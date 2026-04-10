Keusoten aluehallitus päätti toisiolain mukaisista tietolupamaksuista
22.4.2026 10:33:12 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti kokouksessaan 21.4.2026 toisiolain mukaisten tietolupien ja tietopyyntöjen maksuista.
Hyvinvointialue tuottaa palveluja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointiin, opetukseen, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Toisiokäyttöä ohjaava laki muuttuu 1.5.2026, minkä jälkeen tietolupaviranomaisen aiemmin käsittelemät tietopyynnöt käsitellään hyvinvointialueilla.
Toisiolain mukaisten tietolupa- ja tietopyyntöjen maksuja oli tarpeen päivittää vastaamaan muuttunutta lakia sekä yleistä hintojen kohoamista. Tietolupaa ja tietopyyntöä koskevasta päätöksestä on mahdollista periä maksu toisiolain mukaisesti. Hinnoittelulla pyritään kattamaan hyvinvointialueelle syntyvät kustannukset. Keusoten aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 21.4.2026 sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttöä koskevien tietolupa- ja tietopyyntöjen uuden hinnaston, joka tulee voimaan 1.5.2026.
Varsinaisten päätösasioiden lisäksi aluehallituksen iltakoulussa käsiteltiin hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita, kuten Tuusulan uuden sote-keskuksen rakennushankkeen tilannetta, uutta lastensuojelulakia sekä Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivitystä.
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme