Lakko tänään LAB-ammattikorkeakoulussa
22.4.2026 05:30:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Kutsu
LAB-ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään 22.4. Lahdessa ja Lappeenrannassa. Lakkotapahtuma järjestetään molemmilla kampuksilla noin klo 11–12.
Lakko Lappeenrannassa
- Lakkovahdit paikalla ja tavattavissa klo 9–11 LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen pihalla (Yliopistonkatu 36).
- Lakkotapahtuma noin klo 11–12, ohjelmassa myös lakko stand up.
- Paikalla myös OAJ:n toimistolta järjestöpäällikkö Kaj Raiskio (yhteystiedot tiedotteen lopussa)
Lakko Lahdessa
- Lakkovahdit paikalla ja tavattavissa klo 9–11 LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen ulkopuolella (Mukkulankatu 19).
- Lakkotapahtuma noin klo 11–12, ohjelmassa myös lakkozumba.
- Paikalla myös OAJ:n toimistolta järjestöpäällikkö Jenni Arnkil (yhteystiedot tiedotteen lopussa
Metropolia lakossa huomenna
Lakot jatkuvat huomenna (23.4.) Metropolia-Ammattikorkeakoulun toisella lakolla. Lakossa on mukana OAJ:n lisäksi myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 8.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.
Ensi viikolla lakkoon mennään Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa, ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn.
Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen päättynyttä työehtosopimusta. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla. Nykyisiä työehtoja noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.
Yhteyshenkilöt
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Jenni ArnkilJärjestöpäällikköOAJPuh:020 748 9657jenni.arnkil@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
OAJ:ltä lakkovaroitus Oulun ammattikorkeakoululle21.4.2026 13:36:27 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 21.4. Oulun ammattikorkeakoulua (OAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 6.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
Lakko tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kampuksilla21.4.2026 08:43:14 EEST | Kutsu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään neljässä kaupungissa. Lakkotapahtuma järjestetään Mikkelin kampuksella klo 11.30–12.30.
OAJ:ltä toinen lakkovaroitus Jyväskylän ammattikorkeakoululle20.4.2026 13:31:01 EEST | Tiedote
OAJ on antanut tänään 20.4. toisen Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen tiistaille 5.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
Savonian ammattikorkeakoulu lakossa tänään – ensi viikolla kolme lakkoa16.4.2026 05:30:00 EEST | Tiedote
Savonia-ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.
KORJAUS: OAJ:ltä lakkovaroitus Satakunnan ammattikorkeakoululle – jo kymmenes14.4.2026 13:48:05 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 14.4. Satakunnan ammattikorkeakoulua (SAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 29.4.2026*. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä. (ei 28.4., kuten tiedotteessa aluksi virheellisesti luki)
