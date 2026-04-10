Keusoten aluehallitus päätti toisiolain mukaisista tietolupamaksuista

22.4.2026 10:33:12 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti kokouksessaan 21.4.2026 toisiolain mukaisten tietolupien ja tietopyyntöjen maksuista.

Hyvinvointialue tuottaa palveluja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointiin, opetukseen, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Toisiokäyttöä ohjaava laki muuttuu 1.5.2026, minkä jälkeen tietolupaviranomaisen aiemmin käsittelemät tietopyynnöt käsitellään hyvinvointialueilla. 

Toisiolain mukaisten tietolupa- ja tietopyyntöjen maksuja oli tarpeen päivittää vastaamaan muuttunutta lakia sekä yleistä hintojen kohoamista. Tietolupaa ja tietopyyntöä koskevasta päätöksestä on mahdollista periä maksu toisiolain mukaisesti. Hinnoittelulla pyritään kattamaan hyvinvointialueelle syntyvät kustannukset. Keusoten aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 21.4.2026 sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttöä koskevien tietolupa- ja tietopyyntöjen uuden hinnaston, joka tulee voimaan 1.5.2026. 

Varsinaisten päätösasioiden lisäksi aluehallituksen iltakoulussa käsiteltiin hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita, kuten Tuusulan uuden sote-keskuksen rakennushankkeen tilannetta, uutta lastensuojelulakia sekä Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivitystä.

Yhteyshenkilöt

Helinä Perttu, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Puh:040 315 2490

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin eivät perustu riittävään tutkimustietoon eikä alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin10.4.2026 10:40:46 EEST | Tiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut rahoitetaan yhteisillä verovaroilla. Siksi rahoituksen tulee mielestämme perustua todelliseen palvelutarpeeseen ja olla oikeudenmukaista. Nyt näin ei kaikilta osin ole, eivätkä hallituksen kaavailemat muutokset rahoitusmalliin perustu riittävästi tutkimustietoon tai alueiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin.

Aluehallituksen päätöksiä: yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät, tila- ja tukipalvelujohtajaksi on valittu Antti Nikkanen17.3.2026 17:45:21 EET | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 17.3. käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoa. Neuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Päätös on osa laajempaa säästökokonaisuutta, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, jolla hyvinvointialue varmistaa taloutensa tasapainon ja vastaa valtion asettamiin alijäämän kattamisvelvoitteisiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
