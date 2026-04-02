Kajave varautuu keskiviikolle ennustettuihin koviin myrskypuuskiin

Sääennusteiden mukaan Kajaven verkkoalueen länsiosiin on keskiviikolle 22.4.2026 luvattu kovia myrskypuuskia. Ennusteiden mukaan puuskat voivat olla enimmillään noin 20 m/s, ja voimakkaimmat tuulet ajoittuvat iltapäivään kello 13–19 välille.

Kajave on nostanut käyttökeskuksen valmiutta lisäämällä operaattoriresursseja. Myös henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat valmiudessa, jotta mahdollisiin sähkökatkoihin ja vikojen korjaukseen voidaan reagoida nopeasti.

Vikapalvelu ja tekninen asiakaspalvelu vahvistavat toimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kajave seuraa säätilanteen kehittymistä ja tiedottaa tarvittaessa lisää.