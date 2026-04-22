PFAS-sammuttimien hävityksessä täyskäännös: uusi suomalaisratkaisu katkaisee haitallisten kemikaalien kierron

Turvata Oy Ab on Suomen johtava palo- ja pelastusalan varustaja, sekä kaasu- ja säteilymittareiden sekä alkometrien maahantuoja. Vuonna 2025 päättyneellä tilikaudella Turvata Oy Ab:n liikevaihto oli 7,3 M€ ja henkilöstöä yhteensä 19 henkeä. Turvata on osa Pohjoismaiden alan suurinta Dafo-konsernia. Paloturvallisuustuotteiden ohella Turvata toimittaa ja asentaa kaasun-, alkoholin- ja säteilyn mittaamislaitteistoja, palvellen erityisesti teollisuusyrityksiä ja viranomaisia. Lisäksi Turvata tarjoaa Turvanasi-ketjun lähes 30 toimipisteen kautta alkusammutuskalustoa sekä kattavia paloturvallisuuspalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille.