Saikantalo valmistui Lempäälässä – avautuu käyttöön Asuntomessuilla
22.4.2026 09:07:51 EEST | Lempäälän kunta | Tiedote
Lempäälän kunnan rakennushanke, varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle rakennettu Saikantalo on valmistunut. Rakennushankkeen päättymisen jälkeen rakennuksessa alkavat irtokalustetoimitukset sekä tilojen varustelu. Kesällä Saikantalo toimii messukohteena sekä Asuntomessut Oy:n käytössä messuorganisaation toimistotiloina ja ravintolatoimitsijan käytössä. Saikan koulu ja päiväkoti Saikka aloittavat toimintansa tiloissa 17.8.2026.
Saikantalossa on tilat varhaiskasvatuksen kuudelle lapsiryhmälle sekä alakoululle. Tilat mahdollistavat monipuolista ilta- ja vapaa-ajan käyttöä toimien alueen ”kylätalona”. Saikantalo toimii Asuntomessujen yhtenä messukohteena 10.7.–9.8.2026.
Saikantalon sydän muodostuu monimuotoisesta keskusalueesta, joka koostuu auditorioportaista, muunneltavasta ruokailutilasta, liikuntasalista, aulasta ja musiikkiluokasta, jotka toimivat yhdessä, erikseen ja erilaisina yhdistelminä. Keskusalue toimii alkuun Asuntomessujen kahvila- ja ravintolatiloina. Myöhemmin tiloissa voidaan kokoontua koko koulun ja päiväkodin väen tai alueen asukkaiden kesken.
Sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen tilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää monipuolisesti yhdistäen ne tarvittaessa myös isommiksi tiloiksi. Näin mahdollistuu esimerkiksi laajempi toiminnallinen oppiminen. Luokkatilat ja pienryhmätilat sijoittuvat soluaulaksi kutsutun yhteisen, avaran tilan ympärille. Varhaiskasvatukselle on omat, monikäyttöiset ja muunneltavat tilat.
Oppimisen ja kasvun uusi koti
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijoittuminen Saikantalossa saman katon alle luo mahdollisuuden uudenlaiselle toimintakulttuurille ja yhdessä tekemiselle. Lapsen oppimisen polku mahdollistuu aina varhaiskasvatuksen aloittamisesta alakoulun viimeiselle luokalle. Lisäksi Saikantalossa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa esioppilaille sekä 1.–2. luokkalaisille.
– Saikantalon suunnittelussa on otettu huomioon eri-ikäisten lasten tarpeet sekä sisä- että ulkotilojen suhteen. Joustavat tilat mahdollistavat erikokoisissa ryhmissä toimimisen ja oppimisen sekä erilaiset työskentelytavat. Talon esteettisyys ja valoisuus ilahduttavat jokaisella käyntikerralla. Tulevien käyttäjien näkökulmasta projekti on ollut mielenkiintoinen ja yhteistyö Laptin kanssa on sujunut moitteettomasti, toteavat varhaiskasvatusyksikön johtaja Tuija Kallio ja rehtori Katja Savinainen.
Mittava hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa
Saikantalon rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2024. Saikantalo toteutettiin KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana, ja KVR-urakoitsijana toimii Rakennusliike Lapti Oy. Hanke pysyi aikataulun ja rahoituksen osalta suunnitellussa. Urakan arvo on noin 24,5 miljoonaa euroa.
– On ollut suuri ilo tehdä tiiviistä yhteistyöstä tilaajan ja käyttäjän edustajien kanssa hankkeen alkumetreistä aivan rakentamisen loppuun asti. Meillä on kaikilla ollut yhteisenä päämääränä tehdä Saikantalosta koko alueen yhteen kokoava keskipiste. Yhteisöllisyyden ja toimivuuden lisäksi toteutuksessa on huomioitu vahvasti ekologisuus, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.
Saikantalon laajuus on noin 7 500 bruttoneliömetriä. Saikantalo on toteutettu neljän tähden Rakennustiedon ympäristöluokituskriteerien mukaisesti, mikä tarkoittaa energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestäviä ratkaisuja.
Saikantalon ulkoseinät ovat massiivipuuta, ja puumateriaali näkyy vahvasti myös sisätiloissa. Lempäälän kunnassa on haluttu edistää puurakentamista mahdollisuuksien mukaan niin omassa kuin yksityisessäkin rakentamisessa. Saikantalossa puunkäyttö on optimoitu mahdollisimman suureksi, huomioiden kustannustehokkuus, laatu ja käytettävyys. Valittujen ratkaisujen myötä Saikantalo on kirkkaasti A-energiatehokkuusluokkaa. Saikantalo on myös varustettu aurinkopaneeleilla, jotka tuottavat osan rakennuksen sähköstä. Rakentamisessa on varauduttu myös oman kiinteistöakun hankintaan sekä sähkön ja kaukolämmön kulutusjoustoon.
– Saikantalon rakennushankkeessa yhteistyö urakoitsijan kanssa sujui erinomaisesti koko hankkeen ajan. Eri osapuolten välinen yhteistyö oli mutkatonta, ja sillä oli merkittävä rooli hankkeen onnistumisessa. Haluan omalta osaltani kiittää Rakennusliike Lapti Oy:n väkeä hyvin toteutetusta hankkeesta ja laadukkaasta lopputuloksesta, korostaa rakennuttajainsinööri Henri Luhtamaa Lempäälän kunnalta.
Faktaa Saikantalosta
- Käyttötarkoitus: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen rakennus
- Käyttöönotto: Saikan koulu ja päiväkoti Saikka aloittavat toimintansa 17.8.2026
- Saikantalo toimii Asuntomessujen messukohteena 10.7.–9.8.2026
- Rakentaminen käynnistyi keväällä 2024, valmistui aikataulussa ja budjetissa
- Toteutus: KVR-urakka, urakoitsija Rakennusliike Lapti Oy
- Urakan arvo: noin 24,5 miljoonaa euroa
- Laajuus: noin 7 500 bruttoneliömetriä
- E-luku eli laskennallinen energiatehokkuus 58 kWh/m², joka on 35 % matalampi kuin A-energialuokan koulujen ja päiväkotien raja-arvo 90 kWh/m²
- Neljän tähden Rakennustiedon ympäristöluokitus, A-energiatehokkuusluokka, aurinkopaneelit ja laaja puun käyttö.
Lisätietoa:
Ulla Palo-oja, rakennuttajapäällikkö, Lempäälän kunta, puh. 050 3839 764, ulla.palo-oja@lempaala.fi
Tuomo Turkkinen, aluejohtaja, Rakennusliike Lapti Oy, puh. 040 717 7576, tuomo.turkkinen@lapti.fi
Sini KantolaViestintäpäällikkö / Lempäälän kuntaPuh:050 383 0560sini.kantola@lempaala.fi
Lempäälä on 25 000 asukkaan vetovoimainen ja kasvava kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle.
Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
Lue lisää julkaisijalta Lempäälän kunta
Varautumisasiantuntijan rooli vahvistaa huoltovarmuutta Pirkanmaalla – tehtävä ensimmäinen koko Suomessa15.4.2026 15:20:07 EEST | Tiedote
Alkutuotannon varautuminen on huoltovarmuuden perusta. Pirkanmaalla siihen vastataan Suomen ensimmäisellä maaseutuhallinnon asiantuntijaroolilla. Varautumisasiantuntijan tehtävässä korostuu verkostomainen yhteistyö, joka hyödyttää niin alkutuotannon toimijoita, kyliä kuin kuntiakin.
Lempäälän kunta liputtaa evakkojen kunniaksi 20. huhtikuuta13.4.2026 08:33:49 EEST | Tiedote
Lempäälän kunta liputtaa ensimmäistä kertaa evakkojen muistamiseksi 20. huhtikuuta 2026. Liput liehuvat kunnan omistamissa kiinteistöissä ja lempääläisten toivotaan osallistuvan liputukseen.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy on vuokraamassa tontin Lempäälän kunnalta – uusi jäteasema Marjamäkeen6.2.2026 08:20:58 EET | Tiedote
Lempäälän kunnanhallitus käsittelee 9. helmikuuta pidettävässä kokouksessaan yritystontin vuokraamista Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle Marjamäen alueelta. Tontti on kooltaan 9820 neliömetriä, ja se käsittää määräalan tilan Peräsalo 418-439-2-389 alueelta. Vuokrattavalle tontille on suunnitteilla Pirkanmaan Jätehuollon uusi jäteasema Lempäälän kunnan asukkaita varten. Jäteasemalla välivarastoidaan kotitalouksien kookkaita jätteitä, kuten esimerkiksi huonekaluja, remontti- ja siivousjätteitä, metallia ja sähkölaitteita. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto vastaanottaa asemalla lasipakkauksia, kartonkipakkauksia ja paperia sekä järjestää risujen vastaanottotoiminnan. Pirkanmaan Jätehuollon mukaan uusi jäteasema mahdollistaa toiminnalle lisää tilaa ja laajemmat aukioloajat. Uusi asema on tarkoitus avata asiakkaille keväällä 2028. Moisiolammentien jäteasema poistuu käytöstä siinä yhteydessä, kun uusi asema avautuu käyttöön. Tontin vuokrahinta on 15 319, 20 euroa vuodessa. Lisätietoa: tonttipäällikkö
Nuoret näyttävät tietä: Lempäälän lukion Ilmastosoturit starttaavat tulevaisuususkoa vahvistavat koulutukset3.2.2026 08:07:19 EET | Tiedote
Lempäälän lukion Ilmastosoturit ovat edelläkävijöitä, joiden toiminta laajenee tulevaisuususkoa vahvistaviin koulutuksiin. Yhteistyössä Sitran kanssa toteutettuja työpajoja voi tilata oppilaitoksiin keväällä 2026. Vaikuttava ja ainutlaatuinen ilmastosoturitoiminta kerää kiitosta kestävyyden asiantuntijoilta.
Lempäälän Marjamäkeen nousee 30 hehtaarin työpaikka-alue15.1.2026 17:14:27 EET | Tiedote
Lempäälän kunnanhallitus on 12.1.2026 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt hankekehityssopimuksen UM Kiinteistöt Oy:n kanssa työpaikka-alueen toteuttamisesta Marjamäen alueelle. Alue sijoittuu Helsinki–Tampere-moottoritien molemmin puolin ja se käsittää Pohjoisrinteen ja Murron alueet sekä Areenakadun jatkeen. Moottoritien länsipuolelle Pohjoisrinteen alueelle on osoitettu toimitilarakennusten ja teollisuusrakennusten korttelialueita. Toimijan aloitteesta neuvottelut ovat koskeneet myös yrityksen ennestään omistamaa aluetta moottoritien itäpuolella sekä kunnan omistamaa aluetta Areenakadun pohjoispuolella. Alueella on vireillä Areenakadun jatkeen asemakaava sekä Murron alueen asemakaava. Uudelle yritysalueelle on tulossa toimitiloja, teollisuustiloja sekä rakennuksia liikennettä palveleville toimijoille. Lempäälän kunta luovuttaa UM Kiinteistöille noin 30 hehtaarin maa-alueen 4,1 miljoonan euron kauppahinnalla. Osa alueista luovutetaan kunnalle takaisin viher-, puisto- ja katualueina. Ha
