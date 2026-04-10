VAS Saramo lähettää hallitukselle vinkkejä kehysriiheen

Kehysriihen alettua eilen tiistaina 21. huhtikuuta vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo lähettää pääministeri Petteri Orpolle (kokoomus) ja valtiovarainministeri Riikka Purralle (perussuomalaiset) vinkkejä päätöksistä, joilla he voisivat kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla sopeuttaa Suomen julkista taloutta.

Saramon ehdotukset suoriksi sopeutuksiksi vuodelle 2027:

yhteisöveron korotus +1,7 miljardia euroa

listaamattomien yritysten osinkojen verotus +0,7 miljardia euroa

arvonnousuvero +0,1 miljardia euroa

osinkoverosta vapautetut yhteisöt lähdevero +0,2 miljardia euroa

turhien yritystukien poisto +1,0 miljardia euroa

Saramon ehdotukset toimista vuodelle 2027, joiden dynaamiset vaikutukset sopeuttavat taloutta pidemmällä aikavälillä:

asumistuen leikkauksien perumiset -0,4 miljardia euroa

lisää hoitohenkilöstöä -0,3 miljardia euroa

tukea rakennusalalle -0,3 miljardia euroa

työttömyysturvan parannukset -0,3 miljardia euroa

työttymyysturvan suojaosien palautukset -0,06 miljardia euroa

arvonlisäveron alentaminen -0,7 miljardia euroa

Näiden lisäksi Saramo esittää, että hallitus päättää ryhtyä valmistelemaan 1 % “miljonääriveroa” yli miljoonan euron omaisuuksiin, kun mukaan ei lueta omassa asuinkäytössä olevaa asuntoa sekä 5000e/kk ylittäviin eläkkeisiin kohdistuvaa indeksijäädytystä.

– On syytä kohdentaa maltilliset veronkorotukset erityisesti heille, joilla on siihen varaa. Tässä taloustilanteessa on erityisen ongelmallista, että Suomessa tehdyn tuoton voitot valuvat ulkomaille jopa täysin verovapaasti. Ei ole oikeudenmukaista, että aivan tavalliset pieni- ja keskituloiset suomalaiset maksavat suhteessa kaikkein eniten veroja! Saramo kommentoi.

– On laiskaa argumentointia väittää, että heikko taloustilanne pakottaisi tekemään leikkauksia kaikkialle. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa leikata kaikesta. Ei inhimillisesti, muttei myöskään taloudellisesti. Esimerkiksi työttömyysturvan suojaosien palautus mahdollistaisi työpaikkoja palvelualoille, rakennusalan tukeminen parantaisi työllisyyttä teollisuudessa asti ja panostukset soteen turvaisivat hoitajien työpaikat. Sen lisäksi, että nämä lisäisivät ihmisten hyvinvointia, on työllisyysasteen parantaminen kaikkein tärkeintä talouspolitiikkaa, hän päättää.