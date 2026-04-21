Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi yritysten ympäristöjohtamisen professori Tiina Onkila: ”Haluan edistää tutkimuksellani yritysten kestävyysmurrosta ja liiketoiminnan muutosta”

KTT Tiina Onkila on tehnyt työurallaan monipuolisesti tutkimusta ja opettanut yritysten ympäristöjohtamisen ohjelmassa. Vuodesta 2022 hän on toiminut yritysten ympäristöjohtamisen vastuuprofessorina ja siinä roolissa vastannut kansainvälisen maisteriohjelman Corporate Environmental Management ja alansa tutkimuksen kehittämisestä.

Onkila on ollut myös mukana suunnittelemassa, aloittamassa ja opettamassa syksyllä 2025 alkanutta, Jyväskylän yliopiston ensimmäistä kansainvälistä kandidaattiohjelmaa Business Innovation and Sustainability.

- Vuonna 1995 perustettu yritysten ympäristöjohtamisen ohjelma on muuttunut ja kehittynyt vuosien varrella paljon. Olen osallistunut ohjelman kehittämiseen muun muassa opintosuunnitelmatyön kautta. Erityisesti kestävän liiketoiminnan lähestymistapojen nopea kehittyminen on vaatinut ohjelman uudistamista. Esimerkiksi uusia yritysten standardeja ja sanastoja tulee joka vuosi, kertoo Onkila.

- Yritysten ympäristöjohtamisen ohjelma on Suomen kauppakorkeakouluissa edelleen ainutlaatuinen kestävyysohjelma, sillä meidän koko ohjelma keskittyy ympäristölliseen kestävyyteen. Maailmalta löytyy muutamia muitakin.

Tutkimuksen keskiössä kestävyystoimijuus ja yritysten kestävyysmurros

Onkila on keskittynyt tutkimuksessaan väitöksestään lähtien yritysten ympäristöjohtamisen kysymyksiin. Onkilan ja hänen tutkimusryhmänsä tutkimuksia on julkaistu kestävän liiketoiminnan kansainvälisissä, monitieteisissä julkaisuissa.

- Yleisesti ympäristöjohtamisen kysymyksiä tarkastellaan yrityksissä teknisesti ratkaistavissa olevina. Minä katson näitä taas vastakkaisesta lähtökohdasta eli ihmisten toiminnan, sidosryhmäsuhteiden sekä arvojen kautta. Haluan rakentaa ymmärrystä, että ympäristöjohtamisen kysymyksiä ei ratkaista vain teknisesti vaan myös ihmisten toiminnan pitää muuttua, sanoo Onkila.

Onkilan tutkimusteemoja ovat muun muassa, millaista kestävyystoimijuus voi olla yritystoiminnassa, millaisia muutostoimijoita on ja millaista heidän työnsä on, millaisia tunteita yrityksissä esiintyy kestävyyskysymyksiä käsiteltäessä ja miten näitä tulkitaan sekä, miten johto suhtautuu ja ajaa tai ei aja kestävyysmurrosta. Onkila johtaa myös BIODIFUL-hankkeen business and biodiversity -työpakettia.

- Olen kiinnostunut tutkimuksessani, millaista ihmisten toiminta on ja millaista sen pitäisi olla, jotta kestävyysmurros voisi tapahtua yrityksissä, niin ihmisten kuin organisaatioiden tasolla, Onkila toteaa.

Vuorovaikutuksellista opettamista

Onkila on arvostettu ja pidetty opettaja ja kokenut tohtoriohjaaja. Hän on opettanut koko uransa ajan jatko-opiskeluajoista lähtien. Hänellä on myös yritysten ympäristöjohtajuuden dosentuuri Turun kauppakorkeakouluun.

- Esimerkiksi tällä hetkellä opetan Corporate Environmental Management -ohjelmassa sidosryhmäsuhteita ja Business Innovation and Sustainability -ohjelmassa tutkimusmenetelmiä.

- Tykkään olla opiskelijoiden kanssa. On mahtavaa, kun on kansainvälinen, keskusteleva ja aktiivinen ryhmä, vuorovaikutukselliseen opetustapaan nojaava Onkila kertoo.

Vaikuttavuustyötä yliopistossa ja valtakunnallisesti

Onkila on toiminut ympäristöministeriön alaisen Suomen Luontopaneelin jäsenenä vuodesta 2022 alkaen. Lisäksi hän on toiminut muun muassa yliopiston ympäristö- ja kestävyystyöryhmien puheenjohtajana sekä resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin johtoryhmässä.

- Haluan jatkaa työskentelyä isompien tutkimushankkeiden parissa ja laajentaa kestävän liiketoiminnan tutkimusta toimijuus- ja vaikuttavuusnäkökulmilla, sillä toimijuuden tutkimus ei ole vielä valtavirtaa.

- Haluan myös olla vaikuttamassa alan standardeihin, esimerkiksi kestävän työpaikan standardiin, sanoo Onkila.

Tiina Onkila on väitellyt yritysten ympäristöjohtamisesta vuonna 2009. Hän on työskennellyt pitkällä työurallaan kauppakorkeakoulussa erilaisissa tehtävissä muun muassa tohtoritutkijana, yliopistotutkijana (Senior Researcher) ja apulaisprofessorina. Onkila on ollut myös mukana kauppakorkeakoulun johtoryhmässä ja tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisryhmissä sekä tiedekuntaneuvostossa varajäsenenä.

Tiina Onkila aloitti yritysten ympäristöjohtamisen professorina 15.10.2025.

Lisätietoja:

Tiina Onkila

tiina.onkila@jyu.fi