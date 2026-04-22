Uusia satamatyökoneita Oulun yliopiston raskaan sarjan automaatiolaboratorioon
22.4.2026 06:58:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopiston raskaan sarjan laboratorio OuluZonessa vahvistuu myös satamalogistiikan tutkimus- ja koulutusympäristöksi. Konttien nostotyökone ja ohjaushytitön terminaalitraktori ovat esimerkkejä, joissa kuljettajan korvaavat automaatio ja etäohjaus. Uusien työkonehankintojen ja tutkimuksen avulla Oulussa tehdään suuri siirto satamalogistiikan automatisaatiossa. Kyseessä on osa laajempaa Port Automation -investointihanketta, jonka tavoitteena on kehittää Suomeen ensimmäinen avoin ja kokeellisen tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristö merikonttien käsittelyyn, varastointiin, purkamiseen ja kuormaukseen automaattisesti ohjatuilla työkoneilla.
Satamien kautta kulkeva tavara- ja materiaalivirta ja kuljetuskonttien käsittelymäärät ovat Suomen kilpailukyvyn edellytys. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsee tärkeitä tavaralogistiikan satamia, kuten Oulu, Kokkola ja Raahe, joissa käytetään suuria työkoneita laivojen tavaroiden purkuun ja kuormauksiin.
Maailman satamissa pyritään parhaillaan tehostamaan merikonttien siirtelyä automaattisilla työkoneilla. Kuskia tai käyttäjää avustava järjestelmä voi datan ja hälytysjärjestelmien avulla parantaa turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Automaatiolla voidaan vähentää tuntuvasti kustannuksia ja päästöjä eri aloilla.
”Pienemmissäkin satamissa, kuten Kokkolassa, on jo toteutettu kokeiluja, joissa työkone lastaa materiaalia, ja kuski istuu toimistossa ohjaamassa. Muilla aloilla tapahtuu vastaavaa kehitystä, ja olemme kokeilleet esimerkiksi metsätyökoneen ohjausta Oulusta Uppsalaan. Tulevaisuudessa on nähtävissä, että automatiikka ja robotteja muistuttavat työkoneet, kauko-ohjaus ja ohjauskeskukset muuttavat logistiikka-alaa ja osaamistarpeita,” kertoo Oulun yliopiston professori Rauno Heikkilä.
Hankkeessa yrityskumppanina mukana oleva Kalmar Finland Oy on lahjoittanut terminaalitraktorin automaatiokokeilujen tueksi. Traktori on hytitön etäohjattava ja osin itsenäinen työkone. Lisäksi on hankittu pyöräkuormaaja merikonttien nostoihin ja muihin materiaalikuormauksiin sekä lumiaurauksiin satama-alueella. Siitä saadaan monipuolinen nostotyökone, kun siihen asennetaan kauha, trukkipiikit ja lumiaura. Tällaisille on käyttöä pienissä satamissa. Koneet ovat Oulu Zonessa osa Oulun yliopiston itsenäisten työkoneiden parvea.
“Kalmarin visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa, ja yhtenä strategisena painopisteenämme on investoida vastuullisiin innovaatioihin. Laitelahjoituksen avulla haluamme yhdessä kehittää satamalogistiikan automaatiota sekä vauhdittaa strategisten teknologia-alueidemme kehittämistä,” sanoo Jukka Borgman, Director, Technology and Research, Kalmar.
OuluZonessa nostotyökone ja terminaalitraktori varustellaan automaattisella– ja etäohjausyksiköillä, radioverkkoa ja latausinfraa laajennetaan, ja merikontteja tuodaan mahdollisesti enemmänkin. Järjestelmien ja terminaalitoiminnan testausta voivat hyödyntää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan satamat, jotka ottavat vaiheittain käyttöön kontinkäsittelyautomaation.
Tavoitteena on kehittää ja varustella OuluZoneen kansainvälisen tason hybridi- ja sähkötoimisten raskaiden satamatyökoneiden osaamiskeskus. Samalla tavoitteena on alueellisen osaamistason vahva nostaminen kansainväliselle huipputasolle, ja myös kaivos- ja metsäteollisuuden automaatiotason nostaminen. Hankkeen kohderyhmiin lukeutuvat satamateollisuuden toimijat, kuten yritykset ja koneurakoitsijat, työkoneita, ajoneuvoja ja tavarankuljetuskontteja valmistava teollisuus sekä valvovat viranomaiset.
Vuoden 2026 loppuun jatkuvan Raskaiden sähkötoimisten satamatyökoneiden automaattinen ohjaus (Port Automation) -hankkeen budjetti on noin 315 000 eur, ja rahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Toteuttamiseen osallistuvat OSAO/Haukipudas sekä Sumiral Technologies Oy, Oulun Satama, Raahen Satama, Kalmar Oy ja Rauanheimo Oy.
Oulun yliopiston raskaan sarjan automaatiolaboratorioon on jo aiemmin kuulunut itsenäisten työkoneiden parvi. Professori Rauno Heikkilän vetämässä valtakunnallisessa SWARM-hankkeessa tutkittiin maarakennuskalustoparven automaattista ohjausta rakennustyömaalla. Parvessa testattiin puskutraktorin, maansiirtoauton, maantiivistäjän ja kaivinkoneen etäohjattua ja autonomista yhteistyötä. Tutkimustyö jatkuu edelleen parhaillaan käynnissä olevalla AI4MACHINERY-projektilla.
