Pikakommentti: Sota Lähi-idässä tuo synkkiä pilviä työmarkkinoille – nuorten työttömyys edellyttää täsmätoimia kehysriihessä
22.4.2026 09:16:01 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Työllisyys- ja työttömyysaste ovat pysytelleet Suomessa kohtalaisen vakaina alkuvuoden ajan, mutta esimerkiksi nuorten työttömien määrä on yhä hyvin korkea. Uhkakuvia työmarkkinoiden kehitykseen tuo etenkin sota Lähi-idässä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk:
”Kuukausittaiset muutokset ovat viime aikoina olleet varsin pieniä. On mahdollisuuksia siihen, että työmarkkinoiden tilanne tasaantuu, mutta jos sota Lähi-idässä pitkittyy, se heikentäisi talouskehitystä ja heijastuisi myös työmarkkinoille.”
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2026 maaliskuussa 22 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 30 000 enemmän. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,0 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,4 %.
Nuorten työttömien määrä näyttää kääntyneen lievään laskuun vuodenvaihteesta, mutta taso on edelleen erittäin korkea. Korkeakoulutettujen työttömyydessä puolestaan on yhä pientä kasvua. Pitkäaikaistyöttömiä on jo noin 140 000.
”Nuorten korkea työttömyys on huolestuttavaa, ja sen vähentämiseen tulisi suunnata kehysriihessä täsmätoimia”, sanoo Busk.
Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat miinukset työllisissä on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen nähty teollisuudessa sekä informaation ja viestinnän toimialoilla. Näistä jälkimmäinen voi osin selittää korkeakoulutettujen työttömyyttä.
Yhteyshenkilöt
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 164 8136henna.busk@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
