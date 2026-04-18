Eurojackpotin potti kohoaa 36 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 17/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 31, 32, 36, 39 ja 47. Tähtinumerot ovat 7 ja 8.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kahdelle 5+1-tulokselle, joilla sai tällä kierroksella 3 066 954 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Espanjaan.

5+0-tuloksilla voitti 156 298 euroa. Voittorivejä oli viisi, ja ne osuivat Saksaan, Norjaan, Kroatiaan, Ruotsiin ja Kreikkaan.

Suomen suurin voitto osui yhdelle 4+2-tulokselle, jolla voitti 6 445 euroa.

Jokeri-pelin voittorivi tiistaina on 8 5 5 4 4 6 7. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 4, 8, 30, 31, 38, 39 ja lisänumero 29. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Rooma 33. Tonnin voittoja löytyi neljä kappaletta.