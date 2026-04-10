Keusoten aluehallitus päätti toisiolain mukaisista tietolupamaksuista

Hyvinvointialue tuottaa palveluja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointiin, opetukseen, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Toisiokäyttöä ohjaava laki muuttuu 1.5.2026, minkä jälkeen tietolupaviranomaisen aiemmin käsittelemät tietopyynnöt käsitellään hyvinvointialueilla.

Toisiolain mukaisten tietolupa- ja tietopyyntöjen maksuja oli tarpeen päivittää vastaamaan muuttunutta lakia sekä yleistä hintojen kohoamista. Tietolupaa ja tietopyyntöä koskevasta päätöksestä on mahdollista periä maksu toisiolain mukaisesti. Hinnoittelulla pyritään kattamaan hyvinvointialueelle syntyvät kustannukset. Keusoten aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 21.4.2026 sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttöä koskevien tietolupa- ja tietopyyntöjen uuden hinnaston, joka tulee voimaan 1.5.2026.

Varsinaisten päätösasioiden lisäksi aluehallituksen iltakoulussa käsiteltiin hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita, kuten Tuusulan uuden sote-keskuksen rakennushankkeen tilannetta, uutta lastensuojelulakia sekä Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivitystä.