RKP kerää irtopisteitä katteettomilla lupauksilla synnyttäjille

Suomen hallitus valmistelee kymmenien miljoonien eurojen leikkauksia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Koko HUS-alueella leikkaukset voivat nousta noin 200 miljoonaan euroon. Tässä tilanteessa lupaukset Lohjan synnytysosaston palauttamisesta ovat pelkkää populismia, Laine sanoo.



SDP vahvistaa naisten terveyttä pitkäjänteisellä työllä, ei tyhjillä lupauksilla

SDP:n ryhmä on huolissaan synnytysten tilanteesta HUS-alueella. Naisten terveyttä edistävät pyrkimykset ovat olleet vahvasti SDP:n ryhmän agendalla koko kuluneen kauden ajan.

Tulokset myös näkyvät: HUS on parhaillaan rekrytoimassa 25 uutta kätilöä. Syntyvyys kasvaa nyt voimakkaasti pääkaupunkiseudulla, ja ratkaisuja tarvitaan koko alueelle. SDP:n ryhmä painottaa, että palveluverkkoa ei voi valmistella hutiloiden. Ratkaisuihin on löydettävä riittävät resurssit, jotta synnytysten turvallisuus varmistetaan.

Haluamme ensin STM:n selvityksen tiedot Lohjan sairaalan synnytyksistä, hallinto-oikeuden päätöksen sekä varmistaa mahdolliset esteellisyydet huolellisesti. Näin voimme vastata faktapohjaisesti jätettyyn asukasaloitteeseen. Tilanteessa, jossa Wickström on tukenut hallituksen kaikkia sote-leikkauksia, hänen lupauksensa naisille ja perheille ovat vastuuttomia, Laine toteaa.

