Kirjailijat Tara Menon ja Lena Andersson vieraina Helsinki Litissä

Tara Menon on englannin kielen apulaisprofessori Harvardin yliopistossa. Menon syntyi Intiassa, kasvoi Singaporessa ja asuu nykyään Yhdysvalloissa. Tänä keväänä suomeksi ilmestynyt Upoksissa on hänen esikoisromaaninsa. Romaanin käännösoikeudet on myyty yli 30 maahan.

***

Kun kuusivuotias Marissa menettää äitinsä, hän muuttaa meribiologi-isänsä kanssa asumaan pienelle saarelle Thaimaan rannikolle. Yhdessä parhaan ystävänsä Ariellen kanssa he tutkivat saaren rantojen ja koralliriuttojen hauraita ihmeitä. Tapaninpäivänä 2004 Intian valtameren tsunami iskee maihin, ja ensimmäinen aalto tempaa tytöt mukaansa.



Kahdeksan vuotta myöhemmin Marissa asuu New Yorkissa. Kaupungin valmistautuessa hurrikaani Sandyn tuloon Marissa joutuu kohtaamaan uudelleen nuoruutensa trauman.



Upoksissa on tarina ystävyydestä ja surusta, mutta myös ekologisesta tuhosta ja luonnonkatastrofeista. Se on kunnianosoitus kuoleville valtamerille sekä rakkauskirje katoaville koralliriutoille.

Kirjailijan kuva Ulla Montan.

Lena Andersson (s. 1970) on kirjailija sekä yksi Ruotsin kiitetyimmistä ja kiistellyimmistä kolumnisteista. Hän toimii kulttuurijournalistina ja kriitikkona Dagens Nyheterissä.

***

Tutkielma inhimillisestä käyttäytymisestä -novellikokoelmassa naiset etsivät rakkautta ja hyväksyntää, tarkkailevat itseään ja toisiaan, kaipaavat ja toivovat. He kuuntelevat tarkasti sitä mitä ei sanota ymmärtääkseen sen, mitä sanotaan.

August-palkintoehdokkaana ollut teos suomii nautinnollisesti ruotsalaista itsetyytyväisyyttä ja omahyväisyyttä Anderssonille tyypillisellä ironialla ja analyyttisyydellä.

***

Ilouutinen Anderssonin Omavaltaista menettelyä (2014) ja Vailla henkilökohtaista vastuuta (2015) -romaanien lukuisille ystäville:

Kirjojen päähenkilö Ester tekee paluun syksyllä 2026 ilmestyvässä Miehiä ja naisia -romaanissa!

Jo toistakymmentä vuotta ystävättäret ovat kokoontuneet tapaninpäivänä pitkälle lounaalle tekemään yhteenvetoa kuluneesta vuodesta, puhumaan elämästä ja rakkaudesta, miehistä ja lapsista. Mutta tällä kertaa Ester Nilsson ei saavukaan paikalle.



Ester on kohdannut suuren rakkauden. Aiemmissa suhteissaan haavoittunut, mietteliäs Ester on nyt onnellisessa parisuhteessa, jota hän hoivaa ihmetyksen ja kiitollisuuden vallassa.



Omavaltaista menettelyä voitti August-palkinnon vuonna 2013.