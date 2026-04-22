Pohde on tutkinut OYSin psykiatrian tilojen kuntoa
22.4.2026 10:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimitiloissa on havaittu poikkeamia sisäilman laadussa. Pohde suunnittelee tilojen käytön jatkon asiantuntijoiden arvioiden perusteella.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on selvittänyt Oulun Peltolassa sijaitsevan PS1-rakennuksen kuntoa ja tilaa kevään aikana. Kiinteistöstä on otettu näytteitä, ja niistä on löytynyt mikrobikasvustoa.
Pohde on tilannut tutkimustuloksista olosuhdearvioinnin rakennusterveysasiantuntijalta. Sen perusteella työterveyslääkäri arvioi tilojen turvallisuutta. Pohde suunnittelee tilojen käytön jatkon työterveyslääkärin arvion perusteella. Se tiedottaa asiasta, kun arvio on valmistunut.
– Toiminta PS1-rakennuksessa jatkuu tällä hetkellä normaalisti. Mahdollisen muuton varalta selvittelemme kuitenkin jo nyt, mistä voisimme saada sopivat väistötilat PS1-rakennuksen toiminnoille. Väliaikaisten väistötilojen lisäksi selvitämme erilaisia pysyväisluonteisia ratkaisuja, kertoo OYS Psykiatria -palvelualueen johtaja Sanna Blanco-Sequeiros.
Tällä hetkellä Peltolan PS1-rakennuksessa toimivat seuraavat Oulun yliopistollisen sairaalan osastot:
- mielialahäiriöosasto,
- psykoosikuntoutusosasto 4,
- neuromodulaatiopoliklinikka,
- lastenpsykiatrian osasto 1,
- nuorisopsykiatrian osasto 4.
Rakennuksessa aiemmin toiminut syömishäiriöyksikkö siirtyi talvella toisiin tiloihin. Tällä hetkellä syömishäiriöyksikkö hoitaa potilaita Oulun yliopistollisen sairaalan S1-osassa.
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
