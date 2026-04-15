Yllättävä tieto: suomalaiset wolttaavat pakasteiden lisäksi pakastimia
23.4.2026 09:23:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Kuulokkeet kadoksissa? Et ole ainoa. Ruoan kuljetuspalveluina tunnettu Wolt ei kuljeta ainoastaan ruokaa. Kuljetuspalvelun avulla kotiovelle tilataan yhä useammin myös kodintekniikkaa. Pikatoimitukset kotiovelle ovat löytäneet paikkansa erityisesti tilanteissa, joissa laitteen toiminnan kannalta kriittinen osa on kadoksissa tai rikkoutuu kesken käytön.
Yhä useampi kodintekniikan toimija on laajentanut palveluvalikoimansa pikatoimituksiin kotiovelle.
Woltin kautta tilataan keskimääräistä enemmän kooltaan pieniä tuotteita ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita, peliohjaimia, hiiriä ja kaapeleita. Tilauksia tehdään pitkin päivää ilman selkeää ruuhkahuippua.
”Tyypillisesti pikatoimituksella tilataan jotain silloin, kun laitteen toimivuuden kannalta kriittinen osa on hukkunut tai menee rikki. Jos laitetta tarvitsee juuri siinä hetkessä, on pikatoimitus kotiovelle nopein ratkaisu”, kertoo ETKO ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen.
Puhelimia, kuulokkeita ja pakastimia kotiovelle
Kodintekniikan toimijat nostavat erityisesti kuulokkeet ja muun pienelektroniikan kotiinkuljetuksen suosikkituotteiksi. Pikatoimitukset eivät kuitenkaan rajoitu vain pienelektroniikkaan ja -laitteisiin, vaan kodintekniikan toimijoiden mukaan kuljetuksiin päätyy yllättäviäkin tuotteita.
”Tilauksia tehdään laidasta laitaan aina televisioihin, mikroaaltouuneihin, robotti-imureihin ja jopa arkkupakastimiin asti”, kuvailee Luukkainen.
Lisätietoa
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492
