Puutuoteteollisuuden Matti Mikkola: Energiatehokkuussääntelyn kansallinen toteutus uhkaa puurakentamista
22.4.2026 09:40:35 EEST | Audiomedia Oy | Artikkeli
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) kansallinen soveltaminen voi nostaa massiivirakenteisten talojen rakentamisen kustannuksia 20 prosentilla. – Uudistus on ristiriidassa sekä rakentamisen ilmastotavoitteiden että rakennusalan suhdannetilanteen kanssa. Vaikka uudistus koskee kaikkea massiivirakentamista, puurakentamisen näkökulmasta tilanne on poikkeuksellisen kriittinen, sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola.
–Vaikka rakennusala ei vastusta ympäristöministeriön valmistelussa olevaa säädöstä vähentää rakennusten energiantarvetta kymmenellä 10 prosentilla, huolemme kohdistuu tavoitteen toteutustapaan. Suomen valmistelussa oleva malli painottaa voimakkaasti rakenteiden lämmönläpäisyä eli U-arvoa, mikä on ongelman ydin.
Mikkolan mukaan malli tarkoittaa käytännössä sitä, että energiatehokkuutta haetaan lisäämällä eristeitä ja kasvattamalla rakenteiden paksuutta. –Tämä on vanhakantainen lähestymistapa. Mennään takaisin “hölmöläisten touhuun”, että lisätään eristettä joka paikkaan ja pienennetään ikkunoita.
–Rakennusten energiatehokkuutta voidaan mitata myös E-luvulla, mikä mittaa rakennuksen ostoenergian kokonaiskulutusta. Se ohjaisi vähentämään energian käyttöä ja ottaisi huomioon modernit ratkaisut, kuten esimerkiksi aurinkosähkön ja taloautomaation, muistuttaa Mikkola.
Riskirakenteiden paluu huolettaa
Jos energiatehokkuuden ohjauksessa painotettaisiin energian kokonaiskulutusta, Mikkolan mukaan Suomessa pärjättäisiin nykyisillä ratkaisuilla. – Tavoitteiden saavuttamiseksi voitaisiin lisätä talotekniikkaa ja aurinkopaneeleita. Tämä lähestymistapa huomioisi paremmin nykyaikaiset energiaratkaisut ja vähentäisi tarvetta lisätä materiaalia rakenteisiin. Nyt ollaan lisäämässä materiaalin käyttöä, mikä kasvattaa päästöjä ja rakentamisen kustannuksia.
–Muissa EU-maissa painopiste on selkeämmin energiatehokkuuden kokonaismittarissa, kun Suomessa korostetaan seinän paksuutta. Sääntely ohjaa markkinaa. Esimerkiksi Tanskassa Suomea selvästi tiukemmat vähähiilisen rakentamisen raja-arvot ovat lisänneet puurakentamisen osuutta, muistuttaa Mikkola.
Erityisen ongelmalliseksi U-arvoon perustuva energiatehokkuuden kiristäminen muodostuu massiivipuurakentamisessa. –Hirsirakenteet ja muut massiivipuuratkaisut ovat perinteisesti yksiaineisia ja kosteusteknisesti turvallisia. Kun yksiaineiseen massiivipuurakenteeseen lisätään eristekerroksia, syntyy helposti riskirakenteita. Me tiedämme 1970-luvulta, mihin tällainen voi johtaa, Mikkola varoittaa.
– Massiivipuurakentaminen on lähtökohtaisesti riskitön tapa rakentaa. Meillä kiristetään nyt väärää ruuvia ja ollaan pakottamassa rakentamiseen ratkaisuja, jotka lisäävät riskejä.
Suomi on maailman johtavia maita teollisessa hirsirakentamisessa. Toimiala on varoittanut valmistelussa olevan mallin koituvan hirsirakentamisen kuoliniskuksi. Kontiotuotteen toimitusjohtaja Mika Rytkyn mukaan energiatehokkuutta ei saavuteta yksittäisiä rakenteita viilaamalla, vaan varmistamalla, että koko rakennus toimii tiiviinä kokonaisuutena.
–Rakennuksen todellinen energiatehokkuus ratkaistaan liitoskohdissa, ei laskennallisissa seinäpaksuuksissa. Energiatehokkuuden kiristäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kustannusten, päästöjen ja vientiteollisuudessa toimiva puurakentaminen vaikeutuu Suomessa juuri silloin, kun sen kansainvälinen kysyntä on kasvussa, sanoo Rytky.
Ilmastotavoitteet, suhdannetilanne ja sääntely ristiriidassa
Sääntelyn ajoitus osuu Mikkolan mukaan rakennusalalle herkkään hetkeen. –Kun uudisrakentaminen on ollut usean vuoden ajan matalalla tasolla ja alan elpymistä yritetään parhaillaan vauhdittaa, ei pitäisi luoda uusia kustannuksia. Kustannusten nousu tappaa rakennusalan orastavan nousun.
–Nyt yritetään samaan aikaan lisätä rakentamista ja vähentää päästöjä, mutta esitetyt keinot ovat ristiriidassa molempien kanssa. Rakentamisen kustannuksia ei pidä nostaa sääntelyllä. Julkisessa rakentamisessa kuten kouluissa, päiväkodeissa, sote-kohteissa ja korjausrakentamisessa on puurakentamisella paljon käyttämätöntä potentiaalia, muistuttaa Mikkola.
Mikkolan mielestä riski on siinä, että rakentaminen siirtyy vaihtoehtoisiin ratkaisuihin ilmastotavoitteiden ja vähähiilisen puurakentamisen kustannuksella. –Tilanne on erityisen ristiriitainen Suomessa, jossa 90 prosenttia pientaloista rakennetaan puusta, ja massiivipuun osuus on kasvanut jopa 25–30 prosenttiin. Silti tulkitsemme EU-direktiiviä tiukemmin kuin muut.
Vaikka vähähiilinen puurakentamisen merkitys ilmastopolitiikassa on laajasti tunnustettu, Mikkolan mukaan nykyinen sääntelylinja voi hidastaa sen yleistymistä. – Puurakentaminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää rakentamisen päästöjä nopeasti. Ratkaisut ovat jo olemassa. Vaikka betoni ja teräs kehittyvät vähähiilisempään suuntaan, se tapahtuu hitaammin, kun puu tarjoaa valmiin ratkaisun nyt.
Ukraina tarjoaa mahdollisuuden – mutta Suomi epäröi
Mikkola näkee Ukrainan jälleenrakennuksen merkittävänä markkinana, jossa suomalaisella osaamisella olisi annettavaa. – Puutuoteteollisuus on luonteeltaan vientivetoinen ja valmis kansainvälisille markkinoille. Kun ala koostuu suurelta osin pk-yrityksistä, niillä ei yksin ole resursseja laajentua uusiin markkinoihin. Yritykset tarvitsevat “reppuselän”, jossa valtion tulisi ottaa aktiivisempi rooli esimerkiksi Team Finlandin kautta,
– Hallinto on pelännyt auttaa teollisuutta tässä asiassa. Puhutaan pommisuojista, vaikka voitaisiin puhua kouluista, päiväkodeista ja asunnoista. Puu on kevyt materiaali ja sitä voidaan kuljettaa pitkiä matkoja. Voisimme viedä valmiita puurakentamisen tuotteita ja osaamista, ja myöhemmin siirtyä paikalliseen tuotantoon, kuvailee Mikkola.
Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi
Matti Mikkola
matti.mikkola@puutuoteteollisuus.fi
Tietoja julkaisijasta
Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.
Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy
Metsänhoitotieteen tohtori Anneli Jalkanen: Metsäkeskustelu vilisee väärinymmärryksiä17.4.2026 13:10:36 EEST | Artikkeli
Metsäkeskustelusta puuttuu kokonaiskuva Julkista metsäkeskustelua yleisökirjoitusten pohjalta tutkineen metsänhoitotieteen tohtorin Anneli Jalkasen mukaan keskustelussa esiintyy paljon väärinymmärryksiä ja siitä puuttuu kokonaiskuva. – Harhaanjohtavia väitteitä ja väärinymmärryksiä esiintyy eniten luontokatoa, ilmastopolitiikkaa, jatkuvaa kasvatusta ja metsätalouden taloudellista merkitystä käsittelevissä teemoissa. Nämä aiheet herättävät eniten keskustelua ja niihin liittyy toistuvia vääriä käsityksiä, mikä johtuu usein perustiedon puutteesta maallikkojen keskuudessa. Metsäkeskustelussa ympäristökysymykset saavat huomattavasti Jalkasen mukaan enemmän huomiota kuin metsätalouden talousnäkökulma. – Tämä johtuu tietoisesta linjauksesta, jossa valtamedia pyrkii olemaan vastavoima “vahvalle metsälobbareiden asialle”. Vaikka yleisön kommenteissa tulivat esiin metsien työllisyys- ja talousvaikutukset, osalla lukijoista vaikutti olevan epäluottamusta metsätalouden toimijoiden viestintää kohta
Professori Maarit Kallio: EU:n ilmastotavoitteiden toteuttaminen johtaisi merkittävään metsien hakkuuvuotoon Euroopasta8.4.2026 09:35:10 EEST | Artikkeli
Hakkuurajoitukset siirtävät hakkuut ja tulot ulkomaille – ilmasto ei kiitä EU:n maankäytölle ja metsätaloudelle asettamien nielutavoitteiden ja biodiversiteettistrategian toteutuminen aiheuttaisi massiivisen hakkuuvuodon EU:sta ulos muihin maihin. – Käytännössä se merkitsisi valtavaa tulonsiirtoa EU-maista muualle, mutta lähes olematonta ilmastohyötyä kustannuksiin verrattuna, sanoo metsäekonomian ja -politiikan professori Maarit Kallio Norjan ympäristö- ja biotieteiden NMBU yliopistosta. Kallion mukaan EU:n LULUCF sektorin ilmasto- ja monimuotoisuuslinjauksilla olisi toteutuessaan erittäin suuri vaikutus Euroopan metsätalouteen. – Tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Niiden toteuttaminen on kuitenkin osoittautumassa huomattavasti vaikeammaksi kuin poliittisessa keskustelussa usein annetaan ymmärtää. Myöskään tavoitteiden globaaleja seurannaisvaikutuksia ei ole arvioitu. Kyse on Euroopan metsätalouden historiallisesta leikkauksesta Euroopan unionin maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsä
VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin: Ilmastotoimissa on jo luovutettu fossiilitaloudelle1.4.2026 10:49:19 EEST | Artikkeli
Ilmastokeskustelu toistaa itseään vailla uusia avauksia VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlinin mukaan Suomen ilmastokeskustelu on jumiutunut ja keskustelu toistaa itseään. – Kokonaiskuva on kadonnut, jos ilmastopolitiikan ainoaksi lääkkeeksi tarjotaan hakkuiden rajoittamista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että on annettu periksi fossiilitaloudelle. –Ilmastokeskustelussa on tapahtunut ajatusharha, kun luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos on sidottu yhteen tavalla, joka perustuu sademetsälogiikkaan, eikä pohjoisen talousmetsän todellisuuteen. Kun ajattelu monimuotoisuudesta kopioidaan sellaisenaan tropiikista Suomeen, yritetään taluttaa koiraa hännästä. Meidän toimintaympäristömme on erilainen. Ilmastokriisin ydin on Harlinin mukaan fossiilisten päästöissä. – Jos emme puhu ja etsi ratkaisuja niiden korvaamiseen, välttelemme ongelman ydintä. Emme voi kuvitella olevamme kokoamme suurempi globaali vaikuttaja, mutta voimme päättää, mihin suuntaan rakennamme omaa teollista ekosysteemiämm
Kansanedustaja Vesa Kallio: Hallitus hidastelee vähähiilisen rakentamisen edistämisessä26.3.2026 09:37:43 EET | Artikkeli
Tämän vuoden alusta Suomessa otettiin käyttöön sitovia velvoitteita rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuoden alussa voimaan tulleet hiilijalanjäljen raja-arvot asettavat ilmastotavoitteet osaksi lähes kaikkea uudisrakentamista. Ilmasto- ja ympäristöministeri uskoo vähähiilisen rakentamisen kasvuun Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalan mukaan laissa määriteltyjen rakentamisen hiilijalanjäljen raja-arvojen arvioidaan edistävän vähähiilisten rakennusmateriaalien, kuten puun, kysyntää rakentamisessa. Multala vastasi kansanedustaja Vesa Kallion (kesk.) esittämään vähähiilisen rakentamisen edistämistä koskevaan kirjalliseen kysymykseen. –Raja-arvot on määritetty rakennusten käyttötarkoitusluokittain ja ne kiristyvät vuoden 2029 alussa. Ne otetaan käyttöön porrastetusti, jotta toimijat ehtivät sopeutua uusiin vaatimuksiin. Tarkoituksena on, että raja-arvoja kiristetään porrastetusti myös vuodesta 2029 eteenpäin, vastaa Multala. Multalan mukaan raja-arvot laajenevat tulevai
Luken tutkimusprofessori Ilkka Leinonen: Ilmastotoimiin tarjotaan näennäisratkaisuja11.3.2026 08:30:00 EET | Artikkeli
Hakkuiden vähentäminen ei korvaa fossiilisten päästöjä Kun Suomen ilmastokeskustelu on keskittynyt hakkuiden vähentämiseen, globaalissa mittakaavassa se on näennäisratkaisu. – Puun kysyntä ei katoa, vaikka Suomi leikkaisi metsänhakkuitaan. Tuotanto vain siirtyy suurelta osalta toisiin maihin mutta taloudellinen tappio kohdistuu Suomeen, sanoo Luken tutkimusprofessori Ilkka Leinonen. –Kyse on vuotovaikutuksesta, jossa päästöt tai tuotanto siirtyvät paikasta toiseen ilman, että ilmastovaikutus muuttuu. Samalla heikennetään kotimaisen metsäteollisuuden mahdollisuuksia tuottaa fossiilisia korvaavia tuotteita, kuten puurakenteita, biopolttoaineita ja biopohjaisia materiaaleja. Uusi alku Suomen ilmastopolitiikalle Leinosen mukaan ilmastopolitiikka ei voi rakentua yhden sektorin kuristamiseen, vaan sen on tarkasteltava koko talousjärjestelmää ja globaalia kysyntää. – Suomen ilmastokeskustelu on ajautunut poteroon. Metsät on nostettu keskiöön tavalla, joka sivuuttaa globaalin kokonaiskuvan ja
