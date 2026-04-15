Yllättävä tieto: suomalaiset wolttaavat pakasteiden lisäksi pakastimia

Yhä useampi kodintekniikan toimija on laajentanut palveluvalikoimansa pikatoimituksiin kotiovelle.

Woltin kautta tilataan keskimääräistä enemmän kooltaan pieniä tuotteita ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita, peliohjaimia, hiiriä ja kaapeleita. Tilauksia tehdään pitkin päivää ilman selkeää ruuhkahuippua.

”Tyypillisesti pikatoimituksella tilataan jotain silloin, kun laitteen toimivuuden kannalta kriittinen osa on hukkunut tai menee rikki. Jos laitetta tarvitsee juuri siinä hetkessä, on pikatoimitus kotiovelle nopein ratkaisu”, kertoo ETKO ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen.

Puhelimia, kuulokkeita ja pakastimia kotiovelle

Kodintekniikan toimijat nostavat erityisesti kuulokkeet ja muun pienelektroniikan kotiinkuljetuksen suosikkituotteiksi. Pikatoimitukset eivät kuitenkaan rajoitu vain pienelektroniikkaan ja -laitteisiin, vaan kodintekniikan toimijoiden mukaan kuljetuksiin päätyy yllättäviäkin tuotteita.

”Tilauksia tehdään laidasta laitaan aina televisioihin, mikroaaltouuneihin, robotti-imureihin ja jopa arkkupakastimiin asti”, kuvailee Luukkainen.

