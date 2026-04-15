Valtionhallinnosta on jo kuluvalla vaalikaudella leikattu yli puoli miljardia euroa. Raja leikkauskohteena on tullut valtionhallinnossa vastaan jo aikoja sitten. Ammattiliitto Pro vastustaa uusia leikkauksia.



Valtionhallinto ei ole ehtymätön säästökohde, josta voidaan jatkuvasti leikata ilman seurauksia. Toistuvat ja mittavat leikkaukset heikentävät viranomaisten toimintakykyä, palvelujen laatua ja koko yhteiskunnan toimivuutta.



– Orpon hallitukselta on johtajuus hukassa valtionhallinnon suuntaan. Ministeriöiden ja virastojen kestävä johtaminen on muuttumassa mahdottomaksi. Suomi tarvitsee toimivaa hallintoa, ei jatkuvaa epävarmuutta. Lisäleikkaukset herättävät kysymyksen siitä, ymmärtääkö hallitus mikä merkitys toimivalla valtionhallinnolla on yhteiskunnassa, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Niko Simola ärähtää.



Helsingin Sanomien uutisoinnin mukaan hallitus on rahoittamassa kasvupakettiaan leikkaamalla valtion toimintamenoista 60 miljoonaa. Valtionhallinto vastaa yhteiskunnan ydintoiminnoista, kuten luvista, valvonnasta, turvallisuudesta ja oikeusturvasta. Ammattiliitto Pron näkemyksen mukaan leikkaus tulee entisestään vaikeuttamaan julkishallinnon mahdollisuuksia palvella kansalaisia ja yrityksiä, mikä itseasiassa johtaa talouskasvun hidastumiseen.

– Meno muistuttaa hölmöläisten peitonjatkoa, Simola kuittaa.