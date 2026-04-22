OAJ: Tampereen ammattikorkeakoululle toinen lakkovaroitus
22.4.2026 13:33:07 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään 22.4. toisen Tampereen ammattikorkeakoulua (TAMK) koskevan lakkovaroituksen torstaille 7.5.2026. Tänään ammattikorkeakoulujen lakot näkyivät LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla.
Tampereen ammattikorkeakoululle tänään annettu lakkovaroitus on jo kolmastoista OAJ:n ammattikorkeakouluille antama lakkovaroitus.
Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä. Lakoilla OAJ puolustaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja.
– Meneillään olevat työtaistelutoimet ovat todellakin poikkeuksellisia: tämän kevään lakot ovat kaikkien aikojen ensimmäiset ammattikorkeakoulujen lakot Suomessa. Kuten lakossa olleet jäsenemmekin ovat todenneet, kevyin perustein emme lakkoon menisi, kuvailee OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio.
TAMK:ssa lakkoiltu jo kerran
Ensimmäinen Tampereen ammattikorkeakoulun lakko järjestettiin pari viikkoa sitten (9.4.).
– Näytimme ensimmäisessä lakossa upeasti työnantajalle, että olemme yhteisvoimin puolustamassa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja. Henkilöstön viesti työnantajalle on selvä: emme ole taipumassa heikennyksiin, Raiskio jatkaa.
Tänään lakkohenkeä on nähty LAB-ammattikorkeakoululla sekä Lahden että Lappeenrannan kampuksilla.
Ratkaisua ei toistaiseksi ole löydetty sovittelussa. Ammattikorkeakoulujen lakot jatkuvat huomenna Metropolian toisella lakolla ja ensi viikolla ensimmäisillä lakoilla Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa, ellei sopimusta sitä ennen synny.
Yhteyshenkilöt
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
