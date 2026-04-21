Lakko tänään LAB-ammattikorkeakoulussa

Lakko Lappeenrannassa

Lakkovahdit paikalla ja tavattavissa klo 9–11 LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen pihalla (Yliopistonkatu 36).

paikalla ja tavattavissa LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen pihalla (Yliopistonkatu 36). Lakkotapahtuma noin klo 11–12, ohjelmassa myös lakko stand up.

noin klo 11–12, ohjelmassa myös lakko stand up. Paikalla myös OAJ:n toimistolta järjestöpäällikkö Kaj Raiskio (yhteystiedot tiedotteen lopussa)

Lakko Lahdessa

Lakkovahdit paikalla ja tavattavissa klo 9–11 LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen ulkopuolella (Mukkulankatu 19).

paikalla ja tavattavissa LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen ulkopuolella (Mukkulankatu 19). Lakkotapahtuma noin klo 11–12, ohjelmassa myös lakkozumba.

ohjelmassa myös lakkozumba. Paikalla myös OAJ:n toimistolta järjestöpäällikkö Jenni Arnkil (yhteystiedot tiedotteen lopussa

Metropolia lakossa huomenna

Lakot jatkuvat huomenna (23.4.) Metropolia-Ammattikorkeakoulun toisella lakolla. Lakossa on mukana OAJ:n lisäksi myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 8.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.

Ensi viikolla lakkoon mennään Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa, ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn.

Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen päättynyttä työehtosopimusta. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla. Nykyisiä työehtoja noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.