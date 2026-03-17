Kaapelitehtaan graffitigallerian ensimmäiset tekijät on valittu – Alias & Niles toteuttaa avajaisteoksen
23.4.2026 13:12:16 EEST | Kiinteistö Oy Kaapelitalo | Tiedote
Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen uuden graffititaiteeseen erikoistuneen gallerian avajaisteoksen tekijäksi on valittu taiteilijapari Alias & Niles. Teos julkistetaan Kaapelitehtaan Taiteiden yönä 20.8.2026.
Kaapelitehtaan, Suvilahden ja N10:n kulttuurikeskuksia pyörittävä Kiinteistö Oy Kaapelitalo (KAAPELI) on valinnut avoimeen portfoliohakuun osallistuneiden joukosta taiteilijapari Alias & Nilesin. Helsinkiläiset graffitimaalarit ovat maalanneet yhdessä 15 vuotta.
Alias & Niles vakuuttivat valintalautakunnan vahvalla ja taidokkaalla otteellaan sekä graffitin perinteen syvällä ymmärryksellä. Heidän työskentelynsä keskittyy graffitin peruslähtökohtaan, kirjaimiin ja niiden muotokieleen. Teoksissa yhdistyvät graffitille ominaiset vahvuudet: kiehtovat väriyhdistelmät, kokeileva muotokieli ja raikas ilmaisu. Alias & Nilesin työt ovat graffititaidetta tunnistettavimmillaan ja silti leimallisen omaperäisiä. Niissä näkyy maalaustaidon lisäksi myös ympäristön huomioiminen.
Graffitin kirjainten muotokieli pääosassa
Taiteilijaparin ajatuksena on toteuttaa Kaapelitehtaalle teos, jonka teemana on graffitin kirjainten anatomian purkaminen osiin; teos, joka etenee aikajanana luettavasta abstraktiin. Tavoite on näyttää tilassa liikkuville osa kerrallaan, mitä kaikkea graffiti terminä pitää sisällään, menettämättä yhteyttä sen alkuperäiseen olemukseen.
- On inspiroivaa päästä toteuttamaan teos ensimmäistä kertaa tämänkaltaiseen galleriaympäristöön, Alias & Niles kertovat. - Koemme tärkeäksi tuoda teoksen pääosaan graffitin kirjainten muotokieleen perustuvaa ilmaisua. Tällä hetkellä ilmapiiri graffitin ympärillä on hyväksyvämpää kuin koskaan, mutta usein sitä arvostetaan vain esittävämmissä muodoissa, jolloin meidän näkökulmastamme taiteenlajin ydin jää varjoon. Toivomme, että teos tarjoaa uusia näkökulmia sekä lajiin perehtyneille että siihen tutustumattomille.
- Alias & Niles sopivat hienosti uuden avautuvan galleriamme profiiliin. Odotamme heidän teoksensa herättävän kellariaulamme eloon ja sykähdyttävän siellä vierailevia. Toivomme teoksen myös synnyttävän entistä laajempaa kiinnostusta graffititaidetta kohtaan ja tuovan uutta yleisöä Kaapelitehtaalle, kertoo KAAPELIn toimitusjohtaja Kai Huotari.
Kaapelitehtaan graffitigalleria avataan kaikille avoimeen C-portaan kellariaulaan. Galleria perustetaan pysyväksi osaksi kulttuurikeskuksen toimintaa, ja sen tavoitteena on tarjota ammattimainen näyttelyalusta graffititaiteilijoille, nostaa graffititaiteen arvostusta Suomessa sekä tuoda kävijöille lisää avointa ja jatkuvasti uusiutuvaa taidesisältöä.
Graffitigallerian ensimmäinen teos on esillä vuoden, minkä jälkeen galleria uudistuu vuosittain avoimen haun kautta.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo)
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka ylläpitää ja kehittää Helsingissä kolmea kulttuurikeskusta: Kaapelitehdasta, N10:ä ja Suvilahtea.
KAAPELI omistaa, peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia. Yhtiön tavoitteena on tarjota toimivia ja inspiroivia tiloja taiteen, kulttuurin ja luovan alan tarpeisiin sekä luoda parhaat edellytykset vuokralaistensa toiminnalle. KAAPELI hallinnoi yhteensä noin 100 000 m2 tiloja, jotka antavat vuosittain puitteet sadoille kulttuuritapahtumille ja työskentely-ympäristön yli 700 toimijalle. Kulttuurikeskuksissa käy yhteensä noin 1,5 miljoonaa kävijää vuosittain.
