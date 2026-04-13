Uutuuskirja auttaa irti digikoukusta – vanhemmille suunnattu opas lupaa rauhaa ruuturiitoihin

Nuorisolääkärit, LT, dosentti Silja Kosola ja LT Jenni Miettinen pureutuvat lasten ja nuorten lisääntyneen ruutuajan aiheuttamiin ongelmiin teoksessaan Irti digikoukusta! Ruuturiidoista rauhaan. Kirja lisää ymmärrystä lasten ja nuorten digilaitteiden käytöstä, vahvistaa hyvinvointia tukevia digitapoja ja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä digimaailman houkutusten hallintaan.

”Älylaitteiden liikakäyttö ei ole nuorten vika. Aikuiset ovat luoneet äärimmäisen koukuttavan digitaalisen ympäristön, jossa nuoret elävät. Ei vanhempiakaan voi syyttää, tilanne on kehittynyt huomaamatta. Nyt on kuitenkin korjausliikkeen aika”, Kosola sanoo.

Kehittyvät aivot tarvitsevat ruuturajoja

Runsas ja yksipuolinen ruutuaika on lapsille ja nuorille erityisen haitallista, sillä kehittyvät aivot muovautuvat sen mukaan, millaisille ärsykkeille ne altistuvat.

Liiallinen digilaitteiden käyttö kuormittaa aivoja, heikentää keskittymiskykyä ja oppimista sekä lisää ahdistuneisuutta ja mielialan vaihteluita. Laitteet vievät helposti aikaa myös unelta, liikunnalta ja kasvokkaiselta kohtaamiselta.

”Työssäni huomaan, että monen nuoren hyvinvoinnin haasteiden taustalla toistuu liiallinen ruutuaika”, opiskeluterveydenhuollossa työskentelevä Miettinen kertoo.

Kun kasvokkainen vuorovaikutus vähenee, empatiakyky ja tunnetaidot kehittyvät heikommin. Myös yksinäisyyden kokemus voi lisääntyä, vaikka yhteyksiä toisiin ihmisiin olisi enemmän kuin koskaan.

Käytännön tukea tasapainoiseen digiarkeen

Kirjassa esitellään tutkittuun tietoon ja kokemukseen nojaavia konkreettisia keinoja, jotka auttavat pitämään yllä terveitä digirutiineja. Ääneen pääsevät tekijöiden haastattelemat aivotutkijat sekä some- ja pelimaailman asiantuntijat, joiden vinkeistä vanhemmat saavat tukea perheen pelisääntöjen luomiseen.

”Muutos alkaa pienistä asioista. Esimerkiksi puhelimen näytön muuttaminen harmaasävyiseksi on yllättävän toimiva keino vähentää puhelimen houkuttelevuutta”, Miettinen vinkkaa.

Kirjassa korostetaan vanhemman vastuuta: aikuisen tehtävänä on asettaa digilaitteiden käytölle selkeät rajat ja luoda arkeen rakenteita, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia.

”Sen lisäksi, että lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen tukea digilaitteiden käytön rajaamisessa, he tarvitsevat myös aikuisen läsnäoloa. Se ei onnistu, jos vanhempi itse on digikoukussa”, Kosola muistuttaa.



Tietoa tekijöistä

LT, dosentti Silja Kosola on nuorisolääkäri ja kahden nuoren aikuisen äiti. Silja pyrkii edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia kasvokkaisten kohtaamisten lisäksi tutkimuksen, koulutuksen ja viestinnän keinoin.

LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Jenni Miettinen on nuorisolääkäri ja kohta kolmen teinin äiti. Jenni työskentelee nuorisolääkärinä, koululääkärinä ja tutkijana pitääkseen nuorten puolia ja ääntä kuuluvilla aikuisten maailmassa.

Irti digikoukusta! Ruuturiidoista rauhaan. Silja Kosola, Jenni Miettinen. Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2026, 256 sivua. ISBN 978-952-360-699-9 (kirja). ISBN 978-952-360-771-2 (e-kirja. ISBN 978-952-360-772-9 (äänikirja).

