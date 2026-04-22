PFAS-sammuttimien hävityksessä täyskäännös: uusi suomalaisratkaisu katkaisee haitallisten kemikaalien kierron
22.4.2026 10:46:50 EEST | Turvata Oy Ab | Tiedote
PFAS-yhdisteitä sisältävien käsisammuttimien hävittämisessä on tehty merkittävä läpimurto Suomessa. Uusi toimintamalli puuttuu suoraan ongelmaan, joka on jäänyt alalla ratkaisematta. Ongelma on ollut tiedossa pitkään, mutta siihen ei ole puututtu riittävän tehokkaasti.
Aiemmat hävityskäytännöt ovat jättäneet merkittävän aukon: vaikka sammutusaine on voitu tuhota, sammuttimien säiliöt ja muut osat ovat päätyneet metallinkierrätykseen. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että haitalliset PFAS-yhdisteet ovat voineet palata takaisin ympäristöön. Kyse ei ole ollut pelkästä teknisestä haasteesta vaan myös valinnoista.
Nyt kehitetty suomalainen toimintamalli muuttaa pelisäännöt: PFAS-yhdisteitä sisältävä käsisammutin tuhotaan kokonaisena hallitussa polttoprosessissa, jolloin haitallisten aineiden kierto katkaistaan tehokkaasti.
– Haluamme olla alan edelläkävijä vastuullisessa kierrättämisessä. On tärkeää, että koko toimiala siirtyy käytäntöihin, jotka oikeasti estävät haitallisten aineiden päätymisen ympäristöön, sanoo Matias Kotajärvi, Turvata Oy Ab. Ratkaisu ei ole halvin mahdollinen, mutta se on kestävin.
Uusi hävitysprosessi perustuu tarkasti hallittuun ketjuun:
Sammuttimet kerätään Turvanasi-ketjuliikkeiden toimesta sekä dokumentoidaan ja toimitetaan kokonaisina erikoiskäsittelyyn NG Nordic Finland Oy:lle. Yrityksille tämä tarjoaa selkeän ja todennettavan tavan kantaa vastuunsa.
– On mahtavaa olla kehittämässä uusia prosesseja yhdessä alan edelläkävijöiden kanssa. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten toimintatapoja voidaan uudistaa vastuullisemmiksi, toteaa Tommi Tupala, NG Nordic Finland Oy.
Suomessa uusi toimintamalli on ensimmäinen, joka mahdollistaa PFAS-yhdisteitä sisältävien käsisammuttimien vastuullisen hävittämisen ilman, että haitalliset aineet jäävät kiertoon.
Kysymys kuuluu: kuinka pitkään vanhoista käytännöistä vielä pidetään kiinni, nyt kun parempi vaihtoehto on olemassa?
Lisätietoja hävityksestä ja PFAS-yhdisteistä/-sammuttimista Turvanasi.fi-sivustolta >
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
NG Nordic Finland Oy
Tommi Tupala
Myyntiryhmäpäällikkö
Puh. 050 366 3141
tommi.tupala@ngnordic.com
https://www.ngnordic.com/fi
Turvata Oy Ab
Matias Kotajärvi
Turvanasi-ketjupäällikkö
Puh. 010 569 4703
matias.kotajarvi@turvata.fi
https://www.turvata.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Turvata Oy Ab on Suomen johtava palo- ja pelastusalan varustaja, sekä kaasu- ja säteilymittareiden sekä alkometrien maahantuoja. Vuonna 2025 päättyneellä tilikaudella Turvata Oy Ab:n liikevaihto oli 7,3 M€ ja henkilöstöä yhteensä 19 henkeä. Turvata on osa Pohjoismaiden alan suurinta Dafo-konsernia. Paloturvallisuustuotteiden ohella Turvata toimittaa ja asentaa kaasun-, alkoholin- ja säteilyn mittaamislaitteistoja, palvellen erityisesti teollisuusyrityksiä ja viranomaisia. Lisäksi Turvata tarjoaa Turvanasi-ketjun lähes 30 toimipisteen kautta alkusammutuskalustoa sekä kattavia paloturvallisuuspalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.