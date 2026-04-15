Orpon hallitukselta on johtajuus hukassa
21.4.2026 19:00:35 EEST | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Helsingin Sanomien lähteiden mukaan hallitus on valmistelemassa kehysriihessä uusia, noin 60 miljoonan euron lisäleikkauksia valtionhallintoon aiemmin päätettyjen säästöjen päälle. Ensi vuonna säästöt nousisivat yhteensä 85 miljoonaan.
Valtionhallinnosta on jo kuluvalla vaalikaudella leikattu yli puoli miljardia euroa. Raja leikkauskohteena on tullut valtionhallinnossa vastaan jo aikoja sitten. Ammattiliitto Pro vastustaa uusia leikkauksia.
Valtionhallinto ei ole ehtymätön säästökohde, josta voidaan jatkuvasti leikata ilman seurauksia. Toistuvat ja mittavat leikkaukset heikentävät viranomaisten toimintakykyä, palvelujen laatua ja koko yhteiskunnan toimivuutta.
– Orpon hallitukselta on johtajuus hukassa valtionhallinnon suuntaan. Ministeriöiden ja virastojen kestävä johtaminen on muuttumassa mahdottomaksi. Suomi tarvitsee toimivaa hallintoa, ei jatkuvaa epävarmuutta. Lisäleikkaukset herättävät kysymyksen siitä, ymmärtääkö hallitus mikä merkitys toimivalla valtionhallinnolla on yhteiskunnassa, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Niko Simola ärähtää.
Helsingin Sanomien uutisoinnin mukaan hallitus on rahoittamassa kasvupakettiaan leikkaamalla valtion toimintamenoista 60 miljoonaa. Valtionhallinto vastaa yhteiskunnan ydintoiminnoista, kuten luvista, valvonnasta, turvallisuudesta ja oikeusturvasta. Ammattiliitto Pron näkemyksen mukaan leikkaus tulee entisestään vaikeuttamaan julkishallinnon mahdollisuuksia palvella kansalaisia ja yrityksiä, mikä itseasiassa johtaa talouskasvun hidastumiseen.
– Meno muistuttaa hölmöläisten peitonjatkoa, Simola kuittaa.
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 110 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
