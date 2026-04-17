Tapiolan seurakunnan kirkkoherran vaali etenee

Jatkoon valitut hakijat ovat:

Elina Hellqvist, strategisen kehittämisen johtaja, Kirkkohallitus

Vilppu Huomo, seurakuntapastori, Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Jarmo Karjalainen, johtava pappi, Suomen Merimieskirkko

Meri-Anna Paloniemi, arkkipiispa Tapio Luoman erityisavustaja

Heidi Zitting, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tapiolan kirkkoherran vaali on välillinen eli valinnan tekee luottamushenkilöistä koostuva seurakuntaneuvosto. Tämä on ollut yleinen käytäntö viimeaikaisissa pääkaupunkiseudun kirkkoherran vaaleissa, myös Espoossa. Olarin seurakunnan kirkkoherra Antti Malinen toimii tuomiokapitulin nimeämänä vaalin valmistelijana.

Tapiolan seurakunnan seurakuntaneuvosto oli asettanut kriteerit, joista vaalin valmisteluryhmä valitsi keskeisimmiksi seuraavat:

Kirkkoherran tulee olla teologisesti osaava ja laaja-alainen sekä hengellisesti avarakatseinen, Hänellä tulee olla vahvaa kokemusta ja näyttöä hyvästä asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Kirkkoherralla tulee olla vahvaa strategista osaamista sekä talous- ja hallintojohtamisen kokemusta. Häneltä edellytetään hyvää yhteistyötä luottamushenkilöiden, Espoon seurakuntien ja yhtymän sekä verkostojen kanssa sekä valmiutta työskennellä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten työryhmien kanssa rohkaisevalla ja osallistavalla otteella.

Muut seitsemän hakijaa ovat:



Sini Hulmi, käytännöllisen teologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Oili Karinen, seurakuntapastori, Olarin seurakunta

Mikko Salmi, seurakuntapastori, Tuiran seurakunta, Oulu

Tapio Suontakanen, seurakuntapastori, Olarin seurakunta

Johannes Tikka, kirkkoherra, Hangon suomalainen seurakunta

Juha Virta, seurakuntapastori, Olarin seurakunta

Timo Waris, seurakuntapastori, Nokian seurakunta

Tutustu kirkkoherraehdokkaisiin

Tapiolan seurakuntalaiset pääsevät tutustumaan hakijoihin verkossa kirkkoherranvaalistriimin kautta tiistaina 28.4. klo 18 Tapiolan seurakunnan YouTube-kanavalla Tapiolan seurakunta - YouTube.

Valintaprosessin jatko

Tiistaina 28.4. klo 18–20 järjestetään iltakoulu seurakuntaneuvoston jäsenille. Tilaisuudesta striimataan Tapiolan seurakunnan YouTube-kanavalle tunnin mittainen osuus klo 18–19.

Tiistaina 5.5. seurakuntaneuvosto päättää soveltuvuusarvioon lähetettävistä hakijoista.

Seurakuntalaistilaisuus järjestetään maanantaina 18.5. klo 18.

Tiistaina 16.6. kirkkoherran valinta ja mahdollisuus tulla onnittelemaan valittua henkilöä klo 19 Tapiolan kirkolle.

Nykyinen kirkkoherra Päivi Linnoinen jää eläkkeelle huhtikuussa 2027. Uusi kirkkoherra aloittaa viransijaisena 7.1.2027 ja virassa 1.4.2027. Linnoinen on johtanut Tapiolan seurakuntaa vuodesta 2013.

Tapiolan seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Noin 21 300 jäsenen seurakunta on tunnettu muun muassa vahvasta lapsi- ja nuorisotyöstä, monikulttuurisesta työotteesta. Seurakunnassa toimii vapaaehtoisia noin 500 ja työntekijöitä noin 40.



