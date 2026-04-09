Lastenkulttuurin Kevätpäivät kokosivat alan toimijat Tampereelle – Vuoden lastenkulttuuriteko 2025 Hämeenlinnaan
22.4.2026 11:01:26 EEST | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Tiedote
Lastenkulttuurin Kevätpäivät kokosivat alan ammattilaiset Tampereelle 21.–22.4.2026 pohtimaan lastenkulttuurin uusia aluevaltauksia ja yhteistyön mahdollisuuksia teemalla Lastenkulttuuri karkuteillä. Tapahtuman yhteydessä jaettiin Vuoden lastenkulttuuriteko 2025 -palkinto Hämeenlinnan Kulttuurikeskus ARXille Valoilmiö-festivaalin yhteisöllisestä valotaidekokonaisuudesta, ja Suomen lastenkulttuuriliitto kutsui kunniajäsenekseen pitkän linjan vaikuttajan Pilvi Kuidun.
Lastenkulttuurin Kevätpäivät ovat tuoneet lastenkulttuurialan ammattilaisia eri puolilta Suomea yhteen Tampereelle 21.–22.4.2026. Tapahtumaa emännöivät Tampereen kaupungin kulttuurkasvatusiohjelma Taidekaari ja Lastenkulttuurikeskus Rulla sekä Suomen lastenkulttuuriliitto.
Tapahtuman teemana on Lastenkulttuuri karkuteillä, jolla halutaan nostaa esiin toimijoita ja yhteistyön paikkoja, joihin lastenkulttuuri ei perinteisesti ulotu. Kaksipäiväinen tapahtuma rohkaisee osallistujia tarkastelemaan ennakkoluulottomasti, missä kaikkialla lastenkulttuuri voisi tulevaisuudessa olla mukana, sekä pohtimaan uudenlaisia ja innovatiivisia kumppanuuksia.
Vuoden lastenkulttuuriteko tehtiin Hämeenlinnassa
Kevätpäivien ensimmäinen päivä huipentui tiistaina Tampereen Raatihuoneella järjestettyyn iltatilaisuuteen, jossa jaettiin Vuoden lastenkulttuuriteko 2025 -palkinto. Tunnustus myönnettiin Kulttuurikeskus ARXille Hämeenlinnaan Valoilmiö-festivaalin osallistavasta toimintatavasta.
Neljättä kertaa järjestetty Valoilmiö-kaupunkifestivaali on vakiinnuttanut paikkansa Hämeenlinnan kulttuuritarjonnassa yhteisöllisenä valotaidetapahtumana. Vuonna 2025 festivaalin osana toteutettiin vaikuttava Juhlat-teos, jonka tekemiseen osallistui koko kaupungin esikoululaisten ikäluokka. Palkinnon perusteluissa todettiin, että valotaide tuo taiteen pariin uusia yleisöjä ja tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille. Kulttuurikeskus ARXia kiitettiin sen edelläkävijyydestä valotapahtumien toteuttamisessa ja osaamisen jakamisessa sekä erityisesti tavasta, jolla yhteisöllisyys ja osallistaminen ovat keskeinen osa festivaalia.
“Haluamme kiittää ja nostaa esille toimijan, joka on onnistunut tuomaan taiteen osaksi lasten ja koko kaupungin yhteisöä vaikuttavasti sekä luomaan uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia”, Suomen lastenkulttuuriliiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta kertoi yhdistyksen hallituksen perusteluista palkintoa jakaessaan.
“Olemme todella iloisia tästä palkinnosta. Valoilmiö syntyy laajassa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja kolmannen sektorin taidetoimijoiden kesken. Kaikkien yhteinen panos tekee sen mahdolliseksi. Valotaide yhdistää ihmiset kuin leirinuotio ja kokoaa kaupungin yhteen, ja siksi Valoilmiö on kaupunkifestivaali aidoimmassa merkityksessään”, sanoo palkinnon vastaanottanut ARXin toiminnanjohtaja Minna Haveri.
Pilvi Kuidusta liiton kunniajäsen
Kevätpäivien avajaisten jälkeen pidetyssä Suomen lastenkulttuuriliiton kevätkokouksessa liiton kunniajäseneksi kutsuttiin Pilvi Kuitu.
Kuitu on ollut aktiivisesti mukana liiton toiminnassa sen perustamisesta lähtien ja vaikuttanut muun muassa hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana sekä vastaavana toiminnanjohtajana. Hän on myös Kulttuurikeskus PiiPoon perustaja. Lempäälän Ideaparkissa sijaitseva PiiPoo viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan ja on alallaan merkittävä edelläkävijä. Toiminta perustuu vahvaan yhdistystaustaiseen malliin, ja keskus toimii voittoa tavoittelemattomasti lastenkulttuurin hyväksi.
Kuidun työssä keskeisiä arvoja ovat olleet esteettömyys, saavutettavuus sekä taiteen hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta edistävä merkitys. Hänet tunnetaan myös vahvana hanketyön osaajana sekä pitkäjänteisenä ja vaikuttavana lastenkulttuurin edistäjänä.
“On suuri kunnia saada tällainen tunnustus valtakunnallisesti merkittävältä yhteisöltä, joka on myös oma ammatillinen yhteisöni, ja jonka perustamisessa ja kehittämisessä olen saanut olla mukana”, Kuitu toteaa.
Kevätpäivillä pitämässään puheenvuorossa Kuitu käsitteli Kulttuurikeskus PiiPoon 20-vuotista työtä monialaisen yhteistyön rakentajana lastenkulttuurin ja muiden toimijoiden välillä.
Tänään jatkuvat Lastenkulttuurin Kevätpäivät korostavat alan tarvetta uudistua ja laajentua uusiin toimintaympäristöihin. Tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden jakaa kokemuksia, verkostoitua sekä löytää uusia yhteistyön muotoja, joiden kautta lastenkulttuuri voi tavoittaa entistä monipuolisemmin lapsia ja perheitä eri puolilla Suomea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna NordströmviestintäkoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Materiaalipyynnöt
Aleksi ValtatoiminnanjohtajaSuomen lastenkulttuuriliitto ryPuh:+358 40 820 5425aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi
Kuvat
Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
