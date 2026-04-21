Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.4.2026

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen alueella on iltapäivän aikana sattunut useita tehtäviä.

Kannonkoski Öljyvahingontorjunta: pieni, Leppälänkyläntie

Polttoainerekasta huoltoaseman täytön yhteydessä pääsi valumaan n.30l bensiiniä varokaappiin. Polttoaine ei päässyt vuotamaan maastoon. Pelastuslaitos imeytti aineen varokaappiin ja rekka pääsi jatkamaan matkaa.

Jyväskylä Liikenneonnettomuus: pieni, Pellonpääntien ja Haapaniementien risteys

Henkilöauto törmäsi valopylvääseen risteysalueella. Henkilöauto kärsi pieniä vaurioita törmäyksessä. Valopylväs jäi kallelleen mutta ei aiheuta vaaraa ihmisille. Henkilöautossa oli 1 altistunut ja ensihoito tarkasti hänen vointinsa.

Saarijärvi Maastopalo: Keskisuuri, Linnantie

Lapsien tulitikkuleikeistä alkanut maastopalo. Pelastuslaitos sai tilanteen nopeasti hallintaan ja estettyä suuremmat vahingot. Maastopalon laajuus oli noin 300m2. Kohteessa oli sammutustöissä 3 yksikköä, loput hälytetyt yksiköt peruttiin tehtävältä.

Maasto on erittäin kuivaa ja tämän vuoksi tulenkäsittelyssä tulee olla erittäin huolellinen. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa sytyttämästään tulesta ja on korvausvastuussa vahinkojen sattuessa.

Jämsä, Liikennevälinepalo: Keskisuuri, Kauhkialantie

Huoltoasemalla pysähdyksissä olleen hakerekan akku räjähti ja paloi tämän jälkeen liekillä. Ilmoittajat saaneet alkusammutuksella palon estettyä ja rajoitettu palon leviämisen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja esti lisävahingot. Pelastuslaitokselta kohteessa 1 yksikkö.