Eurojackpotin potti kohoaa 36 miljoonaan euroon
21.4.2026 22:29:59 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 36 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin kierroksen 17/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 31, 32, 36, 39 ja 47. Tähtinumerot ovat 7 ja 8.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kahdelle 5+1-tulokselle, joilla sai tällä kierroksella 3 066 954 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Espanjaan.
5+0-tuloksilla voitti 156 298 euroa. Voittorivejä oli viisi, ja ne osuivat Saksaan, Norjaan, Kroatiaan, Ruotsiin ja Kreikkaan.
Suomen suurin voitto osui yhdelle 4+2-tulokselle, jolla voitti 6 445 euroa.
Jokeri-pelin voittorivi tiistaina on 8 5 5 4 4 6 7. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 4, 8, 30, 31, 38, 39 ja lisänumero 29. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Rooma 33. Tonnin voittoja löytyi neljä kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Loton potti nousee neljään miljoonaan euroon - kolme 84 000 euron voittoa jakoon18.4.2026 23:04:23 EEST | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 16/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla neljä miljoonaa euroa.
Eurojackpotin potti kasvaa noin 28 miljoonaan euroon - Kajaaniin 20 000 euron voitto17.4.2026 22:26:15 EEST | Tiedote
Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistaina pelin potti kohoaa noin 28 miljoonaan euroon.
Kaikki tai ei mitään -pelistä täysosuma Imatralle17.4.2026 16:24:33 EEST | Tiedote
Imatralla rivinsä tehnyt pelaaja onnistui saamaan Kaikki tai ei mitään -pelin torstain arvonnassa kaikki 12 arvottua numeroa väärin ja voitti 125 000 euroa.
Ravit Ruutuun – Veikkauksen TotoTV näkyy ilmaiseksi Ruutu-palvelussa 9.5. alkaen17.4.2026 12:28:04 EEST | Tiedote
Veikkaus ja Sanoma Media Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä raviurheilun TotoTV:n koti on jatkossa Ruutu. Tasokkaat raviurheilulähetykset kotimaasta ja ulkomailta ovat jatkossa katsottavissa ilmaiseksi Ruutu-palvelussa korkealla laadulla.
Ranuan Milli-voittaja: ”Ei siellä mittään miljoonia näkynyt”17.4.2026 09:46:56 EEST | Tiedote
Tiistaina 7.4. osui Milli-pelin miljoonan euron päävoitto ranualaiselle nettipelaajalle. Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti voittajan pian voiton jälkeen.
