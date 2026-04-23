Viikkokatsaus 27.–30.4.2026

Tiedote ke 29.4.

Ilman epäpuhtauksien päästöt vähentyneet Suomessa – energiamurros keskeinen taustatekijä

Suomi on saavuttanut ilman epäpuhtauksien päästövähennystavoitteensa, ja päästöt ovat laskeneet selvästi muun muassa rikkidioksidin, typen oksidien ja pienhiukkasten osalta. Kehityksen taustalla on energiajärjestelmän muutos kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja, mutta maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentäminen on edennyt hitaammin. Ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa terveyshaittoja: erityisesti pienhiukkaset kulkeutuvat syvälle hengitysteihin ja verenkiertoon.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: suunnittelija Tommi Forsberg, puh. 029 525 1116 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Pääkirjoituksen aiheena on ympäristö ja turvallisuus.

Syke Policy Brief: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan



Ympäristön hyvä tila ei ole vain ekologinen kysymys – se on keskeinen osa kansallista turvallisuutta. Ympäristöongelmat vaikuttavat suoraan yhteiskuntien vakauteen: ne heikentävät elinolosuhteita, voivat lisätä konfliktien riskiä ja haastavat huoltovarmuutta sekä kriisinkestävyyttä. Kokonaisturvallisuutta ja kestävyysmurrosta edistetään parhaiten yhdessä.



Katso webinaaritallenne aiheesta: Ympäristö on kokonaisturvallisuuden perusta: Miten tämän tulisi näkyä päätöksenteossa? (Youtube.com)



Lue Syke Policy Brief: Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan (Syke.fi)





