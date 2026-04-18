RKP kerää irtopisteitä katteettomilla lupauksilla synnyttäjille
22.4.2026 10:25:28 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja HUS-yhtymähallituksen jäsen Henrik Wickström arvosteli SDP:tä Länsi-Uusimaa -lehdessä Lohjan synnytyssairaalan uudelleenkäynnistämistä koskevan asukasaloitteen käsittelyn lykkäämisestä. Hänen mukaansa kyse on poliittisesta pelistä.
HUS-yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine (sd.) pitää Wickströmin arvostelua ja halua hoputtaa merkittävän palveluverkkoaloitteen käsittelyä kummallisena.
- Suomen hallitus valmistelee kymmenien miljoonien eurojen leikkauksia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Koko HUS-alueella leikkaukset voivat nousta noin 200 miljoonaan euroon. Tässä tilanteessa lupaukset Lohjan synnytysosaston palauttamisesta ovat pelkkää populismia, Laine sanoo.
SDP vahvistaa naisten terveyttä pitkäjänteisellä työllä, ei tyhjillä lupauksilla
SDP:n ryhmä on huolissaan synnytysten tilanteesta HUS-alueella. Naisten terveyttä edistävät pyrkimykset ovat olleet vahvasti SDP:n ryhmän agendalla koko kuluneen kauden ajan.
Tulokset myös näkyvät: HUS on parhaillaan rekrytoimassa 25 uutta kätilöä. Syntyvyys kasvaa nyt voimakkaasti pääkaupunkiseudulla, ja ratkaisuja tarvitaan koko alueelle. SDP:n ryhmä painottaa, että palveluverkkoa ei voi valmistella hutiloiden. Ratkaisuihin on löydettävä riittävät resurssit, jotta synnytysten turvallisuus varmistetaan.
- Haluamme ensin STM:n selvityksen tiedot Lohjan sairaalan synnytyksistä, hallinto-oikeuden päätöksen sekä varmistaa mahdolliset esteellisyydet huolellisesti. Näin voimme vastata faktapohjaisesti jätettyyn asukasaloitteeseen. Tilanteessa, jossa Wickström on tukenut hallituksen kaikkia sote-leikkauksia, hänen lupauksensa naisille ja perheille ovat vastuuttomia, Laine toteaa.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Aino Laine, p. 0442942327
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aino LaineHUS yhtymähallituksen SD-ryhmän puheenjohtajaPuh:+358 44 2942327Puh:+358 44 2942327aino@ainolaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
