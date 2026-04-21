Pikakommentti: Sota Lähi-idässä tuo synkkiä pilviä työmarkkinoille – nuorten työttömyys edellyttää täsmätoimia kehysriihessä

Kysely: Järvi-Suomen ruokapalveluilla on intoa luomun käyttöön – korkeiksi koetut hinnat ja saatavuus hidasteena 9.4.2026 09:16:05 EEST | Tiedote

Luomutuotteiden käyttö ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen kiinnostavat Järvi-Suomen ruokapalvelutoimijoita, kertoo alueen ruokapalveluille tehty kysely. Monet ruokapalvelut käyttävät luomutuotteita viikoittain, ja etenkin viljatuotteet ovat suosittuja. Alueen maatalousyrittäjät taas toivoisivat korkeampia tuottajahintoja luomusta ja byrokratian keventämistä, mikä käy ilmi tuottajille tehdyistä haastatteluista.