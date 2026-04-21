Kirjailijat Tara Menon ja Lena Andersson vieraina Helsinki Litissä
22.4.2026 14:20:57 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Siltalan kirjailijat, intialainen Tara Menon ja ruotsalainen Lena Andersson saapuvat Helsinki Lit -kirjallisuustapahtuman vieraiksi toukokuussa.
Lena Anderssonin kanssa perjantaina 22.5. keskustelee europarlamentaarikko Li Andersson, ja lauantaina 23.5. Tara Menonin kanssa toimittaja Adile Sevimli.
Medialla on mahdollisuus haastatella kirjailijoita Helsingissä. He molemmat esiintyvät Akateemisen kirjakaupan Kohtaamispaikalla torstaina 21.5.
Helsinki Lit ohjelma: https://helsinki-lit.fi/ohjelma/
Tara Menon on englannin kielen apulaisprofessori Harvardin yliopistossa. Menon syntyi Intiassa, kasvoi Singaporessa ja asuu nykyään Yhdysvalloissa. Tänä keväänä suomeksi ilmestynyt Upoksissa on hänen esikoisromaaninsa. Romaanin käännösoikeudet on myyty yli 30 maahan.
***
Kun kuusivuotias Marissa menettää äitinsä, hän muuttaa meribiologi-isänsä kanssa asumaan pienelle saarelle Thaimaan rannikolle. Yhdessä parhaan ystävänsä Ariellen kanssa he tutkivat saaren rantojen ja koralliriuttojen hauraita ihmeitä. Tapaninpäivänä 2004 Intian valtameren tsunami iskee maihin, ja ensimmäinen aalto tempaa tytöt mukaansa.
Kahdeksan vuotta myöhemmin Marissa asuu New Yorkissa. Kaupungin valmistautuessa hurrikaani Sandyn tuloon Marissa joutuu kohtaamaan uudelleen nuoruutensa trauman.
Upoksissa on tarina ystävyydestä ja surusta, mutta myös ekologisesta tuhosta ja luonnonkatastrofeista. Se on kunnianosoitus kuoleville valtamerille sekä rakkauskirje katoaville koralliriutoille.
Lena Andersson (s. 1970) on kirjailija sekä yksi Ruotsin kiitetyimmistä ja kiistellyimmistä kolumnisteista. Hän toimii kulttuurijournalistina ja kriitikkona Dagens Nyheterissä.
***
Tutkielma inhimillisestä käyttäytymisestä -novellikokoelmassa naiset etsivät rakkautta ja hyväksyntää, tarkkailevat itseään ja toisiaan, kaipaavat ja toivovat. He kuuntelevat tarkasti sitä mitä ei sanota ymmärtääkseen sen, mitä sanotaan.
August-palkintoehdokkaana ollut teos suomii nautinnollisesti ruotsalaista itsetyytyväisyyttä ja omahyväisyyttä Anderssonille tyypillisellä ironialla ja analyyttisyydellä.
Kirja ilmestyi viime syksynä.
***
Ilouutinen Anderssonin Omavaltaista menettelyä (2014) ja Vailla henkilökohtaista vastuuta (2015) -romaanien lukuisille ystäville:
Kirjojen päähenkilö Ester tekee paluun syksyllä 2026 ilmestyvässä Miehiä ja naisia -romaanissa!
Jo toistakymmentä vuotta ystävättäret ovat kokoontuneet tapaninpäivänä pitkälle lounaalle tekemään yhteenvetoa kuluneesta vuodesta, puhumaan elämästä ja rakkaudesta, miehistä ja lapsista. Mutta tällä kertaa Ester Nilsson ei saavukaan paikalle.
Ester on kohdannut suuren rakkauden. Aiemmissa suhteissaan haavoittunut, mietteliäs Ester on nyt onnellisessa parisuhteessa, jota hän hoivaa ihmetyksen ja kiitollisuuden vallassa.
Omavaltaista menettelyä voitti August-palkinnon vuonna 2013.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Linkit
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme