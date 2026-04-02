Kajave varautuu keskiviikolle ennustettuihin koviin myrskypuuskiin

21.4.2026 17:38:20 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote

Keskiviikolle 22.4.2026 ennustetut voimakkaat myrskypuuskat voivat aiheuttaa sähkönjakelun häiriöitä Kajaven verkkoalueen länsiosissa. Kajave seuraa säätilannetta tiiviisti ja on nostanut valmiuttaan mahdollisten vikojen nopeaa hoitamista varten.

Sääennusteiden mukaan Kajaven verkkoalueen länsiosiin on keskiviikolle 22.4.2026 luvattu kovia myrskypuuskia. Ennusteiden mukaan puuskat voivat olla enimmillään noin 20 m/s, ja voimakkaimmat tuulet ajoittuvat iltapäivään kello 13–19 välille.

Kajave on nostanut käyttökeskuksen valmiutta lisäämällä operaattoriresursseja. Myös henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat valmiudessa, jotta mahdollisiin sähkökatkoihin ja vikojen korjaukseen voidaan reagoida nopeasti.

Vikapalvelu ja tekninen asiakaspalvelu vahvistavat toimintaansa tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kajave seuraa säätilanteen kehittymistä ja tiedottaa tarvittaessa lisää.

Lue lisää julkaisijalta Loiste Holding Oy

Länsi-allianssi aloittaa työt Kajaven läntisellä verkkoalueella2.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Sähköverkkoyhtiö Kajave valitsi keväällä 2025 allianssikumppaneikseen Destian, Maanrakennus Ohtamaan ja Rejlersin vastaamaan läntisen verkkoalueensa jakeluverkkojen rakentamisesta, kunnossapidosta ja vianhoidosta vuosina 2026–2029. Yhteistyö käynnistyi huhtikuussa 2025 allianssin kehitysvaiheella. Allianssissa siirryttiin toteutusvaiheeseen 1.4.2026. Allianssin töitä on aloitettu vaiheittain helmikuusta 2026 lähtien ja loputkin työlajit käynnistyvät huhtikuun 2026 aikana.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye