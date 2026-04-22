Uusi yleistuki tulee voimaan 1.5.2026 – tietoa terveydenhuollolle ja lääkäreille

Kela alkaa maksaa yleistukea työttömille 1.5.2026. Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautetaan samalla. Kela siirtää työttömyystukia saavat asiakkaat automaattisesti yleistuen saajiksi.

Yleistuki on uusi taloudellinen tuki Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä. Se on tarkoitettu työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt.

Jos potilas sairastuu ollessaan työtön, on tärkeää, että hän siirtyy oikealle etuudelle, jotta hänen oikeutensa yleistukeen ei katkea. Terveydenhuollon ja Kelan sujuva yhteistyö varmistaa, että potilas saa työttömänä sairastuessaan oikean etuuden oikeaan aikaan.

Näin tuet sairastuneen työttömän ohjautumista oikeille etuuksille

Jos työtön potilas sairastuu ja tulee työkyvyttömäksi yli 10 arkipäivän ajaksi, hänellä voi olla oikeus sairauspäivärahaan työttömyysetuuden sijaan. Sairauspäivärahalle siirtyminen turvaa työttömän toimeentulon työkyvyttömyyden ajalta ja estää tilanteet, joissa potilas voisi menettää etuutensa sairauden vuoksi.

Jos sairaus ja siitä johtuva työ- ja toimintakyvyn heikentyminen kestää pidempään, työttömällä voi olla oikeus kuntoutukseen ja toimeentuloa turvaavaan kuntoutusrahaan.

Terveydenhuollon ammattilaisena olet keskeisessä roolissa näiden oikeuksien toteutumisessa vastaanotoilla ja terveystarkastuskäynneillä. Työkyvyttömyyden arviointi vastaanotolla ja asianmukainen lääkärintodistus mahdollistavat sen, että potilas voi hakea työttömänä sairauspäivärahaa ja muita etuuksia Kelasta.

Lääkärinä arvioit työttömän työkyvyn ja työkyvyttömyyden, ja terveydenhoitajana osaat ohjata työttömän lääkärin vastaanotolle kyseisissä tilanteissa.

Lääkärin rooli: arvio, dokumentointi ja ohjaus

Arvioi vastaanotolla asiakkaan työkyky. Työttömän työkykyä arvioidaan pääsääntöisesti siihen työhön, josta hän on jäänyt työttömäksi tai siihen läheisesti verrattavaan työhön.

Kirjoita lääkärintodistus A lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä. Yli 2 kuukautta kestävästä työkyvyttömyydestä edellytetään pääsääntöisesti B-lausuntoa. Välitä lausunto potilaan luvalla sähköisesti Kelaan.

Ohjaa potilasta toimittamaan tieto työkyvyttömyydestä työllisyyspalveluihin sekä hakemaan sairauspäivärahaa tai muita etuuksia Kelasta.

Kela viestii yleistuesta asiakkailleen ja kumppaneilleen

Kela viestii asiakkailleen ja kumppaneilleen yleistuesta Työttömyys-sivuilla ja Kumppanit-sivustolla ja ohjaa yleistuen hakemisessa OmaKelassa.

Jos tarvitset neuvontaa, soita Kelan viranomaislinjalle tai lääkärilinjalle.

Lue lisää

