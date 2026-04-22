Uusi yleistuki tulee voimaan 1.5.2026 – tietoa terveydenhuollolle ja lääkäreille
22.4.2026 11:01:12 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Uusi yleistuki korvaa Kelan nykyiset työttömyystuet 1.5.2026. Muutoksella ei ole vaikutusta sairastuneen työttömän mahdollisuuksiin saada Kelasta etuuksia. Terveydenhuollon ja lääkäreiden on kuitenkin hyvä olla tietoisia muutoksesta.
Kela alkaa maksaa yleistukea työttömille 1.5.2026. Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautetaan samalla. Kela siirtää työttömyystukia saavat asiakkaat automaattisesti yleistuen saajiksi.
Yleistuki on uusi taloudellinen tuki Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä. Se on tarkoitettu työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt.
Jos potilas sairastuu ollessaan työtön, on tärkeää, että hän siirtyy oikealle etuudelle, jotta hänen oikeutensa yleistukeen ei katkea. Terveydenhuollon ja Kelan sujuva yhteistyö varmistaa, että potilas saa työttömänä sairastuessaan oikean etuuden oikeaan aikaan.
Näin tuet sairastuneen työttömän ohjautumista oikeille etuuksille
Jos työtön potilas sairastuu ja tulee työkyvyttömäksi yli 10 arkipäivän ajaksi, hänellä voi olla oikeus sairauspäivärahaan työttömyysetuuden sijaan. Sairauspäivärahalle siirtyminen turvaa työttömän toimeentulon työkyvyttömyyden ajalta ja estää tilanteet, joissa potilas voisi menettää etuutensa sairauden vuoksi.
Jos sairaus ja siitä johtuva työ- ja toimintakyvyn heikentyminen kestää pidempään, työttömällä voi olla oikeus kuntoutukseen ja toimeentuloa turvaavaan kuntoutusrahaan.
Terveydenhuollon ammattilaisena olet keskeisessä roolissa näiden oikeuksien toteutumisessa vastaanotoilla ja terveystarkastuskäynneillä. Työkyvyttömyyden arviointi vastaanotolla ja asianmukainen lääkärintodistus mahdollistavat sen, että potilas voi hakea työttömänä sairauspäivärahaa ja muita etuuksia Kelasta.
Lääkärinä arvioit työttömän työkyvyn ja työkyvyttömyyden, ja terveydenhoitajana osaat ohjata työttömän lääkärin vastaanotolle kyseisissä tilanteissa.
Lääkärin rooli: arvio, dokumentointi ja ohjaus
- Arvioi vastaanotolla asiakkaan työkyky. Työttömän työkykyä arvioidaan pääsääntöisesti siihen työhön, josta hän on jäänyt työttömäksi tai siihen läheisesti verrattavaan työhön.
- Kirjoita lääkärintodistus A lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä. Yli 2 kuukautta kestävästä työkyvyttömyydestä edellytetään pääsääntöisesti B-lausuntoa. Välitä lausunto potilaan luvalla sähköisesti Kelaan.
- Ohjaa potilasta toimittamaan tieto työkyvyttömyydestä työllisyyspalveluihin sekä hakemaan sairauspäivärahaa tai muita etuuksia Kelasta.
Kela viestii yleistuesta asiakkailleen ja kumppaneilleen
Kela viestii asiakkailleen ja kumppaneilleen yleistuesta Työttömyys-sivuilla ja Kumppanit-sivustolla ja ohjaa yleistuen hakemisessa OmaKelassa.
Tilaa Kelan Terveysinfo niin pysyt ajan tasalla muutoksista: www.kela.fi/uutiskirjeet
Jos tarvitset neuvontaa, soita Kelan viranomaislinjalle tai lääkärilinjalle.
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintä
Puh:020 634 7745
viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Papporna och de högst utbildade är nöjdast med familjeledighetsreformen22.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Pappor och föräldrar med högskoleutbildning är mer positiva än andra till familjeledighetssystemet efter reformen 2022, visar färska resultat av en enkätundersökning. Tre år efter reformen går dock åsikterna om systemet isär, och för föräldrarna är friheten att själva besluta hur ledigheterna ska fördelas fortfarande viktigast.
Isät ja korkeimmin koulutetut ovat tyytyväisimpiä perhevapaauudistukseen22.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Isät ja korkeakoulutetut vanhemmat suhtautuvat muita myönteisemmin vuonna 2022 uudistettuun perhevapaajärjestelmään, osoittaa tuoreet kyselytutkimuksen tulokset. Kolme vuotta uudistuksen jälkeen näkemykset järjestelmästä kuitenkin jakautuvat, ja vanhemmille tärkeintä on edelleen vapaus päättää itse vapaiden jakamisesta.
FPA har betalat nästan en halv miljard euro i sociala trygghetsförmåner till ukrainare under kriget21.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Antalet personer som flytt kriget i Ukraina och beloppet av de förmåner som FPA har betalat till dem har vuxit snabbt. I fjol betalade FPA totalt 250 miljoner euro i förmåner till 39 000 ukrainare. Merparten av mottagarna var kvinnor och barn.
Kela on maksanut ukrainalaisille lähes puoli miljardia euroa sosiaaliturvaa sodan aikana21.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Ukrainan sotaa paenneiden määrä ja Kelan heille maksamat etuudet ovat kasvaneet nopeasti. Viime vuonna Kela maksoi 250 miljoonaa euroa etuuksia 39 000 ukrainalaiselle. Valtaosa saajista on naisia ja lapsia.
Användningen av läkemedel mot ångest och depression har blivit vanligare bland unga kvinnor – andelen som använder SSRI-läkemedel har fördubblats på tio år20.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Under de senaste åren har ökningen av personer som använder SSRI-läkemedel mattats av, men lagt sig på en historiskt sett hög nivå.
