OAJ: Tampereen ammattikorkeakoululle toinen lakkovaroitus

Tampereen ammattikorkeakoululle tänään annettu lakkovaroitus on jo kolmastoista OAJ:n ammattikorkeakouluille antama lakkovaroitus.

Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä. Lakoilla OAJ puolustaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja.

– Meneillään olevat työtaistelutoimet ovat todellakin poikkeuksellisia: tämän kevään lakot ovat kaikkien aikojen ensimmäiset ammattikorkeakoulujen lakot Suomessa. Kuten lakossa olleet jäsenemmekin ovat todenneet, kevyin perustein emme lakkoon menisi, kuvailee OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio.

TAMK:ssa lakkoiltu jo kerran

Ensimmäinen Tampereen ammattikorkeakoulun lakko järjestettiin pari viikkoa sitten (9.4.).

– Näytimme ensimmäisessä lakossa upeasti työnantajalle, että olemme yhteisvoimin puolustamassa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja. Henkilöstön viesti työnantajalle on selvä: emme ole taipumassa heikennyksiin, Raiskio jatkaa.

Tänään lakkohenkeä on nähty LAB-ammattikorkeakoululla sekä Lahden että Lappeenrannan kampuksilla.

Ratkaisua ei toistaiseksi ole löydetty sovittelussa. Ammattikorkeakoulujen lakot jatkuvat huomenna Metropolian toisella lakolla ja ensi viikolla ensimmäisillä lakoilla Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa, ellei sopimusta sitä ennen synny.