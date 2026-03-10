Osuuskauppa Arina mukaan Oulun elämysareena- ja Raksila-hankkeen kehitystyöhön

SRV ja Trevian toimivat Raksilan alueen kehityskumppaneina ja vastaavat aluekokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksen hallinnasta. Osuuskauppa Arina osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina tuoden mukanaan vahvan paikallisen näkemyksen sekä kaupan-, ravintola-, hotelli- että palveluliiketoiminnan osaamisensa.

Areenan ja Raksilan kehittäminen ovat Osuuskauppa Arinalle tärkeitä

Elämysareenan toteutuminen ja Raksilan alueen kehittäminen ovat merkittäviä koko Oulun elinvoiman kannalta.

– Elämysareena ja sitä ympäröivä Raksilan alue muodostavat kokonaisuuden, jolla tulee olemaan poikkeuksellisen suuri vaikutus Oulun vetovoimaan ja alueen kehitykseen. Arinalle on tärkeää olla mukana edistämässä tätä kokonaisuutta, toteaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Yhteistyö antaa Arinalle mahdollisuuden tarkastella alueen liiketoimintapotentiaalia erityisesti ruokakaupan, ravintolatoiminnan ja hotelliliiketoiminnan näkökulmista.

Yhteistyösopimus ei tarkoita investointipäätöstä

Arinan keinoja edistää elämysareena syntymistä on käsitelty Arinan hallintoelimissä ja yhteistyöhön lähteminen tässä vaiheessa kertoo halusta olla mukana alueellisesti merkittävässä hankkeessa ja tukea sen etenemistä.

Oulun Elämysareena- ja Ympäristöhanke on jo edennyt asemakaavoitus- ja kehitysvaiheeseen, joiden odotetaan olevan valmiita vuoden 2027 loppupuolella Yhteistyösopimus koskee hankkeen yhteistä kehittämistä, teknistä sekä kaupallisen konseptoinnin valmistelua ja kokonaisuuden laajamittaista arviointia. Osuuskauppa Arina ei ole osapuolena hankkeen kehitysvaiheen toteutussopimuksissa, eikä yhteistyö sisällä investointipäätöstä tai sitoutumista hankkeen toteutukseen.

Asiakasomistajien etu ja taloudellinen vastuullisuus ohjaavat kaikkea päätöksentekoa myös Raksilan hankkeeseen liittyen. Hankkeen jatkovalmistelussa tarkastellaan vaiheittain niitä taloudellisia ja rakenteellisia edellytyksiä, jotka tukevat kaupallisesti kestävää ja kannattavaa kokonaisuutta.

– Arinan investointeihin, liiketoimintaratkaisuihin tai lopulliseen rooliin liittyviä päätöksiä ei ole tehty. Kaikki mahdolliset jatkopäätökset edellyttävät erillistä harkintaa ja taloudellisten edellytysten täyttymistä, korostaa Loukkola.

Selkeä vastuunjako hankkeessa

SRV vastaa Raksilan alueen kokonaiskehittämisestä ja eri osakokonaisuuksien yhteensovittamisesta.

– Hanketta vie eteenpäin osapuolten yhteinen tavoite rakentaa toimiva, vetovoimainen ja kaupallisesti kestävä aluekokonaisuus, sanoo SRV:n strateginen hankekehitysjohtaja Hannu Lokka.

Trevian puolestaan vastaa elämysareenan, harjoitushallin ja pysäköintikokonaisuuden toteutukseen liittyvistä kaupallisista rahoitus- ja investointiratkaisuista.

– Osuuskauppa Arinan vahva paikallistuntemus ja kokemus kaupan ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä tuovat hankkeeseen arvokasta näkökulmaa, toteaa Trevianin toimitusjohtaja Reima Södervall.