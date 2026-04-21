Tutkimus näyttelijäntaiteen pääsykokeista analysoi, mitä raadit odottavat hakijalta
22.4.2026 09:14:00 EEST | Taideyliopisto | Tiedote
Vain noin prosentti hakijoista valitaan vuosittain Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäopintoihin. Se tekee juuri nyt meneillään olevasta hakuprosessista poikkeuksellisen paineisen sekä hakijoille että valitsijoille. Prosessin kehittämiseksi käynnistettiin tutkimus, jossa seurattiin valintaraatien työskentelyä ja haastateltiin niiden jäseniä. Tutkimus piirtää kuvaa siitä, millaista on 2020-luvun ihanteellinen näyttelijyys.
Suomessa on kolme suomenkielistä näyttelijäntaiteen korkeakoulutasoista koulutusohjelmaa. Näistä suurin on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja se on myös ainut taho, jonne valitaan opiskelijoita joka vuosi.
Koulutusohjelmaan hakevien määrä on vakiintunut noin 1 200 hakijaan, joista valitaan yleensä 12. Moni näyttelijän ammatista haaveileva pyrkiikin Teatterikorkeakouluun sinnikkäästi vuosi toisensa jälkeen.
“Koulutuksen symbolinen arvo on Suomen teatterikentällä suuri muun muassa pienen sisäänpääsyprosentin takia”, sanoo prosessia tutkinut Taideyliopiston tutkija Anu Koskinen.
Aihetta on Koskisen mukaan tärkeä tutkia, koska valintakokeilla ja niiden raatityöskentelyllä on suuri vaikutus hakijoiden, koulutusohjelman ja Suomen näyttelijäkunnan, teatterin ja elokuva-alan kehittymisen kannalta.
Tutkittua tietoa olettamusten tilalle
Aloite tutkimusaiheesta tuli alun perin näyttelijätaiteen professoreilta.
“Aiempaa tutkimusta näyttelijäntaiteen valintakokeista on vain vähän. Professoreiden tavoitteena on ollut tuoda tutkittua tietoa olettamusten tilalle”, Koskinen kertoo.
Professorit halusivat, että valintoja tarkastellaan järjestelmällisesti, jotta arviointiraadin itseymmärrys ja valintaprosessin läpinäkyvyys lisääntyisivät.
Koskinen keräsi tutkimusaineiston vuosina 2020–2023. Hän haastatteli valintaprosessissa mukana ollutta henkilökuntaa: kahta professoria ja yhdeksää lehtoria, sekä neljää raadeissa vieraillutta näyttelijää ja kahta avustavaa opiskelijaa. Sen lisäksi hän havainnoi raatien työskentelyä valintaprosessin eri vaiheissa sekä neuvotteluja, joissa valinnat tehtiin.
Helmikuussa 2026 Koskinen julkaisi ensimmäisen aineistoon pohjautuvan vertaisarvioidun tutkimusartikkelinsa Kulttuurintutkimus-julkaisussa.
Artikkelin mukaan hakijoilta odotetaan ruumiillisen ilmaisun valmiutta, energiaa, mielikuvitusta ja tunneilmaisua. Niiden lisäksi tärkeitä ovat myös kyky muuntua ohjeiden mukaan sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaidot.
Löydöt perustuvat Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintakriteereihin, vaikka luettelo ei olekaan kriteeriluettelon kanssa täysin yhteneväinen.
Älä vain puhu, vaan näytä
Jouko Turkan ajan Teatterikorkeakoulussa korostui näyttelijöiden ruumiillisuus, johon kuului vahvasti myös urheilullisuus. Mielikuva on jäänyt elämään vahvana, vaikka nykyisessä Teatterikorkeakoulussa liikunnallisuus ei ole valintakriteeri.
Keskiössä ei Koskisen mukaan ole fyysisten taitojen tarkastelu, eikä hakijoilta vaadita myöskään poikkeuksellisen hyvää kuntoa.
“Koulutusohjelmassa on selkeää halua irrottautua tällaisesta vaikutelmasta ja laajentaa käsitystä siitä, millainen näyttelijän ruumis voi olla tai millaista toimintakykyä sen pitäisi kantaa. Tähän on vaikuttanut koulutusohjelman opettajien seuraama keskustelu näyttelijöiden moninaisuudesta”, Koskinen toteaa tutkimuksessaan.
Raatia kiinnostaa, miten asiat, joista hakija puhuu, näkyvät hänen ruumissaan.
“Jos hakijan ajattelu ilmenee näyttämöllä lähinnä analyyttisellä, rationaalisella, ruumiillisesti sattumanvaraisella tai yksipuolisella tavalla – esimerkiksi vain puhumalla – raati saattaa kyseenalaistaa henkilön soveltuvuuden juuri näyttelijäksi.”
Energia kertoo oikeanlaisesta motivaatiosta
Hakijan motivaatio on perustavan tärkeä valintakriteeri. Arvioijat pyrkivät arvioimaan sitä tarkkailemalla hakijan energiaa. Energialla Koskinen tulkitsee tarkoitettavan hakijan aktiivista ja avointa olemusta.
“Raati ei toivo näkevänsä hakijoita, jotka näyttävät olevan ‘vähän kokeilemassa’ tai yleisemmin ‘testaamassa itseään’.”
Raati arvioi motivaation määrän lisäksi myös sen laatua: mihin hakija oikeastaan on motivoitunut?
“Valintakokeissa testataan sitä, että hakijaa todella kiinnostaa itse taiteenalan toiminta – että hän haluaa todella näytellä – eikä vain identiteetti tai sosiaalinen asema eli että hän haluaa olla näyttelijä.”
Motivaation säilyminen pitkäjänteisesti vaatii kykyä innoittua nimenomaan koulutuksen arjessa toistuvasta toiminnasta. Siksi moni tutkimuksen haastateltava pyrkii arvioimaan, näyttääkö hakija innostuvan tehtävistä ja heittäytyvän niihin mielellään.
Pitkän, sitoutuneen harrastamisen voi ajatella olevan yksi vihje vahvasta motivaatiosta. On kuitenkin myös hakijoita, joilla ei ole ollut tilaisuutta tai tukea pitkäjänteiseen harrastamiseen.
“Raati pyrkii selvästi pitämään etäisyyttä sellaiseen lähtökohtaan, jossa ilmaisutaidon lukiossa tai kansanopiston näyttelijäntyön linjalla opiskellut olisi automaattisesti etusijalla kokemattomaan hakijaan nähden. Raati on hyvin tietoinen kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen pääoman vaikutuksesta hakijoiden aiempaan harrastuneisuuteen”, Koskinen kirjoittaa.
Raadit arvostavat myös muuntautumiskykyä ja vuorovaikutusta vastanäyttelijän kanssa. Ajattelun ja analysoinnin taitoja pidetään niin ikään tärkeinä.
“Ajattelun taitojen korostaminen valintakriteerinä kuvastaa halua nähdä näyttelijä taiteellisia sisältöjä ymmärtävänä ja käsittelevänä työryhmän jäsenenä tai itsenäisenä taiteilijana.”
Tutustu Anu Koskisen tutkimusartikkeliin ”Ketkä tulee sillä energialla, että ne tulee kouluun?” Kulttuurintutkimus-lehdessä.
Tietolaatikko: Neljässä vaiheessa 800:sta 25:een hakijaan
Taas on se aika vuodesta, kun monet näyttelemisestä haaveilevat kokeilevat onneaan pääsykokeissa. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman valintaprosessi koostuu neljästä vaiheesta:
Hakemuksen jättäneille lähetetään kirjallinen ennakkotehtävä. Toiseen vaiheeseen Teatterikorkeakoululle kutsutaan kaikki ne, jotka palauttavat ajoissa ennakkotehtävän.
Tähän seuraavaan vaiheeseen osallistuu vuosittain noin 800 hakijaa, ja se kestää neljä päivää. Kukin hakija osallistuu yhteen päivään ja esiintyy silloin yhdelle viidestä raadista.
Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa on vain yksi, suurempi raati. Kolmanteen vaiheeseen valitaan noin 60 hakijaa, vaihe kestää kolme päivää ja kukin hakija osallistuu yhteen päivään.
Neljänteen vaiheeseen valitaan noin 25 hakijaa. Vaihe kestää kolme päivää ja jokainen hakija osallistuu kaikkina päivinä. Kolmannesta ja neljännestä vaiheesta pudonneille hakijoille tarjotaan palautetta puhelimitse.
Kaikki vaiheet Teatterikorkeakoululla ovat toiminnallisia ja sisältävät sekä näyttelemistehtäviä yksin ja ryhmissä että liikkeellisiä ja musiikillisia tehtäviä. Osa tehtävistä annetaan hakijoille valmisteltavaksi etukäteen tekstin tai aiheen pohjalta. Joissain tehtävissä hakijoiden tukena ovat avustavat opiskelijat. Valintakokeet sisältävät myös lyhyitä haastatteluja.
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Helsingin kaupungin ja Taideyliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa elinvoimaa, taidetta ja kulttuuria21.4.2026 14:22:25 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki ja Taideyliopisto ovat solmineet uuden, vuoden 2029 loppuun asti voimassa olevan kumppanuussopimuksen. Kaupunki ja Taideyliopisto vahvistavat yhdessä Helsingin elinvoimaa, kulttuuritarjontaa ja houkuttelevuutta sekä luovat pohjaa luovan talouden innovaatioille ja kasvulle.
Kuvan Kevät 2026 avautuu 15. toukokuuta Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella15.4.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Valmistuvien kuvataiteilijoiden laaja ryhmänäyttely esittelee uuden taiteilijasukupolven taiteellista työskentelyä ja ajattelua.
Muusikoksi opiskeluun kuuluu myös poliittisuus – Taideyliopiston festivaalilla opiskelijat esittelevät yhteiskunnallista ajatteluaan7.4.2026 13:09:03 EEST | Tiedote
Akatemiatutkija Tuulikki Laes toivoo, että poliittisuus olisi osa taideopiskelijoiden opintoja – eikä vain Taideyliopistossa tai sen Sibelius-Akatemiassa, jossa hän tutkii ja opettaa – vaan laajemminkin.
Taideyliopisto: Lakiesitys voi heikentää Suomen vetovoimaa kansainvälisille opiskelijoille27.3.2026 09:08:10 EET | Tiedote
Taideyliopisto suhtautuu kriittisesti hallituksen esitykseen, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupia opiskelun perusteella. Yliopisto jätti lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa.
Loppukevään esityksissä teatteria arabiaksi ja näytelmä demokratian murenemisesta26.3.2026 13:17:58 EET | Tiedote
Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden esitykset pureutuvat muun muassa suomensyyrialaiseen kohtaloon ja Sofokleen tragediaan. Molemmat esitykset toteutetaan yhdessä helsinkiläisten ammattiteattereiden kanssa. Kotimainen kantaesitys -kurssi esittelee koulun omilla lavoilla neljä upouutta koko illan näytelmää.
