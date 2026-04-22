Onkilahden liikennepuisto aukeaa 8.5.

22.4.2026 10:19:29 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasassa Onkilahden toimintapuistossa sijaitseva liikennepuisto avaa porttinsa perjantaina 8.5.

Maksuton liikennepuisto on avoinna arkisin (ma-pe) klo 12–18 ja viikonloppuisin klo 12–16.

Avajaispäivänä 8.5. liikennepuisto on poikkeuksellisesti auki klo 20 saakka. Onkilahden puistossa vietetään tuolloin koko perheen ulkoilupäivää.

Liikennepuistossa liikutaan polkuautoilla 640 metriä pitkällä radalla. Liikennepuistossa lapset pääsevät kehittämään liikennetaitojaan leikin ja hauskanpidon kautta.

Omaa ajovuoroa voi joutua odottamaan

Puistossa ajamista suositellaan 6–12-vuotiaille. 4–6-vuotiaat voivat ajaa polkuautolla vanhemman kulkiessa rinnalla auttamassa.

Yhden ajovuoron aikana radalla voi olla enintään 20 polkuautoa. Omaa ajovuoroa voi joutua tämän vuoksi odottamaan.

  • Jokaisen ajovuoron alussa on lyhyt opastus kaikille.
  • Ajovuoro varataan paikan päällä.
  • Ajovuoroja on 20 minuutin väliajoin.
  • Päivän viimeinen vuoro alkaa 20 minuuttia ennen puiston sulkemista.

Ryhmävaraukset päiväkotiryhmille ja koululuokille

Ryhmille liikennepuisto on avoinna arkisin ennen liikennepuiston yleistä aukioloaikaa. Tuolloin esimerkiksi päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat tulla vierailemaan puistossa.

Ryhmävierailuihin on varattava ajat etukäteen sähköpostitse. Lisätietoa osoitteessa www.vaasa.fi/onkilahden-liikennepuisto.

Liikennepuiston päivittäisestä käytännön toiminnasta vastaa Vaasan kaupungin nuorisopalvelut.

Vaasa pienoiskoossa

Vuonna 2023 avattu maksuton liikennepuisto on kuin Vaasa pienoiskoossa. Puistossa on pienoismalleja muun muassa kaupungintalosta, rautatieasemasta, Alkulan tilasta, Vaasan yliopistosta ja vesitornista.

Puistosta löytyy myös kauppatori, liikenneympyrä, liikennevalo- ja tasoristeyksiä, Lifti-bussi sekä tankkauspiste.

Yhteyshenkilöt

Anna-Leena Orava, palvelupäällikkö
anna-leena.orava@vaasa.fi, puh. 040 162 9948

Mika Pietilä, nuorisotoimenjohtaja
mika.pietila@vaasa.fi, puh. 040 513 7641

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye