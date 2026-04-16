Ilmoita av-teoksesi: Vuoden 2026 musiikkioivalluksen haku nyt auki!

Palkinnon jakajana toimii AV Music -palvelu, jonka Teosto ja Gramex perustivat vuonna 2023 auttamaan av-tuotantojen tekijöitä musiikkioikeuksien hankkimisessa.

Vuoden musiikkioivallus -palkinnolla halutaan nostaa esiin musiikin käyttöä av-teoksissa sekä muistuttaa musiikin merkityksestä osana tarinankerrontaa. Hakijoiksi toivotaan eri lajityyppejä, kuten lyhyitä tai pitkiä elokuvia, tv-sarjoja, lastenohjelmia, animaatioita tai muita televisio-ohjelmia.

”Musiikilla on iso rooli tarinoiden tunteiden ja tunnelmien välittämisessä. On hienoa, että Vuoden musiikkioivallus nostaa esiin niitä elokuvia ja sarjoja, joissa musiikin valintaan on panostettu ja kiinnitetty erityistä huomiota ja se tuo lisäarvoa koko teokselle. Rohkeasti siis ilmoittamaan tuotantoja kilpailuun!”, APFIn toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa kannustaa.

Esitettävän teoksen musiikki voi olla tilausmusiikkia, äänitemusiikkia tai molempia – kotimaista tai kansainvälistä.

Viime vuonna palkinnon voitti dokumenttielokuva ‘Aurinko laskee Lemmenjoella’ (tuotanto: Danish Bear Productions Oy).

”Musiikki on olennainen osa voittajateoksen kerrontaa ja teeman ilmaisua. Musiikki kulkee mukana sekä konkreettisena elementtinä että syvällisenä vertauskuvana, joka kiteyttää kokonaisen kulttuurin murrosvaiheen. Musiikki ei ainoastaan tue tarinaa, vaan tuo esiin sen kerrostumat – kuin aarteet, jotka on kaivettu esiin historian syvyyksistä”, kuvaili tuomaristo vuoden 2025 voittajaa.

Palkinnon saaja valitaan kotimaisten tuotantoyhtiöiden ja tuottajien ehdottamista av-teoksista. Ehdokkaina voivat olla teokset, jotka on julkaistu kesäkuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana. Voittaja palkitaan 1000 euron musiikkielämyslahjakortilla, jonka voi käyttää esimerkiksi tuotantotiimin keikka- tai konsertti-iltaan.

Valinnan palkinnosta tekee riippumaton tuomaristo, johon kuuluvat muun muassa Creative & Strategic Partner Emmy Puustjärvi, Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori Susanna Välimäki sekä peli- ja mediasäveltäjä Jukio Kallio. Raadin puheenjohtaja toimii tietokirjailija-toimittaja Jussi Ahlroth ja sihteerinä AV Music -palvelun ja NCB:n Licensing Manager Eveliina Pitkänen.

Palkinto luovutetaan saajalleen 28.8.2026 järjestettävän Screen Helsinki -tapahtuman iltajuhlassa. Screen Helsinki on audiovisuaalisen alan ammattilaistapahtuma. Tapahtuman järjestää kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry.



Teoksen ilmoittaminen lomakkeella: https://apfi-lv.creamailer.fi/survey/answer/2ndweejbg64hu