Kaikki hakevat samoihin paikkoihin – työn voi löytää nopeammin, kun katsoo hieman kauemmas
22.4.2026 07:25:00 EEST | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Työnhakua laajentamalla ei lisäänny pelkästään avoimien työpaikkojen määrä – myös mahdollisuudet työllistyä voivat parantua. A-kassan mukaan kilpailu työpaikoista voi olla selvästi pienempää, kun hakua ei rajaa vain omaan lähialueeseen.
Moni työnhakija hakee töitä pääasiassa omalta paikkakunnaltaan tai sen välittömästä läheisyydestä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa suuri joukko hakijoita kohdistuu samoihin työpaikkoihin. Samaan aikaan hieman kauempana sijaitseviin tehtäviin voi olla selvästi vähemmän hakijoita.
– Työpaikkoja voi olla tarjolla enemmän kuin miltä omalta alueelta katsottuna näyttää. Samalla kilpailu voi olla yllättävän vähäistä, kun hakee totutun alueen ulkopuolelta, toteaa A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.
Arjen huolet rajaavat työnhakua
Syitä työnhaun rajaamiseen löytyy helposti ja ne ovat hyvin ymmärrettäviä. A-kassan jäsenkyselyn mukaan suurimmat esteet työn hakemiselle kauempaa liittyvät arkeen. 34 prosenttia vastaajista koki perheeseen ja arkeen liittyvät järjestelyt ja 32 prosenttia työmatkan pituuden isoimmaksi esteeksi ottaa vastaan työ kauempaa.
Lisäksi matkakulut ja muuttoon liittyvä epävarmuus mietityttävät. Myös oma osaaminen saatetaan kokea sidotuksi tiettyyn paikkaan, jolloin tarttuminen uusiin mahdollisuuksiin saattaa tuntua vaikealta.
Samaan aikaan nämä samat tekijät vaikuttavat siihen, että moniin kauempana sijaitseviin työpaikkoihin on vähemmän hakijoita.
Vähemmän hakijoita voi tarkoittaa parempia mahdollisuuksia
Kun hakijoita on vähemmän, yksittäinen hakemus erottuu paremmin. Tämä voi lisätä todennäköisyyttä päästä haastatteluun ja nopeuttaa työllistymistä.
Useilla aloilla, kuten teollisuudessa, logistiikassa ja hoitoalalla, työnantajat etsivät työntekijöitä myös oman paikkakunnan ulkopuolelta, koska sopivia hakijoita ei löydy riittävästi paikallisesti.
– Kun työtä hakee laajemmalta alueelta ja hyödyntää tarjolla olevia tukimuotoja, voi saada selkeän etulyöntiaseman. Käytännössä siis hakee työpaikkoja, joihin kaikki muut eivät hae, Kaisa Tikka tiivistää.
Pieni muutos voi riittää
Työnhaku ei aina tuota parasta tulosta, jos vaihtoehdot rajaa liian kapeasti tuttuun ja turvalliseen. Jo pienikin muutos – kuten työn hakeminen hieman kauempaa – voi avata uusia mahdollisuuksia ja nopeuttaa työllistymistä.
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
