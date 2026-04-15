Saikantalo valmistui Lempäälässä – avautuu käyttöön Asuntomessuilla

Saikantalossa on tilat varhaiskasvatuksen kuudelle lapsiryhmälle sekä alakoululle. Tilat mahdollistavat monipuolista ilta- ja vapaa-ajan käyttöä toimien alueen ”kylätalona”. Saikantalo toimii Asuntomessujen yhtenä messukohteena 10.7.–9.8.2026.

Saikantalon sydän muodostuu monimuotoisesta keskusalueesta, joka koostuu auditorioportaista, muunneltavasta ruokailutilasta, liikuntasalista, aulasta ja musiikkiluokasta, jotka toimivat yhdessä, erikseen ja erilaisina yhdistelminä. Keskusalue toimii alkuun Asuntomessujen kahvila- ja ravintolatiloina. Myöhemmin tiloissa voidaan kokoontua koko koulun ja päiväkodin väen tai alueen asukkaiden kesken.

Sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen tilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää monipuolisesti yhdistäen ne tarvittaessa myös isommiksi tiloiksi. Näin mahdollistuu esimerkiksi laajempi toiminnallinen oppiminen. Luokkatilat ja pienryhmätilat sijoittuvat soluaulaksi kutsutun yhteisen, avaran tilan ympärille. Varhaiskasvatukselle on omat, monikäyttöiset ja muunneltavat tilat.

Oppimisen ja kasvun uusi koti

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijoittuminen Saikantalossa saman katon alle luo mahdollisuuden uudenlaiselle toimintakulttuurille ja yhdessä tekemiselle. Lapsen oppimisen polku mahdollistuu aina varhaiskasvatuksen aloittamisesta alakoulun viimeiselle luokalle. Lisäksi Saikantalossa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa esioppilaille sekä 1.–2. luokkalaisille.

– Saikantalon suunnittelussa on otettu huomioon eri-ikäisten lasten tarpeet sekä sisä- että ulkotilojen suhteen. Joustavat tilat mahdollistavat erikokoisissa ryhmissä toimimisen ja oppimisen sekä erilaiset työskentelytavat. Talon esteettisyys ja valoisuus ilahduttavat jokaisella käyntikerralla. Tulevien käyttäjien näkökulmasta projekti on ollut mielenkiintoinen ja yhteistyö Laptin kanssa on sujunut moitteettomasti, toteavat varhaiskasvatusyksikön johtaja Tuija Kallio ja rehtori Katja Savinainen.

Mittava hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa

Saikantalon rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2024. Saikantalo toteutettiin KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana, ja KVR-urakoitsijana toimii Rakennusliike Lapti Oy. Hanke pysyi aikataulun ja rahoituksen osalta suunnitellussa. Urakan arvo on noin 24,5 miljoonaa euroa.

– On ollut suuri ilo tehdä tiiviistä yhteistyöstä tilaajan ja käyttäjän edustajien kanssa hankkeen alkumetreistä aivan rakentamisen loppuun asti. Meillä on kaikilla ollut yhteisenä päämääränä tehdä Saikantalosta koko alueen yhteen kokoava keskipiste. Yhteisöllisyyden ja toimivuuden lisäksi toteutuksessa on huomioitu vahvasti ekologisuus, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.

Saikantalon laajuus on noin 7 500 bruttoneliömetriä. Saikantalo on toteutettu neljän tähden Rakennustiedon ympäristöluokituskriteerien mukaisesti, mikä tarkoittaa energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestäviä ratkaisuja.

Saikantalon ulkoseinät ovat massiivipuuta, ja puumateriaali näkyy vahvasti myös sisätiloissa. Lempäälän kunnassa on haluttu edistää puurakentamista mahdollisuuksien mukaan niin omassa kuin yksityisessäkin rakentamisessa. Saikantalossa puunkäyttö on optimoitu mahdollisimman suureksi, huomioiden kustannustehokkuus, laatu ja käytettävyys. Valittujen ratkaisujen myötä Saikantalo on kirkkaasti A-energiatehokkuusluokkaa. Saikantalo on myös varustettu aurinkopaneeleilla, jotka tuottavat osan rakennuksen sähköstä. Rakentamisessa on varauduttu myös oman kiinteistöakun hankintaan sekä sähkön ja kaukolämmön kulutusjoustoon.

– Saikantalon rakennushankkeessa yhteistyö urakoitsijan kanssa sujui erinomaisesti koko hankkeen ajan. Eri osapuolten välinen yhteistyö oli mutkatonta, ja sillä oli merkittävä rooli hankkeen onnistumisessa. Haluan omalta osaltani kiittää Rakennusliike Lapti Oy:n väkeä hyvin toteutetusta hankkeesta ja laadukkaasta lopputuloksesta, korostaa rakennuttajainsinööri Henri Luhtamaa Lempäälän kunnalta.

Faktaa Saikantalosta

Käyttötarkoitus: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen rakennus

Käyttöönotto: Saikan koulu ja päiväkoti Saikka aloittavat toimintansa 17.8.2026

Saikantalo toimii Asuntomessujen messukohteena 10.7.–9.8.2026

Rakentaminen käynnistyi keväällä 2024, valmistui aikataulussa ja budjetissa

Toteutus: KVR-urakka, urakoitsija Rakennusliike Lapti Oy

Urakan arvo: noin 24,5 miljoonaa euroa

Laajuus: noin 7 500 bruttoneliömetriä

E-luku eli laskennallinen energiatehokkuus 58 kWh/m², joka on 35 % matalampi kuin A-energialuokan koulujen ja päiväkotien raja-arvo 90 kWh/m²

Neljän tähden Rakennustiedon ympäristöluokitus, A-energiatehokkuusluokka, aurinkopaneelit ja laaja puun käyttö.

Lisätietoa:

Ulla Palo-oja, rakennuttajapäällikkö, Lempäälän kunta, puh. 050 3839 764, ulla.palo-oja@lempaala.fi

Tuomo Turkkinen, aluejohtaja, Rakennusliike Lapti Oy, puh. 040 717 7576, tuomo.turkkinen@lapti.fi