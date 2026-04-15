Kehysriihestä tervetullut paketti korjausrakentamiseen
22.4.2026 22:32:55 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote
Hallitus päätti kehysriihessä tarpeellisista toimista korjausrakentamisen vauhdittamiseksi. Asuntojen uudisrakentamisen kannalta riihi oli kuitenkin pettymys. Rakennusteollisuus RT painottaa, että hallituksen tulee varautua tekemään kuluttajien luottamusta vahvistavia toimia, jos asuntomarkkinoiden kriisi pitkittyy entisestään.
Korjausrakentamisen toimenpidepaketti jouduttaa korjaushankkeiden liikkeelle lähtöä ja edistää rakentamista vaikeassa suhdannetilanteessa. Korjausavustukset tukevat sekä alan työllisyyttä ympäri maata että Suomen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. Myös asuintalovarauksen ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksen kehittäminen sekä kotitalousvähennyksen korotus lisäävät viime vuodet alamaissa ollutta korjausrakentamista.
”Hallituksen päätökset vauhdittavat korjausrakentamista ympäri Suomen, mutta eivät sisällä merkittäviä toimia asuntomarkkinoiden vahvistamiseksi. Asuntomarkkinoiden pitkittynyt heikko tilanne hidastaa Suomen talouskasvua. Yksityinen kulutus ei palaudu ennen kuin asuntomarkkinat toipuvat”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.
Kriisin pitkittyminen edellyttää lisätoimia
Iranin sodan pitkittyminen tai uusi laajeneminen Lähi-idässä muuttaa nopeasti myös Suomen talouden sekä rakentamisen kasvunäkymät nykyistäkin heikommiksi. Sota on nostanut nopeasti sekä korkotasoa että polttoaineiden hintoja.
”Iranin sota siirtää taas asuntomarkkinoiden elpymistä. Hallituksen tulisi tehdä toimia, jotta asuntomarkkinoiden ja rakentamisen tilanne ei pääse pahenemaan entisestään”, Randell huomauttaa.
Jo toteutunut polttoaineiden hintojen nousu ajaa erityisesti kuljetus- ja konealoilla toimivia yrityksiä ahtaalle. RT esittää aiemmin käytetyn määräaikaisen polttoainetuen ottamista uudelleen käyttöön.
Lisäpanostukset liikennehankkeisiin tarpeellisia
”Perusväylänpidon rahoituksen leikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja kiihdyttävät korjausvelan kasvua. Samanaikaisesti kiitämme hallitusta uusien liikennehankkeiden käynnistämisestä ja jo päätettyjen investointien lisärahoitusta”, Randell sanoo.
Yhteyshenkilöt
Aleksi RandellToimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RTPuh:+358 9 129 9201aleksi.randell@rt.fi
Lauri PakkanenJohtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennusteollisuus RTPuh:+358 50 522 7797lauri.pakkanen@rt.fi
Merja VuoripuroJohtaja, viestintä ja vastuullisuus
Mediayhteydet, haastattelupyynnöt, mediatilaisuudet
Rakennusteollisuus RT
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.