuin uuden polven teknologiavetoisia teollisuusyrityksiä.
- Aicci, Muurame
- Aidia, Keuruu
- Aminoversum, Kuopio
- HeKeyTech, Sotkajärvi
- Imatran Bitumikate, Imatra
- KeS-Siltaykköset, Jämsä
- Nordes, Helsinki
- OS Automation, Varkaus
- Perunapaikka Tauriainen, Lappeenranta
- PH-Rakennuttajapalvelu, Jyväskylä
- Premeka, Muurame
- Q3 Measuring Technology, Jämsä
- Sorvimo Optimointipalvelut, Tampere
- Tunkua, Tampere
UUDENMAAN KASVAJAT
Sparrausryhmässä on mukana Uudenmaan alueelta (pl. PK-seutu) eri toimialojen pk-yrityksiä, joilla on halua ja potentiaalia kasvaa.
- Ecoskin, Porvoo
- Honeyplan, Tuusula
- Ilmastointinikkarit, Kerava
- Justuxia, Tuusula
- Juurikkala, Porvoo
- Miss K Foods, Porvoo
- Rekola Oy Trolley Systems, Mäntsälä
- Sentina, Nurmijärvi
- Stoors, Porvoo
- Suomen Luonnonmaalit, Tuusula
- Telnova, Tuusula
- Tilitiimi T&M, Porvoo
- Trans World Shipping, Kerava
- Trans-Clean, Järvenpää
- Väripirtti, Tuusula
Näiden lisäksi kolme yritystä ei halunnut nimeään julkisuuteen.
KASVUPOLKU: UUSI SUUNTA KASVULLE
Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Kasvun lisäksi tarjolla on kunniaa, sillä Kasvupolulle osallistuneiden joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026.
LISÄTIEDOT
Malla Karhunen
Kasvu Open
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Malla KarhunenMarkkinointi ja viestintäPuh:050 543 1400malla.karhunen@kasvuopen.co
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Seed Village – Scaling growth through RDI accelerators21.4.2026 07:39:08 EEST | Tiedote
Seed Village is an RDI-driven accelerator for growth hungry companies, created by Kasvu Open and Jyväskylä Business Development Services. In 2026, we are launching two accelerators focused on the themes of hydrogen and human performance. Both accelerators are now open for applications.
Putting Finland on the Map: Meet the SUPERFINNS 202625.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
The SUPERFINNS® program pushes companies beyond Finland’s borders with next-level sparring for funding and global growth. Nordea and the partner jury are scouting for companies with global scalability and validated market demand.
Kasvu Openin kumppaniverkosto vahvistaa pk-yritysten kasvun edellytyksiä5.2.2026 11:57:17 EET | Tiedote
Kasvu Openin ja sen laajan kumppaniverkoston yhteinen missio suomalaisten pk-yritysten kasvun tukemiseksi jatkuu vahvana. Suuri osa pitkäaikaisista kumppaneista jatkaa verkostossa myös vuonna 2026 – kumppanuudet takaavat sparrausohjelmien laadun ja jatkuvuuden.
Sparrauksesta kumppaniksi – Dashboa mukaan sparraamaan tulevaisuuden menestystarinoita5.2.2026 11:53:01 EET | Tiedote
Kasvu Openin kumppaniverkosto saa vahvistusta digitaalisen markkinoinnin ja datan asiantuntijoilta, kun Dashboa liittyy kumppaniksi. Dashboan tarina on erityinen: yritys on aiemmin hakenut vauhtia omalle kasvulleen Kasvupolku®-sparrauksesta sekä kansainvälistymiseen tähtäävästä SUPERFINNS®-ohjelmasta.
Tilaa ja paikallista voimaa kasvulle – Kielo Kasvu Openin kumppaniksi5.2.2026 11:50:30 EET | Tiedote
Kasvu Openin kumppaniverkosto laajenee toimitila-asiantuntemuksella, kun kotimainen kiinteistönomistaja Kielo liittyy mukaan tukemaan suomalaisia kasvuyrityksiä. Kumppanuus tuo Kasvu Open -yhteisöön toimijan, joka tuntee yritysten tilatarpeet läpi kasvun vaiheiden — aina toimistotiloista tuotanto- ja varastoratkaisuihin.
