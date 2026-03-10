Osuuskauppa Arina mukaan Oulun elämysareena- ja Raksila-hankkeen kehitystyöhön
22.4.2026 09:00:00 EEST | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Osuuskauppa Arina on solminut yhteistyösopimuksen SRV:n ja Trevian Asset Managementin kanssa Oulun elämysareenan ja Raksilan alueen kehittämiseen liittyen. Yhteistyö tukee Raksilan alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja tähtää merkittävään Oulun vetovoimaa vahvistavan elinvoimahankkeen edistämiseen.
SRV ja Trevian toimivat Raksilan alueen kehityskumppaneina ja vastaavat aluekokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksen hallinnasta. Osuuskauppa Arina osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina tuoden mukanaan vahvan paikallisen näkemyksen sekä kaupan-, ravintola-, hotelli- että palveluliiketoiminnan osaamisensa.
Areenan ja Raksilan kehittäminen ovat Osuuskauppa Arinalle tärkeitä
Elämysareenan toteutuminen ja Raksilan alueen kehittäminen ovat merkittäviä koko Oulun elinvoiman kannalta.
– Elämysareena ja sitä ympäröivä Raksilan alue muodostavat kokonaisuuden, jolla tulee olemaan poikkeuksellisen suuri vaikutus Oulun vetovoimaan ja alueen kehitykseen. Arinalle on tärkeää olla mukana edistämässä tätä kokonaisuutta, toteaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.
Yhteistyö antaa Arinalle mahdollisuuden tarkastella alueen liiketoimintapotentiaalia erityisesti ruokakaupan, ravintolatoiminnan ja hotelliliiketoiminnan näkökulmista.
Yhteistyösopimus ei tarkoita investointipäätöstä
Arinan keinoja edistää elämysareena syntymistä on käsitelty Arinan hallintoelimissä ja yhteistyöhön lähteminen tässä vaiheessa kertoo halusta olla mukana alueellisesti merkittävässä hankkeessa ja tukea sen etenemistä.
Oulun Elämysareena- ja Ympäristöhanke on jo edennyt asemakaavoitus- ja kehitysvaiheeseen, joiden odotetaan olevan valmiita vuoden 2027 loppupuolella Yhteistyösopimus koskee hankkeen yhteistä kehittämistä, teknistä sekä kaupallisen konseptoinnin valmistelua ja kokonaisuuden laajamittaista arviointia. Osuuskauppa Arina ei ole osapuolena hankkeen kehitysvaiheen toteutussopimuksissa, eikä yhteistyö sisällä investointipäätöstä tai sitoutumista hankkeen toteutukseen.
Asiakasomistajien etu ja taloudellinen vastuullisuus ohjaavat kaikkea päätöksentekoa myös Raksilan hankkeeseen liittyen. Hankkeen jatkovalmistelussa tarkastellaan vaiheittain niitä taloudellisia ja rakenteellisia edellytyksiä, jotka tukevat kaupallisesti kestävää ja kannattavaa kokonaisuutta.
– Arinan investointeihin, liiketoimintaratkaisuihin tai lopulliseen rooliin liittyviä päätöksiä ei ole tehty. Kaikki mahdolliset jatkopäätökset edellyttävät erillistä harkintaa ja taloudellisten edellytysten täyttymistä, korostaa Loukkola.
Selkeä vastuunjako hankkeessa
SRV vastaa Raksilan alueen kokonaiskehittämisestä ja eri osakokonaisuuksien yhteensovittamisesta.
– Hanketta vie eteenpäin osapuolten yhteinen tavoite rakentaa toimiva, vetovoimainen ja kaupallisesti kestävä aluekokonaisuus, sanoo SRV:n strateginen hankekehitysjohtaja Hannu Lokka.
Trevian puolestaan vastaa elämysareenan, harjoitushallin ja pysäköintikokonaisuuden toteutukseen liittyvistä kaupallisista rahoitus- ja investointiratkaisuista.
– Osuuskauppa Arinan vahva paikallistuntemus ja kokemus kaupan ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä tuovat hankkeeseen arvokasta näkökulmaa, toteaa Trevianin toimitusjohtaja Reima Södervall.
Yhteyshenkilöt
Reima LoukkolatoimitusjohtajaPuh:+358 50 595 1972reima.loukkola@sok.fi
Hannu Lokkastrateginen hankekehitysjohtajaSRVPuh:+358 400 454 342hannu.lokka@srv.fi
Reima SödervalltoimitusjohtajaTrevian Asset ManagementPuh:+358 50 362 7400reima.sodervall@trevian.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
