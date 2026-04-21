Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 22.04.2026 kokouksesta

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.4.2026 16:52:39 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.4.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen alueella on iltapäivän aikana sattunut useita tehtäviä. Kannonkoski Öljyvahingontorjunta: pieni, Leppälänkyläntie Polttoainerekasta huoltoaseman täytön yhteydessä pääsi valumaan n.30l bensiiniä varokaappiin. Polttoaine ei päässyt vuotamaan maastoon. Pelastuslaitos imeytti aineen varokaappiin ja rekka pääsi jatkamaan matkaa. Jyväskylä Liikenneonnettomuus: pieni, Pellonpääntien ja Haapaniementien risteys Henkilöauto törmäsi valopylvääseen risteysalueella. Henkilöauto kärsi pieniä vaurioita törmäyksessä. Valopylväs jäi kallelleen mutta ei aiheuta vaaraa ihmisille. Henkilöautossa oli 1 altistunut ja ensihoito tarkasti hänen vointinsa. Saarijärvi Maastopalo: Keskisuuri, Linnantie Lapsien tulitikkuleikeistä alkanut maastopalo. Pelastuslaitos sai tilanteen nopeasti hallintaan ja estettyä suuremmat vahingot. Maastopalon laajuus oli noin 300m2. Kohteessa oli sammutustöissä 3 yksikköä, loput hälytetyt yksiköt peruttiin