Kokoomuksen Fagerström: hallitus siivoaa edelliskauden YEL-sotkun

Fagerström pitää välttämättömänä, että Marinin hallituksen tekemä YEL korjataan. Erityisesti pien- ja yksinyrittäjät ovat joutuneet kohtuuttoman ahtaalle, kun monet yrittäjät maksavat eläkemaksuja sellaisista tuloista, joita ei ole olemassakaan.

Jos yrittäjä valitsee nykyisen mallin, työtulon on jatkossa oltava vähintään 50 prosenttia todellisista tuloista. Näin eläketurvaa kertyy nykyistä vakaammin ja ennakoitavammin. 50 prosentin ”vähimmäishinta” vahvistaa myös järjestelmän taloudellista kestävyyttä.

– Marinin hallituksen malli on valuvikainen ja yrittäjän kannalta täysin järjetön. Yrittäjäpolku ei saa katketa liian raskaisiin eläkemaksuihin. On erittäin hyvä, että yrittäjä saa jatkossa itse valita, mihin YEL:insä perustaa. Ansiotulojen tuominen malliin on juuri sitä, mitä yrittäjäkentällä on haluttu, kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström sanoo.

Fagerström korostaa, että yrittäjät kantavat Suomessa valtavan vastuun työstä, kasvusta ja hyvinvoinnista. He luovat työpaikkoja, palveluita ja uskoa tulevaan. Kun yrittäjät uskaltavat laajentaa liiketoimintaansa ja investoida uuteen, tarkoittaa tämä myös työtä yhä useammalle suomalaiselle. Siksi yrittäjiä on myös kohdeltava reilusti.

– Kokoomukselle on tärkeä, että yrittämistä arvostetaan eikä yrittäjän polulle aseteta kohtuuttomia esteitä. Uusi, valinnanvapauteen perustuva YEL on yrittäjämyönteinen uudistus, Fagerström toteaa.

Kokoomuksen johdolla yrittäjien eläkevakuutusjärjestelmää muutetaan reilummaksi ja selkeämmäksi. Tavoitteena on rakentaa järjestelmä, joka ottaa nykyistä paremmin huomioon yrittäjien erilaiset elämäntilanteet ja yritystoiminnan todellisuuden.

Muutos helpottaa erityisesti pien- ja yksinyrittäjien asemaa. Pienituloisimmille yrittäjille uusi YEL tarkoittaa tuntuvasti kevyempää maksutaakkaa. Valtiovarainministeriö arvioi Eläketurvakeskuksen laskelmien perusteella, että eläkemaksut joko laskevat tai pysyvät nykyisellään noin 80 prosentilla yrittäjistä. Nousua ennakoidaan 20 prosentille. Nämä 20 prosenttia ovat yrittäjiä, joiden nykyinen työtuloarvio on matala suhteessa heidän todellisiin ansiotuloihinsa.

Uudistus tuo myös lisää joustoja yrittäjien arkeen. Jatkossa YEL-maksun voi tauottaa sairauspäivärahan ajaksi, ja lisäksi maksujoustoa nostetaan 25 prosenttiin. Maksujousto korvaa jatkossa myös aloittavan yrittäjän alennuksen, jonka merkitys muutenkin vähenee, kun pienituloisimpien maksut pienenevät.

– Nämä ovat konkreettisia parannuksia, jotka helpottavat yrittäjän arkea silloin, kun elämäntilanne muuttuu tai yritystoiminnassa tulee vaikeampia vaiheita, Fagerström sanoo.

Fagerströmin mukaan Kokoomus lupasi korjata yrittäjien epäoikeudenmukaiseksi koetun eläkemallin, ja nyt tämä lupaus lunastetaan.

– Laki valmistellaan kiireellisenä. Tämä uudistus kertoo myös laajemmasta arvovalinnasta: Kokoomus haluaa Suomen, jossa yrittäjyyttä kunnioitetaan, ahkeruudesta palkitaan ja ihmisille annetaan enemmän vapautta vaikuttaa omaan elämäänsä, Fagerström sanoo.

– Yrittämisen pitää olla Suomessa kannattavaa, kannustavaa ja reilua. Tätä Suomi tarvitsee juuri nyt: vähemmän kankeutta, enemmän joustoa, enemmän luottamusta ja enemmän yrittäjyyttä