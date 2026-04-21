Aluevaltuusto päätti lapsiperheiden kotipalvelun maksuttomuudesta
21.4.2026 18:33:51 EEST | Oma Häme | Uutinen
Lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu jälleen maksuttomaksi aluevaltuuston tiistaina tekemän päätöksen mukaan. Kotipalvelu oli maksullista syyskuusta 2025 alkaen aluevaltuuston joulukuussa 2024 tekemän linjauksen perusteella.
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksun perimisestä on perusteltua luopua palvelun saavutettavuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Kotipalvelua käyttävien asiakkaiden määrä on laskenut maksullisuuden myötä merkittävästi. Lisäksi kertynyt maksutuotto on ollut vähäinen verrattuna hallinnollisiin kuluihin. Aluevaltuuston päätöksellä lapsiperheiden kotipalvelu on jatkossa maksutonta kaikille palvelun myöntämisen perusteet täyttäville asiakkaille. Muutoksesta viestitään vielä erikseen asiakkaille.
Lapsiperheen kotipalvelu on ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua, jonka tehtävänä on tukea perheen jaksamista joko tilapäisissä tai pidempiaikaisissa kuormittavissa elämän tilanteissa. Kotipalvelu on määräaikaista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista.
Aluevaltuuston Forssan kaupungintalolla pidetyssä kokouksessa oli vain kaksi päätettävää asiaa. Aluevaltuusto hyväksyi Sisä-Suomen YTA-alueen yhteistyösopimuksen päivittämisen. Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet.
Päivitetyt asiat liittyvät valmiuteen ja varautumiseen sekä horisontaaliseen yhteistyöhön. Horisontaalinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluja yhdessä ilman, että yhteistyötä pidetään hankintalain mukaisena palveluostona. EU-lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö sallivat tällaisen yhteistyön silloin, kun julkiset toimijat hoitavat yhdessä yhteistä julkista palvelutehtävää, eikä toiminta tuota kilpailuetua yksityisille toimijoille.
Kevätkauden kyselytunti pidetty
Ennen varsinaista kokousta pidettiin aluevaltuuston kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä kevät- että syyskaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua.
Tiistain kyselytunnilla valtuutettujen kysymykset koskivat alkoholitarjoilua hyvinvointialueen tilaisuuksissa, järjestöjen tukemista, työttömien terveystarkastuksia ja infektioiden torjuntaa asumispalveluyksiköissä. Lisäksi käsittelyssä oli sosiaalihuollon lakiuudistus ja sen tuomiin muutoksiin valmistautuminen, hoitoon pääsyn kynnykset, kotihoidon resurssit ja henkilöstön kuormitus, tuotantotapa-analyysit ja niiden hyödyntäminen hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.
Katso valtuustokokouksen ja kyselytunnin tallenne
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus käsitteli palvelustrategiaa ja säätiöiden tuottamia palveluja21.4.2026 10:56:46 EEST | Uutinen
Aluehallitus päätti siirtää Työvalmennussäätiö Luotsin palvelut hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.
Oma Häme on ottanut ikäihmisten hoivakodin tarkempaan valvontaan Riihimäellä20.4.2026 17:00:00 EEST | Uutinen
Valvonta on aloitettu, koska hoivakodin toiminnassa on havaittu epäkohtia, joihin hyvinvointialueen oli puututtava. Poliisi vastaa jatkossa asian tiedottamisesta.
Himmee hetki -kampanja tarjoaa tukea lasten ja nuorten arjen rauhoittamiseen20.4.2026 12:50:57 EEST | Tiedote
Kampanja on syntynyt seudullisissa perhekeskustyöryhmissä, joissa on tunnistettu lasten ja nuorten lisääntynyt levottomuus.
Paranna hyvinvointiasi ilmaisilla verkkovalmennuksilla – tarjolla tietoa ja vinkkejä pysyviin elintapamuutoksiin16.4.2026 15:12:46 EEST | Tiedote
Aiheena esimerkiksi päihteiden vähentäminen, painonhallinta, hyvä uni ja mielen hyvinvointi.
Oma Hämeen neljännet henkilöstöpäivät tarjosivat tietoa, tunnetta ja toimintaa16.4.2026 08:38:22 EEST | Tiedote
Oma Hämeen henkilöstöpäivät järjestettiin jälleen Hämeenlinnan Verkatehtaalla. 13.-14. huhtikuuta järjestetty tapahtuma kokosi yhteen noin 1 300 hyvinvointialueen työntekijää eri puolilta Kanta-Hämettä. Henkilöstöpäivät ovat hyvinvointialueen vuosittainen henkilöstötapahtuma, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistä suuntaa, jakaa osaamista ja lisätä työssä jaksamista. Kahden päivän toteutuksella pyritään varmistamaan, että mahdollisimman monella työntekijällä on mahdollisuus osallistua työn ja vuorojen puitteissa. Tapahtuman avannut aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) korosti puheessaan yhdessä onnistumista. – Työyhteisö, luottamus ja toisten tukeminen ovat keskeisiä työssä jaksamiselle. Kun voimme itse hyvin, pystymme kohtaamaan paremmin ne ihmiset, joita autamme päivittäin. Lepolan mukaan Oma Hämeessä on onnistuttu haastavassa toimintaympäristössä. – Olemme puurtajaorganisaatio. Olemme hoitaneet velvollisuutemme hyvin, vaikka toimintaympäristö on ollut vaikea. On tärkeää
