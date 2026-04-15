Ahmayllätys Korkeasaaressa: kolme pentua varttuu emonsa hoivissa
23.4.2026 09:00:28 EEST | Korkeasaaren eläintarha | Tiedote
Pentujen 12-vuotias emo on ennätyksellisen iäkäs ensisynnyttäjä. Onnistunut lisääntyminen oli siis iloinen yllätys, vaikka ahmojen tiedettiinkin paritelleen. Edellisen kerran ahmanpentuja on ollut Korkeasaaressa lähes 20 vuotta sitten.
Korkeasaaressa varttuu kolme tervettä ahmanpentua. Erityisen poikkeuksellisen tapauksesta tekee se, että 12-vuotias emoahma Pinja on ennätyksellisen iäkäs ensisynnyttäjä. Vuosien varrella sillä on ollut useita puolisoehdokkaita ja parittelujakin on nähty, mutta vasta nyt lisääntyminen onnistui.
Pennut syntyivät maaliskuun alussa. Niiden isä vietti aluksi aikaa samassa tarhassa Pinja-emon kanssa ja oli kiinnostunut äänekkäistä pennuista. Se kävi jopa pesässä katsomassa poikasia, mutta Pinja ei arvostanut häiriötä. Tämän vuoksi eläintenhoitajat siirsivät isäahman toiseen tarhatilaan, jotta emolle voitiin taata hoitorauha.
Myös eläintenhoitajat ovat seuranneet pentujen ensimmäisiä elinviikkoja ainoastaan pesäkameran välityksellä. Tutut hoitajat ovat käyneet pesän lähettyvillä vain kerran päivässä viemässä emolle ruokaa.
"Pinjalle on annettu täysi rauha hoitaa pentujaan – emme ole hengittäneetkään sinne päin! Olemme kyllä itkeneet aika monia onnenkyyneliä, koska ahmaparin lisääntyminen onnistui viimeinkin ja kaikki on mennyt näin hyvin”, kuvailee tunnelmia eläintenhoitaja Susan Nuurtila.
Nyt hoitajat uskaltavat jo hengittää hieman vapaammin, sillä ahmanpentujen “neuvolakäyntikin” on takana päin. Korkeasaaren eläinlääkärit punnitsivat pennut, antoivat niille matolääkkeet ja laittoivat mikrosirut. Samalla selvisi myös pentujen sukupuolet: kaksi urosta ja yksi naaras. Hoitajat ovat jo miettineet pennuille nimiä, jotka alkavat tänä vuonna S-kirjaimella.
Ahmanpennut syntyvät valkoturkkisina. Vähitellen turkki alkaa muuttua ruskeaksi, ja noin kahden viikon iässä kasvoihin, jalkoihin ja häntään alkaa ilmestyä tunnusomaisia kuvioita. Korkeasaaren pikkuahmojen yksilöllisistä värityksistä otettiinkin myös valokuvat niiden myöhempää tunnistamista helpottamaan.
Emo imettää yhä pentujaan, jotka liikkuvat vielä ryömien. Muutaman viikon kuluessa niiden odotetaan alkavan kurkkia entistä aktiivisemmin pesän ulkopuolelle ja maistelemaan kiinteää ruokaa. Korkeasaaren vierailijoiden ei kannata ihan vielä odottaa näkevänsä pentuja, sillä niillä riittää ensin tutkittavaa tarhan suojaisissa takatiloissa. Kesällä ahmatarhassa tulee todennäköisesti olemaan kuitenkin vilskettä.
Edellisen kerran ahmanpentuja on ollut Korkeasaaressa lähes 20 vuotta sitten. Ahmoja elää Euroopan eläintarhoissa noin 120 yksilöä, ja laji kuuluu Euroopan eläintarhajärjestön ylläpitämään EEP-suojeluohjelmaan. Kun pennut varttuvat ja niiden on aika muuttaa pois emonsa luota, etsii suojeluohjelman koordinaattori niille uudet kodit muista suojeluun osallistuvista eläintarhoista.
Annika SorjonenViestinnän asiantuntijaKorkeasaaren eläintarhaPuh:+358 40 592 0072annika.sorjonen@korkeasaari.fi
Ulla TuomainenKuraattoriKorkeasaaren eläintarha
Eläintenhoidon ja suojelun toiminto
Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.
Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.
Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.
