SDP Uusimaa

RKP kerää irtopisteitä katteettomilla lupauksilla synnyttäjille

22.4.2026 10:25:28 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote

RKP:n kansanedustaja ja HUS-yhtymähallituksen jäsen Henrik Wickström arvosteli SDP:tä Länsi-Uusimaa -lehdessä Lohjan synnytyssairaalan uudelleenkäynnistämistä koskevan asukasaloitteen käsittelyn lykkäämisestä. Hänen mukaansa kyse on poliittisesta pelistä.

HUS-yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine (sd.) pitää Wickströmin arvostelua ja halua hoputtaa merkittävän palveluverkkoaloitteen käsittelyä kummallisena.

HUS yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine (sd.) vaatii vastuullisuutta synnytysten hoidossa.
  • Suomen hallitus valmistelee kymmenien miljoonien eurojen leikkauksia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Koko HUS-alueella leikkaukset voivat nousta noin 200 miljoonaan euroon. Tässä tilanteessa lupaukset Lohjan synnytysosaston palauttamisesta ovat pelkkää populismia, Laine sanoo.

SDP vahvistaa naisten terveyttä pitkäjänteisellä työllä, ei tyhjillä lupauksilla

SDP:n ryhmä on huolissaan synnytysten tilanteesta HUS-alueella. Naisten terveyttä edistävät pyrkimykset ovat olleet vahvasti SDP:n ryhmän agendalla koko kuluneen kauden ajan.

Tulokset myös näkyvät: HUS on parhaillaan rekrytoimassa 25 uutta kätilöä. Syntyvyys kasvaa nyt voimakkaasti pääkaupunkiseudulla, ja ratkaisuja tarvitaan koko alueelle. SDP:n ryhmä painottaa, että palveluverkkoa ei voi valmistella hutiloiden. Ratkaisuihin on löydettävä riittävät resurssit, jotta synnytysten turvallisuus varmistetaan.

  • Haluamme ensin STM:n selvityksen tiedot Lohjan sairaalan synnytyksistä, hallinto-oikeuden päätöksen sekä varmistaa mahdolliset esteellisyydet huolellisesti. Näin voimme vastata faktapohjaisesti jätettyyn asukasaloitteeseen. Tilanteessa, jossa Wickström on tukenut hallituksen kaikkia sote-leikkauksia, hänen lupauksensa naisille ja perheille ovat vastuuttomia, Laine toteaa.

Aino Laine, p.  0442942327

aino@ainolaine.fi

 

