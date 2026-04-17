Kaikki hakevat samoihin paikkoihin – työn voi löytää nopeammin, kun katsoo hieman kauemmas

Moni työnhakija hakee töitä pääasiassa omalta paikkakunnaltaan tai sen välittömästä läheisyydestä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa suuri joukko hakijoita kohdistuu samoihin työpaikkoihin. Samaan aikaan hieman kauempana sijaitseviin tehtäviin voi olla selvästi vähemmän hakijoita.

– Työpaikkoja voi olla tarjolla enemmän kuin miltä omalta alueelta katsottuna näyttää. Samalla kilpailu voi olla yllättävän vähäistä, kun hakee totutun alueen ulkopuolelta, toteaa A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.

Arjen huolet rajaavat työnhakua

Syitä työnhaun rajaamiseen löytyy helposti ja ne ovat hyvin ymmärrettäviä. A-kassan jäsenkyselyn mukaan suurimmat esteet työn hakemiselle kauempaa liittyvät arkeen. 34 prosenttia vastaajista koki perheeseen ja arkeen liittyvät järjestelyt ja 32 prosenttia työmatkan pituuden isoimmaksi esteeksi ottaa vastaan työ kauempaa.

Lisäksi matkakulut ja muuttoon liittyvä epävarmuus mietityttävät. Myös oma osaaminen saatetaan kokea sidotuksi tiettyyn paikkaan, jolloin tarttuminen uusiin mahdollisuuksiin saattaa tuntua vaikealta.

Samaan aikaan nämä samat tekijät vaikuttavat siihen, että moniin kauempana sijaitseviin työpaikkoihin on vähemmän hakijoita.

Vähemmän hakijoita voi tarkoittaa parempia mahdollisuuksia

Kun hakijoita on vähemmän, yksittäinen hakemus erottuu paremmin. Tämä voi lisätä todennäköisyyttä päästä haastatteluun ja nopeuttaa työllistymistä.

Useilla aloilla, kuten teollisuudessa, logistiikassa ja hoitoalalla, työnantajat etsivät työntekijöitä myös oman paikkakunnan ulkopuolelta, koska sopivia hakijoita ei löydy riittävästi paikallisesti.

– Kun työtä hakee laajemmalta alueelta ja hyödyntää tarjolla olevia tukimuotoja, voi saada selkeän etulyöntiaseman. Käytännössä siis hakee työpaikkoja, joihin kaikki muut eivät hae, Kaisa Tikka tiivistää.

Pieni muutos voi riittää

Työnhaku ei aina tuota parasta tulosta, jos vaihtoehdot rajaa liian kapeasti tuttuun ja turvalliseen. Jo pienikin muutos – kuten työn hakeminen hieman kauempaa – voi avata uusia mahdollisuuksia ja nopeuttaa työllistymistä.