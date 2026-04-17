Espoon seurakuntayhtymä

Tapiolan seurakunnan kirkkoherran vaali etenee

22.4.2026 07:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Jaa

Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki kolmetoista henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli totesi lausunnossaan kaikki kaksitoista hakijaa päteviksi virkaan. Tapiolan seurakuntaneuvosto päätti 21.4. kokouksessaan valita jatkoon hakukriteereiden, hakemusasiakirjojen, tuomiokapitulin lausunnon ja valmisteluryhmän arviointikeskustelun mukaan viisi hakijaa.

Tapiolan kirkon kirkkosali.
Tapiolan kirkon kirkkosali. Kuva: Jukka Granström.

Jatkoon valitut hakijat ovat:

Elina Hellqvist, strategisen kehittämisen johtaja, Kirkkohallitus
Vilppu Huomo, seurakuntapastori, Espoon tuomiokirkkoseurakunta  
Jarmo Karjalainen, johtava pappi, Suomen Merimieskirkko  
Meri-Anna Paloniemi, arkkipiispa Tapio Luoman erityisavustaja  
Heidi Zitting, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tapiolan kirkkoherran vaali on välillinen eli valinnan tekee luottamushenkilöistä koostuva seurakuntaneuvosto. Tämä on ollut yleinen käytäntö viimeaikaisissa pääkaupunkiseudun kirkkoherran vaaleissa, myös Espoossa. Olarin seurakunnan kirkkoherra Antti Malinen toimii tuomiokapitulin nimeämänä vaalin valmistelijana.

Tapiolan seurakunnan seurakuntaneuvosto oli asettanut kriteerit, joista vaalin valmisteluryhmä valitsi keskeisimmiksi seuraavat:

Kirkkoherran tulee olla teologisesti osaava ja laaja-alainen sekä hengellisesti avarakatseinen, Hänellä tulee olla vahvaa kokemusta ja näyttöä hyvästä asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Kirkkoherralla tulee olla vahvaa strategista osaamista sekä talous- ja hallintojohtamisen kokemusta. Häneltä edellytetään hyvää yhteistyötä luottamushenkilöiden, Espoon seurakuntien ja yhtymän sekä verkostojen kanssa sekä valmiutta työskennellä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten työryhmien kanssa rohkaisevalla ja osallistavalla otteella.

Muut seitsemän hakijaa ovat: 
 
Sini Hulmi, käytännöllisen teologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Oili Karinen, seurakuntapastori, Olarin seurakunta 
Mikko Salmi, seurakuntapastori, Tuiran seurakunta, Oulu 
Tapio Suontakanen, seurakuntapastori, Olarin seurakunta 
Johannes Tikka, kirkkoherra, Hangon suomalainen seurakunta 
Juha Virta, seurakuntapastori, Olarin seurakunta 
Timo Waris, seurakuntapastori, Nokian seurakunta

Tutustu kirkkoherraehdokkaisiin

Tapiolan seurakuntalaiset pääsevät tutustumaan hakijoihin verkossa kirkkoherranvaalistriimin kautta tiistaina 28.4. klo 18 Tapiolan seurakunnan YouTube-kanavalla  Tapiolan seurakunta - YouTube.

Valintaprosessin jatko

  • Tiistaina 28.4. klo 18–20 järjestetään iltakoulu seurakuntaneuvoston jäsenille. Tilaisuudesta striimataan Tapiolan seurakunnan YouTube-kanavalle tunnin mittainen osuus klo 18–19.
  • Tiistaina 5.5. seurakuntaneuvosto päättää soveltuvuusarvioon lähetettävistä hakijoista.
  • Seurakuntalaistilaisuus järjestetään maanantaina 18.5. klo 18.
  • Tiistaina 16.6. kirkkoherran valinta ja mahdollisuus tulla onnittelemaan valittua henkilöä klo 19 Tapiolan kirkolle.

Nykyinen kirkkoherra Päivi Linnoinen jää eläkkeelle huhtikuussa 2027. Uusi kirkkoherra aloittaa viransijaisena 7.1.2027 ja virassa 1.4.2027. Linnoinen on johtanut Tapiolan seurakuntaa vuodesta 2013.

Tapiolan seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Noin 21 300 jäsenen seurakunta on tunnettu muun muassa vahvasta lapsi- ja nuorisotyöstä, monikulttuurisesta työotteesta. Seurakunnassa toimii vapaaehtoisia noin 500 ja työntekijöitä noin 40.  

 
Tiedusteluihin vastaa:

Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen.

Avainsanat

kirkko espoossaespootapiolan seurakuntakirkkoherranvaali

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tapiolan kirkon kirkkosali.
Tapiolan kirkon kirkkosali.
Kuva: Jukka Granström.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye