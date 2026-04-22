Lahdenväylän varteen suunnitellaan uutta datakeskusta

Suurmetsän Heikinlaaksoon on haettu kehittämisvarausta datakeskushankkeelle. Suunnittelualue on suuruudeltaan noin 7,3 hehtaaria ja sijaitsee Kääpätien ja Lahdenväylän välissä. Alueelle kaavaillaan noin 21–30 metriä korkeaa datakeskusrakennusta.

Helsingin yleiskaavassa hankealue on merkitty pääosin toimitila-alueeksi. Hankealueesta pohjoiseen sijaitseva alue on merkitty virkistys- ja viheralueeksi. Hanke edellyttää asemakaavan muutosta.

Datakeskuksia eli konesaleja tarvitaan digitaalisiin palveluihin, pilviteknologiaan ja tiedon käsittelyyn. Kun datan määrä lisääntyy, kasvaa myös globaali kysyntä ja tarve uusille konesaleille. Helsingillä on vahva asema kansainvälisesti vakaana ja luotettavana sijaintina, ja kaupunki haluaa olla osaltaan mukana mahdollistamassa digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä. Konesaleista saatavaa hukkalämpöä on myös mahdollista hyödyntää vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan kaukolämmön tuotannossa, mikä tukee kaupungin päästövähennystavoitetta.

Kehittämisvarauksen aikana selvitetään hankkeen toteuttamisedellytykset

Kehittämisvarauksen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet datakeskuksen toteuttamiselle kyseiseen paikkaan. Alueelta on jo selvitetty metsäluontoa, pesimälinnustoa ja lepakoita. Alueelta on laadittu myös alustava hulevesiselvitys. Kehittämisvarauksen aikana alueelta tehtäisiin muita tarvittavia selvityksiä ja maankäytön muutosten vaikutusten arviointia.

Hankealueella ei ole tiedossa liito-oravahavaintoja, mutta alueen länsilaitaa reunustaa liito-oraville soveltuva metsäalue. Rakentamista pyritään ohjaamaan tämän alueen ulkopuolelle. Hankealueen pohjoispuolelle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta Helsingin kaupungin luonnonsuojelualueohjelman 2025–2038 mukaisesti. Luonnonsuojelualue olisi erillään datakeskusalueesta.

Datakeskuksen suunnittelussa on otettava huomioon hulevesien hallinta esimerkiksi toteuttamalla viivytysaltaita. Suunnittelun yhteydessä tulee myös selvittää mahdolliset vaikutukset hankealueesta etelään sijaitsevaan Tattarisuon pohjavesialueeseen sekä mahdollisten vesilain mukaisten luontotyyppien esiintyminen alueella.

Myös hankkeen meluvaikutukset tullaan selvittämään. Datakeskus sijoittuisi moottoritien meluvyöhykkeelle, jossa se toisaalta toimisi liikenneväylän varrella meluesteenä. Datakeskus itsessään tuottaa jonkin verran melua ympäristöönsä.

Kaupunkilaisilta kerätään mielipiteitä päätöksenteon tueksi

Ennen kehittämisvarauksen myöntämistä kaupunki kerää asukkailta mielipiteitä ja suunnittelussa huomioon otettavia näkemyksiä. Mielipiteitä kerätään Kerrokantasi-palvelussa 6.5.2026 asti. Saadut palautteet viedään tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle päätöksenteon tueksi. Varaushakemus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa ennen kesää 2026. Tämän jälkeen varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto.

Jos kehittämisvaraus myönnetään, kaupunki edellyttää jatkosuunnittelun aikana tietoa siitä, mikä toimija tulee operoimaan datakeskusta. Kehittämisvarausta on hakenut Brunswick Real Estate Finland Oy, jonka perustama hankeyhtiö toimisi hankkeen toteutuksen koordinaattorina. Brunswick Real Estate on pohjoismainen kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka on toiminut Suomessa vuodesta 2009 lähtien ja jolla on toimipiste Helsingissä.