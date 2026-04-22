Oulun yliopisto rakentaa Suomeen johtavaa autonomisten työkoneiden tutkimusympäristöä - häiriönsietotestaus yhtenä kärkenä
22.4.2026 06:57:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Autonomiset työkoneet ja järjestelmät ovat tulossa työmaille. Miten ne toimivat, jos paikannus tai tiedonsiirto häiriintyy? Oulun yliopisto on käynnistänyt itsenäisiin työkoneisiin liittyvän hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa autonomisten laitteiden häiriönsietokykyä ja toimintavarmuutta vaativissa ja häiriöherkissä olosuhteissa.
Autonomiset laitteet, kuten työkoneet, ajoneuvot, robotit ja dronet, ovat yhä keskeisemmässä roolissa rakennus-, kaivos- ja logistiikka-aloilla sekä kriittisessä infrastruktuurissa. Näiden järjestelmien toiminta perustuu luotettavaan paikannukseen ja tiedonsiirtoon, jotka voivat kuitenkin häiriintyä esimerkiksi ympäristötekijöiden, teknisten vikojen tai tahallisen häirinnän seurauksena.
”Hankkeemme vastaa tähän haasteeseen kehittämällä testausympäristön, jossa häiriötilanteita voidaan hallitusti simuloida, mitata ja analysoida. Hankkeessa rakennetaan OuluZone -testialueelle uudenlainen mobiili testaus- ja kehitysympäristö, jossa voidaan tutkia ja kehittää autonomisten järjestelmien paikannusta, navigointia ja tiedonsiirtoa todellisissa kenttäolosuhteissa”, kertoo projektipäällikkö, dosentti Ilpo Niskanen.
”Hankkeessa hyödynnetään edistyneitä teknologioita, kuten referenssimajakoita, langattomia mesh-verkkoja sekä robotiikan haptisia ja autonomisia ohjausjärjestelmiä. Näiden avulla voidaan arvioida autonomisten järjestelmien suorituskykyä, vikasietoisuutta ja palautumiskykyä erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Testausympäristö palvelee sekä tutkimusta että yritysten tuotekehitystä ja tarjoaa mahdollisuuden testata uusia ratkaisuja ennen laajempia investointeja”, täydentää professori Rauno Heikkilä.
RESILIENSSI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä yritys- ja tutkimuskumppaneiden kanssa. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta sekä vahvistaa Oulun seudun asemaa autonomisten järjestelmien ja automaation tutkimuksen keskittymänä.
Tutkijoiden kunnianhimoisena tavoitteena on, että Oulu profiloituu Euroopassa keskeiseksi paikaksi, jossa kriittisiin ympäristöihin tarkoitetut autonomiset ratkaisut testataan ennen niiden käyttöönottoa.
”Hankkeen tuloksena OuluZoneen syntyy pysyvä ja kansainvälisesti kiinnostava testaus- ja kehitysympäristö autonomisten laitteiden häiriönsietokyvyn tutkimukseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa Ouluun eurooppalaisestikin merkittävä resilienssin testialusta, jossa autonomisten järjestelmien toimintavarmuutta voidaan testata myös tilanteissa, joissa paikannus tai tiedonsiirto ei toimi luotettavasti”, Heikkilä linjaa.
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama ja osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa. Hanke kestää vuoden 2027 loppuun.
”Hankkeessa toimii yrityksistä ja julkisista kehittämistoimijoista koostuva asiantuntijaryhmä, joka tukee hankkeen suuntaamista ja tulosten hyödyntämistä. Ryhmään kuuluvat muiden muassa Novatron, Nokia, Destia, Business Oulu ja Infrakit”, Niskanen esittelee kumppanuuksia.
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Uusia satamatyökoneita Oulun yliopiston raskaan sarjan automaatiolaboratorioon22.4.2026 06:58:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston raskaan sarjan laboratorio OuluZonessa vahvistuu myös satamalogistiikan tutkimus- ja koulutusympäristöksi. Konttien nostotyökone ja ohjaushytitön terminaalitraktori ovat esimerkkejä, joissa kuljettajan korvaavat automaatio ja etäohjaus. Uusien työkonehankintojen ja tutkimuksen avulla Oulussa tehdään suuri siirto satamalogistiikan automatisaatiossa. Kyseessä on osa laajempaa Port Automation -investointihanketta, jonka tavoitteena on kehittää Suomeen ensimmäinen avoin ja kokeellisen tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristö merikonttien käsittelyyn, varastointiin, purkamiseen ja kuormaukseen automaattisesti ohjatuilla työkoneilla.
6G-professori Mehdi Bennis mukana arvostetussa IEEE Mimno -palkinnon saaneessa terahertsitaajuuksien tutkimuksessa21.4.2026 07:07:00 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tutkimusryhmä, johon kuuluu professori Mehdi Bennis Oulun yliopiston 6G Flagship -ohjelmasta, on saanut Harry Rowe Mimno -palkinnon langattoman tietoliikenteen kehittämistyöstä.
Korkeakouluopiskelijat: Kurssien kuormittavuus epäjohdonmukaista – opintopisteet eivät vastaa opiskeluun kuluvaa aikaa20.4.2026 05:54:00 EEST | Tiedote
Korkeakouluopiskelijoiden opintojen kuormittavuus ja ajankäyttö eivät noudata selkeää kaavaa, vaan vaihtelevat huomattavasti eri opintojaksojen ja alojen välillä. Opintopistemitoitus ei useinkaan vastaa todellista työmäärää, kertoo Oulun yliopiston uusi väitöstutkimus.
Pelillinen Näkörata-sovellus tuo huulioluvun harjoittelun kaikkien saataville9.4.2026 06:47:00 EEST | Tiedote
Uusi Näkörata-sovellus tarjoaa pelillistetyn tavan harjoitella huuliolukua eli kasvoilta nähtävien puheliikkeiden seuraamista. Tutkijoiden kehittämä puhelimiin ja tablettitietokoneisiin ladattava sovellus on maksuton ja vapaasti kaikkien käytettävissä.
Elonkirjon bussikiertue tutustuttaa alakoululaisia eläinkysymyksiin8.4.2026 06:55:00 EEST | Kutsu
Ilmasto- ja ympäristökriisi sekä kuudes sukupuuttoaalto näkyvät ja tuntuvat osana lasten ja nuorten arkea. Bussikiertue innostaa lapsia pohtimaan yhteiskunnalliselta ja kulttuuriselta kannalta, miten eri lajit kohtaavat. Näitä lajeja voivat olla vaikkapa rotat, sudet, punkit, ihmiset ja lupiinit. Ilmoittauduthan juttukeikalle hyvissä ajoin etukäteen, jotta voimme koordinoida lapsiin liittyvät kuvausluvat.
