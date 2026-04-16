Hyttynen on paljon muutakin kuin kesäiltojen kiusankappale – uusi tietokirja paljastaa inisijöiden yllättävän maailman

Pian ne ovat taas täällä: hyttyset – monien mielestä ärsyttävät, verta imevät inisijät, jotka pilaavat kesäiltojen tunnelman.

Hyttysten elämään kannattaa kuitenkin tutustua lähemmin. Ne ovat kiehtovia hyönteisiä, joilla on yllättäviä ominaisuuksia. Tiesitkö esimerkiksi, että hyttysen munat saattavat odottaa kuoriutumista jopa viisi vuotta? Ne odottavat sellaista kevättä, jolloin on paljon lätäköitä, joissa on hyvä kehittyä toukaksi. Tai tiesitkö, että kuoriutuessaan munasta hyttysen toukka käyttää apuna pientä salaista asettaan: päässä olevaa terävää munahammasta? Tai että ensimmäiset hyttyset kehittyivät joidenkin tutkimusten mukaan jopa 225 miljoonaa vuotta sitten?

Eivätkä kaikki hyttyset suinkaan häiriköi ihmisiä: pelkästään Suomessa elää 44 eri hyttyslajia, joista vain murto-osa imee ihmisen verta.

Inisijät – Hyttyskirja pistetyille ja pistämättömille on upeasti kuvitettu yleistajuinen tietokirja, jonka luettuasi katsot mökillä lenteleviä hyttysparvia aivan uusin silmin.

Kirja yhdistää tuoretta tutkimustietoa, kiehtovia faktoja ja arkielämän havaintoja hauskalla ja helposti lähestyttävällä tavalla. Kirjan tekijät ovat Helsingin yliopiston soveltavan eläintieteen dosentti Lena Huldén, kirjailija-toimittaja Touko Kauppinen sekä evoluutiobiologiaa opiskellut kuvittaja ja graafikko Ika Österblad.

Kirja sai alkunsa Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset -palstasta, jota toimittaessaan Kauppinen tutustui Huldéniin. Huldénin vastaukset hyttysaiheisiin kysymyksiin olivat niin kiehtovia, että syntyi ajatus kokonaisesta kirjasta.

"Halusimme tutkailla hyttysiä lapsia kiinnostavista, luovista näkökulmista ja avata ja selittää asioita mahdollisimman pitkälle. Uskomme, että tämä pyrkimys palvelee myös aikuislukijoita", Kauppinen kertoo.

"Toivon, että kirja saa lukijat kiinnostumaan hyttysistä ja tajuamaan, miten tärkeän osan ne muodostavat ei vain luonnon vaan myös ihmisten elämässä", Lena Huldén sanoo.

Hyttysiä on ollut olemassa miljoonia vuosia ennen meitä ihmisiä. Ne tulevat varmasti inisemään myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka hyttyset saattavat ärsyttää, ne ovat osa luonnon monimuotoisuutta. Jos ne katoaisivat, niiden jättämän ekologisen lokeron täyttäisi joku muu – ehkä paljon epämiellyttävämpi – laji.

Inisijät-kirjan kuvitusta. Ika Österblad

Tekijöistä:

Lena Huldén (s. 1956) on soveltavan eläintieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Lena asuu nykyään Virossa ja tutkii verta imeviä hyönteisiä.

Touko Kauppinen (s. 1981) on romaani- ja tietokirjailija sekä toimittaja. Toimittajana hänet tunnetaan muun muassa Helsingin Sanomien palkitun Lasten tiedekysymykset -palstan pitäjänä.

Ika Österblad (s. 1977) on evoluutiobiologiaa opiskellut kuvittaja ja graafikko. Hän tykkää piirtää hyttysiä, mutta lempiötököitä ovat loispistiäiset, jotka ovat hyttysten tapaan teräväpäisiä ja hämmästyttävät elintavoillaan.

Inisijät – Hyttyskirja pistetyille ja pistämättömille ilmestyy ja on arvosteluvapaa lauantaina 25.4.

