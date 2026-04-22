Oulun yliopisto rakentaa Suomeen johtavaa autonomisten työkoneiden tutkimusympäristöä - häiriönsietotestaus yhtenä kärkenä

Autonomiset laitteet, kuten työkoneet, ajoneuvot, robotit ja dronet, ovat yhä keskeisemmässä roolissa rakennus-, kaivos- ja logistiikka-aloilla sekä kriittisessä infrastruktuurissa. Näiden järjestelmien toiminta perustuu luotettavaan paikannukseen ja tiedonsiirtoon, jotka voivat kuitenkin häiriintyä esimerkiksi ympäristötekijöiden, teknisten vikojen tai tahallisen häirinnän seurauksena.

”Hankkeemme vastaa tähän haasteeseen kehittämällä testausympäristön, jossa häiriötilanteita voidaan hallitusti simuloida, mitata ja analysoida. Hankkeessa rakennetaan OuluZone -testialueelle uudenlainen mobiili testaus- ja kehitysympäristö, jossa voidaan tutkia ja kehittää autonomisten järjestelmien paikannusta, navigointia ja tiedonsiirtoa todellisissa kenttäolosuhteissa”, kertoo projektipäällikkö, dosentti Ilpo Niskanen.

”Hankkeessa hyödynnetään edistyneitä teknologioita, kuten referenssimajakoita, langattomia mesh-verkkoja sekä robotiikan haptisia ja autonomisia ohjausjärjestelmiä. Näiden avulla voidaan arvioida autonomisten järjestelmien suorituskykyä, vikasietoisuutta ja palautumiskykyä erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Testausympäristö palvelee sekä tutkimusta että yritysten tuotekehitystä ja tarjoaa mahdollisuuden testata uusia ratkaisuja ennen laajempia investointeja”, täydentää professori Rauno Heikkilä.

RESILIENSSI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä yritys- ja tutkimuskumppaneiden kanssa. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta sekä vahvistaa Oulun seudun asemaa autonomisten järjestelmien ja automaation tutkimuksen keskittymänä.

Tutkijoiden kunnianhimoisena tavoitteena on, että Oulu profiloituu Euroopassa keskeiseksi paikaksi, jossa kriittisiin ympäristöihin tarkoitetut autonomiset ratkaisut testataan ennen niiden käyttöönottoa.

”Hankkeen tuloksena OuluZoneen syntyy pysyvä ja kansainvälisesti kiinnostava testaus- ja kehitysympäristö autonomisten laitteiden häiriönsietokyvyn tutkimukseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa Ouluun eurooppalaisestikin merkittävä resilienssin testialusta, jossa autonomisten järjestelmien toimintavarmuutta voidaan testata myös tilanteissa, joissa paikannus tai tiedonsiirto ei toimi luotettavasti”, Heikkilä linjaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama ja osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa. Hanke kestää vuoden 2027 loppuun.

”Hankkeessa toimii yrityksistä ja julkisista kehittämistoimijoista koostuva asiantuntijaryhmä, joka tukee hankkeen suuntaamista ja tulosten hyödyntämistä. Ryhmään kuuluvat muiden muassa Novatron, Nokia, Destia, Business Oulu ja Infrakit”, Niskanen esittelee kumppanuuksia.