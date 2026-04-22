Turhia kuolemia ilman toimia - Vasemmistonaiset vaatii välittömiä tekoja naismurhien lopettamiseksi

Vasemmistonaiset vaatii hallitukselta välittömiä toimia naismurhien lopettamiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Lähestymiskieltojen toimivuutta ja valvontaa on tehostettava. Lähisuhdeväkivallan uhrien suojelemiseksi lähestymiskieltohakemukset tulee käsitellä välittömästi ja kiellon rikkomiseen on puututtava nykyistä ankarammin. Lisäksi Suomeen tulee säätää lähisuhdeväkivallan uhrien suojaamiseksi ja väkivallan ehkäisemiseksi laki, joka koskee sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita ja jossa turvataan järjestöjen asema väkivallan vastaisessa työssä.

”Naismurhat ovat jo ennestään Suomessa korkealla tasolla. Nyt tilanne vaikuttaa räjähtäneen käsiin. Päättäjien tulee ryhtyä välittömiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja julistaa Suomen kansallinen hätätila”, vaatii Vasemmistonaisten varapuhenainen Emmi Inberg.

Väkivaltaan tulee puuttua heti ja väkivaltaa kokeneille tulee tarjota aktiivisesti apua matalalla kynnyksellä. Väkivallan uhreja ja väkivallan tekijöitä auttavien tahojen rahoitus tulee turvata. On ensiarvoisen tärkeää lisätä väkivallan eri muotojen, kuten pakottavan kontrollin sekä henkisen ja seksuaalisen väkivallan tunnistamista.



”Suomi ratifioi jo vuonna 2015 naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tarkoitetun Istanbulin sopimuksen. Sopimus edellyttää tekijän ja uhrin läheisen suhteen lisäämistä rikoslakiin rangaistuksen koventamisperusteeksi. Tätä Suomi ei kuitenkaan ole tehnyt”, huomauttaa Vasemmistonaisten varapuhenainen Anu Karvinen.



Vasemmistonaiset muistuttaa, että lakien muuttamisen lisäksi tarvitaan asennemuutos. On tärkeä puuttua kulttuuriin, joka antaa naisiin kohdistuvan väkivallan tapahtua ja hyssyttelee sen vakavuutta. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole yksityisasia, eikä sen edessä tule vaieta. Meidän tulee siirtyä pois vähättelyn kulttuurista kohti tunnistamisen ja puuttumisen kulttuuria.