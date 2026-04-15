Kehysriihestä tervetullut paketti korjausrakentamiseen

Korjausrakentamisen toimenpidepaketti jouduttaa korjaushankkeiden liikkeelle lähtöä ja edistää rakentamista vaikeassa suhdannetilanteessa. Korjausavustukset tukevat sekä alan työllisyyttä ympäri maata että Suomen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. Myös asuintalovarauksen ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksen kehittäminen sekä kotitalousvähennyksen korotus lisäävät viime vuodet alamaissa ollutta korjausrakentamista.



”Hallituksen päätökset vauhdittavat korjausrakentamista ympäri Suomen, mutta eivät sisällä merkittäviä toimia asuntomarkkinoiden vahvistamiseksi. Asuntomarkkinoiden pitkittynyt heikko tilanne hidastaa Suomen talouskasvua. Yksityinen kulutus ei palaudu ennen kuin asuntomarkkinat toipuvat”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Kriisin pitkittyminen edellyttää lisätoimia

Iranin sodan pitkittyminen tai uusi laajeneminen Lähi-idässä muuttaa nopeasti myös Suomen talouden sekä rakentamisen kasvunäkymät nykyistäkin heikommiksi. Sota on nostanut nopeasti sekä korkotasoa että polttoaineiden hintoja.



”Iranin sota siirtää taas asuntomarkkinoiden elpymistä. Hallituksen tulisi tehdä toimia, jotta asuntomarkkinoiden ja rakentamisen tilanne ei pääse pahenemaan entisestään”, Randell huomauttaa.



Jo toteutunut polttoaineiden hintojen nousu ajaa erityisesti kuljetus- ja konealoilla toimivia yrityksiä ahtaalle. RT esittää aiemmin käytetyn määräaikaisen polttoainetuen ottamista uudelleen käyttöön.

Lisäpanostukset liikennehankkeisiin tarpeellisia

”Perusväylänpidon rahoituksen leikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja kiihdyttävät korjausvelan kasvua. Samanaikaisesti kiitämme hallitusta uusien liikennehankkeiden käynnistämisestä ja jo päätettyjen investointien lisärahoitusta”, Randell sanoo.