Keuhkosyövän toteamisessa on eroja hyvinvointialueiden välillä – tietojen kattavuudessa edelleen parannettavaa
23.4.2026 08:30:15 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Kansallisessa syöpien laaturekisterihankkeessa julkaistu toinen keuhkosyöpäraportti antaa selkeitä viitteitä siitä, että keuhkosyöpä todetaan usein vasta edenneessä vaiheessa. Tulokset viittaavat myös alueellisiin eroihin diagnostiikassa.
Keuhkosyövän toteamisessa on havaittavissa alueellisia eroja Suomessa. Tiedot perustuvat keuhkosyövän hoidon toteutumista ja tuloksia tarkastelevaan raporttiin vuosilta 2019–2023.
“Uusi keuhkosyöpäraportti vahvistaa aikaisemman havainnon syövän toteamisvaiheen diagnostiikkaan liittyvistä alue-eroista ja parantaa ymmärrystämme muun muassa hoidon tavoitteiden osalta. Kansalliset rekisterit tuottavat tietoa, jota hoidon toteutumisesta Suomessa on kaivattu. Toki selviä kehityskohteitakin tunnistettiin kuten kliinisen levinneisyystiedon heikko kattavuus”, toteaa Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi.
Raportissa tarkasteltiin, mitä tietoja keuhkosyövän tutkimisesta ja hoidosta kertyy kansallisiin rekistereihin, ja mitä ne kertovat hoidon toteutumisesta Suomessa. Lisäksi arvioitiin kirjaamiskäytäntöjen ja keskeisten tietojen kattavuutta sekä hoitojen jakautumista. Tuloksia verrattiin alueittain.
Raportissa keskitytään kolmeen uuteen näkökulmaan: moniammatillisten hoitokokousten (MDT) toteutumiseen, parantavaan hoitoon ohjattujen potilaiden osuuteen sekä syövän levinneisyystiedon kattavuuteen.
Alueellisia eroja diagnostiikassa – keuhkosyöpä todetaan usein vasta myöhään
Selvityksessä käytetyissä tiedoissa ilmeni, että noin viidenneksellä potilaista syövän tarkkaa solutyyppiä ei ollut määritelty, eikä diagnoosi kaikissa tapauksissa perustunut kudos- tai solunäytteeseen. Osuudet vaihtelivat selvästi alueittain.
”Laaturekisterien tarjoaman tiedon avulla voidaan tunnistaa hoidon toteutumisessa ja tuloksissa esiintyviä mahdollisia eroja ja poikkeamia. Tätäkin tärkeämpää on, että havainnot johtavat jatkotarkasteluun, syiden selvittämiseen ja konkreettisiin kehittämistoimiin niin alueilla kuin kansallisesti”, toteaa Kansallisen syöpäkeskuksen ylilääkäri Timo Nykopp.
Lisäksi raportin tiedot antoivat selkeitä viitteitä siitä, että keuhkosyöpä todetaan usein vasta edenneessä vaiheessa. Parantavaan hoitoon ohjautui runsas neljännes (27 %) potilaista.
"Keuhkosyöpä löytyy Suomessa liian usein liian myöhään. Kun diagnoosi tehdään vasta edenneessä vaiheessa, potilaan mahdollisuudet parantavaan hoitoon vähenevät olennaisesti. Siksi varhaisen toteamisen, sujuvan diagnostiikan ja yhdenmukaisten hoitokäytäntöjen vahvistaminen on erittäin tärkeää", korostaa kliininen asiantuntijalääkäri Heidi Andersén.
Puutteelliset tiedot rajoittavat kokonaiskuvan muodostamista
Raportin perusteella keskeinen haaste liittyy kuitenkin tiedon laatuun, kattavuuteen ja saatavuuteen.
Kaikkia hoidon kannalta olennaisia tietoja ei ole saatavilla kansallisista rekistereistä. Osa tiedoista jää kirjaamatta tai ei siirry kansallisiin tietojärjestelmiin, minkä vuoksi niitä ei voida hyödyntää raportin aineistossa.
Esimerkiksi moniammatillisista hoitokokouksista (MDT-käsittely) saatava tieto oli hyvin rajallista, eikä hoitoilmoitusrekisteriin kirjattujen tietojen perusteella voida arvioida MDT-toiminnan toteutumista.
Levinneisyystieto puuttui lähes puolelta potilaista, mikä kertoo puutteista kliinisten syöpäilmoitusten kirjaamisessa. Tämä vaikeuttaa arviointia siitä, missä vaiheessa syöpä todetaan ja miten hoito kohdistuu.
“Tarvitaan vielä työtä, että tietotuotannon ketju saadaan kuntoon. Tämä vaatii oman toiminnan tarkastelua niin tietomäärittelijöiltä, tietojärjestelmätoimittajilta, hyvinvointialueiden tietohallinnoilta kuin tietoja kirjaavilta ammattilaisiltakin”, toteaa THL:n laaturekisteritoiminnan johtaja Jonna Salonen.
”Meidän tulee myös jatkaa parhaiden ja käyttökelpoisimpien tietolähteiden selvittämistä. Seuraavaksi tutkimme, miten tarvittavat tiedot löytyvät Kanta-palvelujen Potilastietovarannosta, jota hyödynnetään esimerkiksi THL:n diabetesrekisterin tietolähteenä”, Salonen jatkaa.
Raportin tulosten tarkastelua jatketaan kansallisesti yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on syventää ymmärrystä tulosten taustalla olevista tekijöistä, löytää ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja tukea kehittämistyötä käytännön tasolla, jotta keuhkosyövän hoitoa voidaan kehittää maassamme nykyistä vaikuttavammaksi.
Nyt julkaistu raportti on osa kansallista syöpien laaturekisterin selvityshanketta, jossa arvioidaan, millaista tietoa nykyisistä rekistereistä on saatavissa ja miten tietoa voidaan hyödyntää hoidon laadun seurannassa.
Lisätietoja
Tutustu raporttiin tästä: Keuhkosyöpä Suomessa 2019-2023 – Rekisteripohjainen katsaus diagnostiikkaan, hoitopolkuihin ja hoidon laatuun
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne PitkäniemiJohtajaSuomen SyöpärekisteriPuh:050 372 3335janne.pitkaniemi@cancer.fi
Jonna SalonenLaaturekisteritoiminnan johtajaTHLPuh:029 524 7171jonna.salonen@thl.fi
Timo NykoppYlilääkäriKansallinen syöpäkeskus FICANtimo.nykopp@hus.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
Linkit
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Syöpäjärjestöt
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme