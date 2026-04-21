Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
21.4.2026 16:52:39 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.4.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen alueella on iltapäivän aikana sattunut useita tehtäviä.
Kannonkoski Öljyvahingontorjunta: pieni, Leppälänkyläntie
Polttoainerekasta huoltoaseman täytön yhteydessä pääsi valumaan n.30l bensiiniä varokaappiin. Polttoaine ei päässyt vuotamaan maastoon. Pelastuslaitos imeytti aineen varokaappiin ja rekka pääsi jatkamaan matkaa.
Jyväskylä Liikenneonnettomuus: pieni, Pellonpääntien ja Haapaniementien risteys
Henkilöauto törmäsi valopylvääseen risteysalueella. Henkilöauto kärsi pieniä vaurioita törmäyksessä. Valopylväs jäi kallelleen mutta ei aiheuta vaaraa ihmisille. Henkilöautossa oli 1 altistunut ja ensihoito tarkasti hänen vointinsa.
Saarijärvi Maastopalo: Keskisuuri, Linnantie
Lapsien tulitikkuleikeistä alkanut maastopalo. Pelastuslaitos sai tilanteen nopeasti hallintaan ja estettyä suuremmat vahingot. Maastopalon laajuus oli noin 300m2. Kohteessa oli sammutustöissä 3 yksikköä, loput hälytetyt yksiköt peruttiin tehtävältä.
Maasto on erittäin kuivaa ja tämän vuoksi tulenkäsittelyssä tulee olla erittäin huolellinen. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa sytyttämästään tulesta ja on korvausvastuussa vahinkojen sattuessa.
Jämsä, Liikennevälinepalo: Keskisuuri, Kauhkialantie
Huoltoasemalla pysähdyksissä olleen hakerekan akku räjähti ja paloi tämän jälkeen liekillä. Ilmoittajat saaneet alkusammutuksella palon estettyä ja rajoitettu palon leviämisen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja esti lisävahingot. Pelastuslaitokselta kohteessa 1 yksikkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Tee arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa näkyväksi vastaamalla kyselyyn21.4.2026 11:38:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tiivistetty luonnos on nähtävillä Otakantaa.fi-palvelussa 10.5.2026 saakka.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.4.2026 11:29:10 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.4.2026 Toivakka, Maastopalo Keskisuuri Soimamäki Metsäkoneen teloista lähtenyt kipinä, joka sytyttänyt maastopalon. Maastoa palanut arviolta noin 750 neliön alueelta. Palo levinnyt rauhallisesti kohteessa. Pelastuslaitoksella kohteessa sammutustyöt käynnissä. Omaisuutta ei vauroitunut palossa ja kohteessa paloi vain aluskasvillisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä. Sammutustyöt kestävät iltapäivään saakka.
Muutoksia ikääntyneiden ateria- ja turva-auttajapalvelun asiakaspalvelupisteen toimintaan Jyväskylässä 4.5. alkaen21.4.2026 09:47:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ateria- ja turva-auttajapalvelun asiakaspalveluun, osoitteessa Ohjelmakaari 10, Jyväskylä, on tulossa muutoksia 4.5.2026 alkaen. Kun asiakas asioi jatkossa asiakaspalvelupisteessä, käyntiaika on tarpeen sopia etukäteen puhelimitse ennen käyntiä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.4.2026 02:21:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.04.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Tervamäentie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmen Tervamäentielle. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa syttynyt palo teknisissä tiloissa. Talon asukas onnistunut suorittamaan alkusammutusta jauhesammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi tilojen tiedustelu ja tuuletus. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Henkilöstön vahva työ näkyy hyvänä asiakastyytyväisyytenä Keski-Suomen hyvinvointialueella20.4.2026 14:27:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue sai tammi–maaliskuussa lähes 17 000 asiakaspalautetta. Suurin osa asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme