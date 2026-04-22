Lounais-Suomen maaseutuyritykset investoivat edellisvuosia vilkkaammin
22.4.2026 09:14:52 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Maaseudun yritystukihakemusten määrä kasvoi vuonna 2025 Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen alueella yli kolmanneksen edellisvuodesta, ja positiivinen kehitys jatkuu. Elinvoimakeskuksen johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla kertoo, että yrittäjät näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua ja investoida.
Vuoden 2025 aikana Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa ja Leader-ryhmissä tehtiin yli 500 maaseudun yritystukipäätöstä.
– Maaseudun yrittäjät näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuksia ja uskaltavat investoida kasvuun ja uudistumiseen. Hakemusmäärän kasvu kertoo luottamuksesta alueen elinvoimaan. Hakijoiden joukossa on runsaasti ensikertalaisia, joten ilmeisesti myös tietoisuus tukimahdollisuuksista on kasvanut, arvioi Lounais‑Suomen elinvoimakeskuksen johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla.
Viime vuonna hyväksyttyjen rahoituskohteiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä 37 miljoonaa euroa, josta tukea myönnettiin yli 9 miljoonaa euroa. Tästä 4,3 miljoonaa euroa kohdistui Satakunnan ja 4,8 miljoonaa euroa Varsinais-Suomen yrityksiin.
Tukea metalli- ja meriteollisuudesta matkailuun ja elintarvikkeisiin
Halla kertoo, että alkuvuosi on jatkunut vilkkaana. Tukea hakeneiden yritysten kirjossa korostuvat Lounais-Suomen vahvuudet.
– Hakemusten joukossa korostuvat elintarvikkeiden jalostus, metalli- ja meriteollisuuden alihankinta, maaseutumatkailu sekä monipuoliset palvelut. Erityisesti kiertotalouteen, energiatehokkuuteen ja materiaalien hyötykäyttöön liittyvät kehittämishankkeet yleistyvät edelleen, Halla summaa.
Halla kertoo, että erityisesti Varsinais-Suomessa tavoitellaan maaseutu- ja saaristomatkailun kasvua.
Kolmannes kaikista hyväksytyistä hankkeista kohdistuu yritystoiminnan kehittämiseen, kuten uusien markkinoiden ja jakelukanavien selvittämiseen sekä tuotekehitykseen.
Valintajakso päättyy 15. toukokuuta
Haku on jatkuva, mutta nyt käynnissä oleva Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen valintajakso päättyy 15. toukokuuta.
Tukea voivat hakea eri toimialojen yritykset, jotka sijaitsevat maaseudulla.
– Jopa 84 prosenttia Lounais-Suomen pinta-alasta on maaseutua, joten kannattaa selvittää tukimahdollisuus, vaikka ei itse mieltäisikään sijaintia maaseuduksi.
Samalla elinvoimakeskuksessa korostetaan huolellisen valmistautumisen merkitystä.
– Hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää, että myös kokonaisrahoitus on varmistettu esimerkiksi pankin tai Finnveran luottolupauksella, Halla neuvoo.
Vuoden 2026 aikana Lounais-Suomen elinvoimakeskus voi myöntää yritystukia yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla. Lisäksi paikalliset Leader-ryhmät rahoittavat yritysten perustamista sekä mikroyritysten kehittämistä ja investointeja.
EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvia yritystukia voi hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät, jotka myös neuvovat tukien hakemisessa.
Lisätiedot
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hilkka HallaMaaseutuyksikkö: yritystuetPuh:+358 295 022 085hilkka.halla@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme