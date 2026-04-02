Kajave varautuu keskiviikolle ennustettuihin koviin myrskypuuskiin
21.4.2026 17:38:20 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote
Keskiviikolle 22.4.2026 ennustetut voimakkaat myrskypuuskat voivat aiheuttaa sähkönjakelun häiriöitä Kajaven verkkoalueen länsiosissa. Kajave seuraa säätilannetta tiiviisti ja on nostanut valmiuttaan mahdollisten vikojen nopeaa hoitamista varten.
Sääennusteiden mukaan Kajaven verkkoalueen länsiosiin on keskiviikolle 22.4.2026 luvattu kovia myrskypuuskia. Ennusteiden mukaan puuskat voivat olla enimmillään noin 20 m/s, ja voimakkaimmat tuulet ajoittuvat iltapäivään kello 13–19 välille.
Kajave on nostanut käyttökeskuksen valmiutta lisäämällä operaattoriresursseja. Myös henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat valmiudessa, jotta mahdollisiin sähkökatkoihin ja vikojen korjaukseen voidaan reagoida nopeasti.
Vikapalvelu ja tekninen asiakaspalvelu vahvistavat toimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla.
Kajave seuraa säätilanteen kehittymistä ja tiedottaa tarvittaessa lisää.
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme