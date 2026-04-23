Viikkokatsaus 27.–30.4.2026
23.4.2026 12:57:12 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tiedote ke 29.4.
Ilman epäpuhtauksien päästöt vähentyneet Suomessa – energiamurros keskeinen taustatekijä
Suomi on saavuttanut ilman epäpuhtauksien päästövähennystavoitteensa, ja päästöt ovat laskeneet selvästi muun muassa rikkidioksidin, typen oksidien ja pienhiukkasten osalta. Kehityksen taustalla on energiajärjestelmän muutos kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja, mutta maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentäminen on edennyt hitaammin. Ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa terveyshaittoja: erityisesti pienhiukkaset kulkeutuvat syvälle hengitysteihin ja verenkiertoon.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: suunnittelija Tommi Forsberg, puh. 029 525 1116 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Tulossa pian
Syken uutiskirje 1/2026
Pääkirjoituksen aiheena on ympäristö ja turvallisuus.
Lue edellisiä uutiskirjeitä ja tilaa uutiskirje (syke.fi)
Huomasitko jo tämän?
- Syke Policy Brief: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan
Ympäristön hyvä tila ei ole vain ekologinen kysymys – se on keskeinen osa kansallista turvallisuutta. Ympäristöongelmat vaikuttavat suoraan yhteiskuntien vakauteen: ne heikentävät elinolosuhteita, voivat lisätä konfliktien riskiä ja haastavat huoltovarmuutta sekä kriisinkestävyyttä. Kokonaisturvallisuutta ja kestävyysmurrosta edistetään parhaiten yhdessä.
Katso webinaaritallenne aiheesta: Ympäristö on kokonaisturvallisuuden perusta: Miten tämän tulisi näkyä päätöksenteossa? (Youtube.com)
Lue Syke Policy Brief: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan (Syke.fi)
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme