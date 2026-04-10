Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Saramo lähettää hallitukselle vinkkejä kehysriiheen

22.4.2026 06:00:00 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Europarlamentaarikko Jussi Saramo lähettää hallitukselle omat vinkkinsä kehysriiheen Suomen talouden tasapainottamiseksi.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo. The Left

Kehysriihen alettua eilen tiistaina 21. huhtikuuta vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo lähettää pääministeri Petteri Orpolle (kokoomus) ja valtiovarainministeri Riikka Purralle (perussuomalaiset) vinkkejä päätöksistä, joilla he voisivat kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla sopeuttaa Suomen julkista taloutta.

Saramon ehdotukset suoriksi sopeutuksiksi vuodelle 2027:

  • yhteisöveron korotus +1,7 miljardia euroa

  • listaamattomien yritysten osinkojen verotus +0,7 miljardia euroa

  • arvonnousuvero +0,1 miljardia euroa

  • osinkoverosta vapautetut yhteisöt lähdevero +0,2 miljardia euroa

  • turhien yritystukien poisto +1,0 miljardia euroa

Saramon ehdotukset toimista vuodelle 2027, joiden dynaamiset vaikutukset sopeuttavat taloutta pidemmällä aikavälillä:

  • asumistuen leikkauksien perumiset -0,4 miljardia euroa

  • lisää hoitohenkilöstöä -0,3 miljardia euroa

  • tukea rakennusalalle -0,3 miljardia euroa

  • työttömyysturvan parannukset -0,3 miljardia euroa

  • työttymyysturvan suojaosien palautukset -0,06 miljardia euroa

  • arvonlisäveron alentaminen -0,7 miljardia euroa

Näiden lisäksi Saramo esittää, että hallitus päättää ryhtyä valmistelemaan 1 % “miljonääriveroa” yli miljoonan euron omaisuuksiin, kun mukaan ei lueta omassa asuinkäytössä olevaa asuntoa sekä 5000e/kk ylittäviin eläkkeisiin kohdistuvaa indeksijäädytystä.

– On syytä kohdentaa maltilliset veronkorotukset erityisesti heille, joilla on siihen varaa. Tässä taloustilanteessa on erityisen ongelmallista, että Suomessa tehdyn tuoton voitot valuvat ulkomaille jopa täysin verovapaasti. Ei ole oikeudenmukaista, että aivan tavalliset pieni- ja keskituloiset suomalaiset maksavat suhteessa kaikkein eniten veroja! Saramo kommentoi.

– On laiskaa argumentointia väittää, että heikko taloustilanne pakottaisi tekemään leikkauksia kaikkialle. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa leikata kaikesta. Ei inhimillisesti, muttei myöskään taloudellisesti. Esimerkiksi työttömyysturvan suojaosien palautus mahdollistaisi työpaikkoja palvelualoille, rakennusalan tukeminen parantaisi työllisyyttä teollisuudessa asti  ja panostukset soteen turvaisivat hoitajien työpaikat. Sen lisäksi, että nämä lisäisivät ihmisten hyvinvointia, on työllisyysasteen parantaminen kaikkein tärkeintä talouspolitiikkaa, hän päättää.

