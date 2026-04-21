21.4.2026 16:52:39 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Tiedote 21.4.2026

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen alueella on iltapäivän aikana sattunut useita tehtäviä.

Kannonkoski Öljyvahingontorjunta: pieni, Leppälänkyläntie

Polttoainerekasta huoltoaseman täytön yhteydessä pääsi valumaan n.30l bensiiniä varokaappiin. Polttoaine ei päässyt vuotamaan maastoon. Pelastuslaitos imeytti aineen varokaappiin ja rekka pääsi jatkamaan matkaa.

Jyväskylä Liikenneonnettomuus: pieni, Pellonpääntien ja Haapaniementien risteys

Henkilöauto törmäsi valopylvääseen risteysalueella. Henkilöauto kärsi pieniä vaurioita törmäyksessä. Valopylväs jäi kallelleen mutta ei aiheuta vaaraa ihmisille. Henkilöautossa oli 1 altistunut ja ensihoito tarkasti hänen vointinsa.

Saarijärvi Maastopalo: Keskisuuri, Linnantie

Lapsien tulitikkuleikeistä alkanut maastopalo. Pelastuslaitos sai tilanteen nopeasti hallintaan ja estettyä suuremmat vahingot. Maastopalon laajuus oli noin 300m2. Kohteessa oli sammutustöissä 3 yksikköä, loput hälytetyt yksiköt peruttiin tehtävältä.

Maasto on erittäin kuivaa ja tämän vuoksi tulenkäsittelyssä tulee olla erittäin huolellinen. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa sytyttämästään tulesta ja on korvausvastuussa vahinkojen sattuessa. 

Jämsä, Liikennevälinepalo: Keskisuuri, Kauhkialantie 

Huoltoasemalla pysähdyksissä olleen hakerekan akku räjähti ja paloi tämän jälkeen liekillä. Ilmoittajat saaneet alkusammutuksella palon estettyä ja rajoitettu palon leviämisen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja esti lisävahingot. Pelastuslaitokselta kohteessa 1 yksikkö.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.4.2026 11:29:10 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.4.2026 Toivakka, Maastopalo Keskisuuri Soimamäki Metsäkoneen teloista lähtenyt kipinä, joka sytyttänyt maastopalon. Maastoa palanut arviolta noin 750 neliön alueelta. Palo levinnyt rauhallisesti kohteessa. Pelastuslaitoksella kohteessa sammutustyöt käynnissä. Omaisuutta ei vauroitunut palossa ja kohteessa paloi vain aluskasvillisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä. Sammutustyöt kestävät iltapäivään saakka.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.4.2026 02:21:12 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.04.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Tervamäentie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmen Tervamäentielle. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa syttynyt palo teknisissä tiloissa. Talon asukas onnistunut suorittamaan alkusammutusta jauhesammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi tilojen tiedustelu ja tuuletus. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

