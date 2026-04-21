Aluevaltuusto päätti lapsiperheiden kotipalvelun maksuttomuudesta

Lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu jälleen maksuttomaksi aluevaltuuston tiistaina tekemän päätöksen mukaan. Kotipalvelu oli maksullista syyskuusta 2025 alkaen aluevaltuuston joulukuussa 2024 tekemän linjauksen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksun perimisestä on perusteltua luopua palvelun saavutettavuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Kotipalvelua käyttävien asiakkaiden määrä on laskenut maksullisuuden myötä merkittävästi. Lisäksi kertynyt maksutuotto on ollut vähäinen verrattuna hallinnollisiin kuluihin. Aluevaltuuston päätöksellä lapsiperheiden kotipalvelu on jatkossa maksutonta kaikille palvelun myöntämisen perusteet täyttäville asiakkaille. Muutoksesta viestitään vielä erikseen asiakkaille.

Lapsiperheen kotipalvelu on ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua, jonka tehtävänä on tukea perheen jaksamista joko tilapäisissä tai pidempiaikaisissa kuormittavissa elämän tilanteissa. Kotipalvelu on määräaikaista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista.

Aluevaltuuston Forssan kaupungintalolla pidetyssä kokouksessa oli vain kaksi päätettävää asiaa. Aluevaltuusto hyväksyi Sisä-Suomen YTA-alueen yhteistyösopimuksen päivittämisen. Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet.

Päivitetyt asiat liittyvät valmiuteen ja varautumiseen sekä horisontaaliseen yhteistyöhön. Horisontaalinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluja yhdessä ilman, että yhteistyötä pidetään hankintalain mukaisena palveluostona. EU-lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö sallivat tällaisen yhteistyön silloin, kun julkiset toimijat hoitavat yhdessä yhteistä julkista palvelutehtävää, eikä toiminta tuota kilpailuetua yksityisille toimijoille.

Kevätkauden kyselytunti pidetty

Ennen varsinaista kokousta pidettiin aluevaltuuston kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä kevät- että syyskaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua.

Tiistain kyselytunnilla valtuutettujen kysymykset koskivat alkoholitarjoilua hyvinvointialueen tilaisuuksissa, järjestöjen tukemista, työttömien terveystarkastuksia ja infektioiden torjuntaa asumispalveluyksiköissä. Lisäksi käsittelyssä oli sosiaalihuollon lakiuudistus ja sen tuomiin muutoksiin valmistautuminen, hoitoon pääsyn kynnykset, kotihoidon resurssit ja henkilöstön kuormitus, tuotantotapa-analyysit ja niiden hyödyntäminen hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.

