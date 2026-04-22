Onkilahden liikennepuisto aukeaa 8.5.
22.4.2026 10:19:29 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasassa Onkilahden toimintapuistossa sijaitseva liikennepuisto avaa porttinsa perjantaina 8.5.
Maksuton liikennepuisto on avoinna arkisin (ma-pe) klo 12–18 ja viikonloppuisin klo 12–16.
Avajaispäivänä 8.5. liikennepuisto on poikkeuksellisesti auki klo 20 saakka. Onkilahden puistossa vietetään tuolloin koko perheen ulkoilupäivää.
Liikennepuistossa liikutaan polkuautoilla 640 metriä pitkällä radalla. Liikennepuistossa lapset pääsevät kehittämään liikennetaitojaan leikin ja hauskanpidon kautta.
Omaa ajovuoroa voi joutua odottamaan
Puistossa ajamista suositellaan 6–12-vuotiaille. 4–6-vuotiaat voivat ajaa polkuautolla vanhemman kulkiessa rinnalla auttamassa.
Yhden ajovuoron aikana radalla voi olla enintään 20 polkuautoa. Omaa ajovuoroa voi joutua tämän vuoksi odottamaan.
- Jokaisen ajovuoron alussa on lyhyt opastus kaikille.
- Ajovuoro varataan paikan päällä.
- Ajovuoroja on 20 minuutin väliajoin.
- Päivän viimeinen vuoro alkaa 20 minuuttia ennen puiston sulkemista.
Ryhmävaraukset päiväkotiryhmille ja koululuokille
Ryhmille liikennepuisto on avoinna arkisin ennen liikennepuiston yleistä aukioloaikaa. Tuolloin esimerkiksi päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat tulla vierailemaan puistossa.
Ryhmävierailuihin on varattava ajat etukäteen sähköpostitse. Lisätietoa osoitteessa www.vaasa.fi/onkilahden-liikennepuisto.
Liikennepuiston päivittäisestä käytännön toiminnasta vastaa Vaasan kaupungin nuorisopalvelut.
Vaasa pienoiskoossa
Vuonna 2023 avattu maksuton liikennepuisto on kuin Vaasa pienoiskoossa. Puistossa on pienoismalleja muun muassa kaupungintalosta, rautatieasemasta, Alkulan tilasta, Vaasan yliopistosta ja vesitornista.
Puistosta löytyy myös kauppatori, liikenneympyrä, liikennevalo- ja tasoristeyksiä, Lifti-bussi sekä tankkauspiste.
Anna-Leena Orava, palvelupäällikkö
anna-leena.orava@vaasa.fi, puh. 040 162 9948
Mika Pietilä, nuorisotoimenjohtaja
mika.pietila@vaasa.fi, puh. 040 513 7641
Metvikens trafikpark öppnar 8.522.4.2026 10:20:10 EEST | Pressmeddelande
Trafikparken som ligger i Metvikens aktivitetspark i Vasa öppnar fredag 8.5.
Unik platsspecifik konstutställning öppnas i Övermark sommaren 202621.4.2026 15:21:44 EEST | Tiedote
I byn Övermark öppnas en exceptionell konstutställning i juli 2026 när The Hidden Spots intar ett hundraårigt hus som länge har stått tomt. Utställningen är öppen 4.7–2.8.2026 och förverkligas som en del av Vasas museers regionala konstmuseiverksamhet.
Ainutlaatuinen paikkasidonnainen taidenäyttely avautuu Ylimarkussa kesällä 202621.4.2026 15:21:36 EEST | Tiedote
Ylimarkun kylässä avautuu heinäkuussa 2026 poikkeuksellinen taidenäyttely, kun The Hidden Spots valtaa sata vuotta vanhan, pitkään tyhjillään olleen talon. Näyttely on avoinna 4.7.–2.8.2026 ja se toteutetaan osana Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa.
Fiske förbjuds igen utanför Vasa under tiden 20.4–20.520.4.2026 16:03:07 EEST | Pressmeddelande
Nästan hela Södra Stadsfjärden och de sund som leder till den samt Metviken fredas igen från fiske under tiden 20.4–20.5.2026. Fiskeförbudet på en månad har förlagts till abborrens lektid och med det strävar man efter att återuppliva abborrstammen, som försvagats under de senaste åren. Fiskeförbudet som utfärdats av staden och Livskraftscentralen gäller allt fiske.
Kalastus kielletään jälleen Vaasan edustalla 20.4.–20.5.20.4.2026 16:02:38 EEST | Tiedote
Lähes koko Eteläinen kaupunginselkä ja sinne johtavat salmet sekä Onkilahti rauhoitetaan jälleen kalastuksesta 20.4.-20.5.2026 väliseksi ajaksi. Kuukauden kalastuskielto on ajoitettu ahvenen kutuaikaan ja sillä pyritään elvyttämään viime vuosien aikana heikentynyttä ahvenkantaa. Kaupungin ja Elinvoimakeskuksen asettama kalastuskielto koskee kaikkea kalastusta.
