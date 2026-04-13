Uutuuskirja auttaa irti digikoukusta – vanhemmille suunnattu opas lupaa rauhaa ruuturiitoihin
29.4.2026 07:00:00 EEST | Duodecim | Tiedote
Liiallinen digilaitteiden käyttö heikentää lasten ja nuorten hyvinvointia. Kustannus Oy Duodecimin julkaisema teos tarjoaa konkreettisia keinoja turvalliseen digilaitteiden käyttöön perheissä. Vastuu muutoksesta on vanhemmilla.
Nuorisolääkärit, LT, dosentti Silja Kosola ja LT Jenni Miettinen pureutuvat lasten ja nuorten lisääntyneen ruutuajan aiheuttamiin ongelmiin teoksessaan Irti digikoukusta! Ruuturiidoista rauhaan. Kirja lisää ymmärrystä lasten ja nuorten digilaitteiden käytöstä, vahvistaa hyvinvointia tukevia digitapoja ja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä digimaailman houkutusten hallintaan.
”Älylaitteiden liikakäyttö ei ole nuorten vika. Aikuiset ovat luoneet äärimmäisen koukuttavan digitaalisen ympäristön, jossa nuoret elävät. Ei vanhempiakaan voi syyttää, tilanne on kehittynyt huomaamatta. Nyt on kuitenkin korjausliikkeen aika”, Kosola sanoo.
Kehittyvät aivot tarvitsevat ruuturajoja
Runsas ja yksipuolinen ruutuaika on lapsille ja nuorille erityisen haitallista, sillä kehittyvät aivot muovautuvat sen mukaan, millaisille ärsykkeille ne altistuvat.
Liiallinen digilaitteiden käyttö kuormittaa aivoja, heikentää keskittymiskykyä ja oppimista sekä lisää ahdistuneisuutta ja mielialan vaihteluita. Laitteet vievät helposti aikaa myös unelta, liikunnalta ja kasvokkaiselta kohtaamiselta.
”Työssäni huomaan, että monen nuoren hyvinvoinnin haasteiden taustalla toistuu liiallinen ruutuaika”, opiskeluterveydenhuollossa työskentelevä Miettinen kertoo.
Kun kasvokkainen vuorovaikutus vähenee, empatiakyky ja tunnetaidot kehittyvät heikommin. Myös yksinäisyyden kokemus voi lisääntyä, vaikka yhteyksiä toisiin ihmisiin olisi enemmän kuin koskaan.
Käytännön tukea tasapainoiseen digiarkeen
Kirjassa esitellään tutkittuun tietoon ja kokemukseen nojaavia konkreettisia keinoja, jotka auttavat pitämään yllä terveitä digirutiineja. Ääneen pääsevät tekijöiden haastattelemat aivotutkijat sekä some- ja pelimaailman asiantuntijat, joiden vinkeistä vanhemmat saavat tukea perheen pelisääntöjen luomiseen.
”Muutos alkaa pienistä asioista. Esimerkiksi puhelimen näytön muuttaminen harmaasävyiseksi on yllättävän toimiva keino vähentää puhelimen houkuttelevuutta”, Miettinen vinkkaa.
Kirjassa korostetaan vanhemman vastuuta: aikuisen tehtävänä on asettaa digilaitteiden käytölle selkeät rajat ja luoda arkeen rakenteita, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia.
”Sen lisäksi, että lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen tukea digilaitteiden käytön rajaamisessa, he tarvitsevat myös aikuisen läsnäoloa. Se ei onnistu, jos vanhempi itse on digikoukussa”, Kosola muistuttaa.
Tietoa tekijöistä

LT, dosentti Silja Kosola on nuorisolääkäri ja kahden nuoren aikuisen äiti. Silja pyrkii edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia kasvokkaisten kohtaamisten lisäksi tutkimuksen, koulutuksen ja viestinnän keinoin.

LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Jenni Miettinen on nuorisolääkäri ja kohta kolmen teinin äiti. Jenni työskentelee nuorisolääkärinä, koululääkärinä ja tutkijana pitääkseen nuorten puolia ja ääntä kuuluvilla aikuisten maailmassa.
Irti digikoukusta! Ruuturiidoista rauhaan. Silja Kosola, Jenni Miettinen. Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2026, 256 sivua. ISBN 978-952-360-699-9 (kirja). ISBN 978-952-360-771-2 (e-kirja. ISBN 978-952-360-772-9 (äänikirja).
Lisätietoja: LT, dosentti Silja Kosola, p. 050 5444 975, silja.kosola@helsinki.fi. LT Jenni Miettinen, p. 040 7156 994, jenni.v.miettinen@helsinki.fi. Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi. Arvostelukappaleiden tilaukset: kirjat@duodecim.fi.
Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön
Lue lisää julkaisijalta Duodecim
VIELÄ TÄNÄÄN EHDIT ILMOITTAUTUA Hyviä uutisia suomalaisesta terveydenhuollosta – tule kuulolle!13.4.2026 08:25:09 EEST | Kutsu
Suomalaisesta terveydenhuollosta on myös hyviä uutisia: ratkaisuja on, niihin vain pitää tarttua. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja PROSHADE-hanke kertovat, miten terveydenhuolto saadaan toimimaan paremmin ja samalla käytettyä rajalliset yhteiset voimavarat viisaasti. Tervetuloa kuulolle!
Miksi kolmasosa tyypin 1 diabeetikoista sairastuu munuaistautiin? Per-Henrik Groop on etsinyt vastausta jo vuosikymmeniä10.4.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Professori Per-Henrik Groop on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä diabeteksen munuaistaudin arvoituksen selvittämiseksi.
