Onkilahden liikennepuisto aukeaa 8.5.

Kalastus kielletään jälleen Vaasan edustalla 20.4.–20.5. 20.4.2026 16:02:38 EEST | Tiedote

Lähes koko Eteläinen kaupunginselkä ja sinne johtavat salmet sekä Onkilahti rauhoitetaan jälleen kalastuksesta 20.4.-20.5.2026 väliseksi ajaksi. Kuukauden kalastuskielto on ajoitettu ahvenen kutuaikaan ja sillä pyritään elvyttämään viime vuosien aikana heikentynyttä ahvenkantaa. Kaupungin ja Elinvoimakeskuksen asettama kalastuskielto koskee kaikkea kalastusta.